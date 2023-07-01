Зеленский: Партнеры затягивают с обучением наших летчиков

На 493-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 1 июля (время московское).

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В оккупированном российскими войсками Мелитополе прогремели взрывы, сообщил мэр города Иван Федоров , не приведя подробностей. "В Мелитополе жители слышат взрывы. Жаркое лето для оккупантов продолжается", - написал он в Telegram.

Оккупационные власти заявили о работе ПВО.

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В течение суток российские войска нанесли по территории Украины 22 авиаудара, совершив около 60 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ. В своей вечерней оперативной сводке он указывает, что на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где сосредоточены основные усилия противника, имели место более 30 боевых столкновений.

Украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава российских сил, два удара по их зенитно-ракетным комплексам и один - по пункту управления; ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад боеприпасов, 2 артиллерийских средства на огневой позиции, средство ПВО, станцию РЭБ и еще один важный объект оккупантов, указывается в сводке.

По данным украинского командования, армия РФ ежедневно несет значительные потери, которые пытается скрыть, используя мобильные крематории. "В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 сейчас работает на территории Бердянского порта. В настоящее время кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг", - утверждает Генштаб ВСУ, отмечая, что кремация погибших военнослужащих РФ проводится без их идентификации и учета.

Будущий посол ФРГ в России: Киев и Москва не стремятся к переговорам

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И Россия, и Украина на данный момент не стремятся к переговорам, пытаясь вместо этого получить преимущество на поле боя, заявил зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) в интервью газете Welt am Sonntag. В таких условиях "дипломатия будет оставаться на заднем плане", отметил политик, который вскоре вступит в должность посла Германии в РФ.

При этом Ламбсдорфф призвал обращать внимание на то, "что подразумевается под "дипломатией". "Некоторые используют слово "дипломатия", на самом деле имея в виду капитуляцию Украины. Но дипломатия должна начинаться с твердой позиции", - считает будущий посол.

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Россия обстреляла несколько прифронтовых поселений в Запорожской области, сообщил глава местной ОВА Юрий Малашко . По его словам, в результате обстрелов Малой Токмачки погиб 51-летний мужчина, еще двое человек - 40-летняя женщина и 39-летний мужчина - ранены в населенном пункте Преображенка.

Российская сторона в то же время утверждает, что на севере Запорожской области из-за обстрелов со стороны Украины погиб житель города Токмак.

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ВСУ продолжают продвижение на Таврическом направлении, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский . По его словам, за последние сутки подразделения ракетных войск и артиллерии "выполнили 1201 огневую задачу", а потери сил РФ "составили почти две роты".

Кроме того, уничтожены 4 российских склада боеприпасов, 14 единиц военной техники РФ, среди которых установка БМ-21 "Град", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", 3 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 2 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион" и другие виды техники, перечислил Тарнавский.

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29 судов, вывозящих зерно из украинских портов в рамках Черноморской зерновой инициативы, заблокированы в территориальных водах Турции из-за действий России, сообщило министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины . Согласно заявлению ведомства, РФ 26 июня вновь прекратила регистрировать на процедуру досмотра судна с зерном, "что свидетельствует о намерениях нарушить поставки продовольствия на мировые рынки".

Суда, которые не могут пройти досмотр из-за действий РФ, перевозят 1,4 млн тонн продовольствия - оно в основном предназначено для Китая, Египта, Бангладеша и Турции, указывает ведомство.

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Украина будет готова к переговорам только после выхода на "реальные границы", заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Границы контролируемых Украиной территорий по состоянию на 24 февраля 2022 года - дату начала полномасштабного вторжения РФ - президент страны описал как "не наши границы, там была контактная линия между нами и оккупантами". "Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву", - отметил Зеленский.

Заявление прозвучало на фоне выхода в американской газете The Washington Post материала, в котором утверждалось, что директор ЦРУ США Уильям Бернс ранее посетил Украину с необъявленным визитом. В ходе него неназванные украинские официальные лица среди прочего якобы сообщили Бернсу о намерении возобновить переговоры с РФ осенью, создав перед этим для Москвы угрозу потери аннексированного Крыма.

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Войска РФ обстреляли Балаклею в Харьковской области, заявил глава местной ОВА Олег Синегубов. По предварительным данным, обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня "Торнадо", при этом попадания ракет зафиксированы "в частном секторе, где исключительно гражданская инфраструктура", указал чиновник.

В результате обстрела пострадали четверо местных жителей - мужчины 77 и 49 лет, 67-летняя женщина и подросток, отметил Синегубов.

Зеленский: Западные страны затягивают с началом обучения украинских летчиков

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На данный момент неизвестно, когда украинские пилоты приступят к обучению работе с западными истребителями, сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом. "Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, готовых начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Зачем они это делают, мне неизвестно", - заявил украинский лидер.

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На юге Украины российская армия вернулась к практике атак управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками типа "Ланцет", рассказала в эфире телемарафона спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что до этого россияне выдерживали "определенную паузу", однако теперь снова активизировались, что может быть связано с нехваткой боеприпасов. "Это говорит о том, что у них есть определенные сложности с работой артиллерии. Также это может свидетельствовать о том, что враг определенное время берет тактическую паузу для того, чтобы выстроить новую тактику", - пояснила Гуменюк.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес, находящийся с визитом в Киеве, объявил о новом пакете помощи Украине на 55 млн евро. Выступая перед Верховной радой, он пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и "независимо от того, какую цену придется заплатить", пишет испанское издание El Mundo.

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Российские войска обстреляли Херсон, один из снарядов попал в жилой дом, сообщил в Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, в результате обстрела ранения получила девятилетняя девочка и 15-летний юноша. В сообщении Херсонской областной прокуратуры говорится, что дети госпитализированы, также пострадала женщина. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Украина ввела санкции против авиакомпании Georgian Airways

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 192 физических лиц, преимущественно российских граждан, а также против 291 юридического лица, в том числе из России, Беларуси, Грузии и Казахстана. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. В новый санкционный список попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая в мае возобновила полеты в Россию, а также основатель перевозчика Тамаз Гаиашвили. Ограничения против Georgian Airways будут действовать в течение 10 лет. Они, в частности, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, запрет полетов и транзита через территорию Украины, аннулирование лицензий и других разрешений.

Хроника событий 1 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 30 июня 14.00 - 23.59 >>>

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