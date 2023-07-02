Россия вновь атаковала Киев дронами

По данным Киевской городской военной администрации, "все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены". Около часа в столице действовал режим воздушной тревоги.

Россия в ночь на воскресенье, 2 июля, совершила первую за последние 12 дней атаку на Киев с использованием иранских беспилотников. Об этом сообщил в Telegram глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

По его данным, "все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены", информации о пострадавших или разрушениях к моменту публикации материала не поступало.

Очевидцы, с которыми удалось пообщаться журналистам агентства Reuters, подтвердили, что слышали "звуки, напоминающие те, которые слышны, когда система ПВО сбивает цели".

В свою очередь украинское онлайн-издание Liga net пишет , что дроны Shahed, долетевшие до Киева, вероятно, были запущены с Кубани.

На территории Киева и области, а также в ряде регионов в центральной и восточной части страны в ночь на 2 июля на период, продлившийся около часа, была объявлена воздушная тревога. Российская сторона пока не делала заявлений относительно атаки дронов на Киев.

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