В Киеве заявили о наступлении РФ на нескольких направлениях

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 июля.

На 494-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 2 июля (время московское).

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У Ватикана нет мирного плана по войне в Украине, заявил посланник папы римского, кардинал Маттео Дзуппи после визита в Киев и Москву. Миссия, которую он возглавлял, была сосредоточена на гуманитарных вопросах, рассказал Дзуппи. Ее результаты кардинал намерен обсудить с папой Франциском, приводит его слова итальянская медиакомпания RAI .

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В течение суток российские войска нанесли по территории Украины 11 ракетных ударов и применили 8 иранских ударных БпЛА типа "Shahed", а кроме того нанесли 40 авиаударов, совершив около 30 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ. В своей вечерней оперативной сводке он указывает на тяжелые бои на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где сосредоточены основные усилия противника, там имели место более 28 боестолкновений.

Украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава российских сил, а ракетные войска и артиллерия поразили 22 артиллерийских средства на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага, указывает командование ВСУ.

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Связанный с ЧВК "Вагнер" Telegram-канал объявил о приостановке вербовки наемников в РФ. Из опубликованного текста следует, что работа региональных пунктов по вербовке остановлена на месяц "в связи с временным неучастием" ЧВК в войне в Украине и "переездом" в Беларусь.

В Киеве заявили о наступлении войск РФ на нескольких направлениях

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Российские войска наступают на Авдеевском, Лиманском, Марьинском и Сватовском направлениях, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В то же время ВСУ продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях, добавила она, указав на тяжелые бои.

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Безопасность Запорожской атомной электростанции необходимо обеспечивать несмотря на военные действия, заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в летнем интервью телеканалу ARD. С этой позицией выступает Международное агентство по атомной энергии, аналогичный тезис особо выделяют все государства мирового сообщества, отметил глава правительства ФРГ.

Несколькими днями ранее Служба безопасности Украины заявила, что Россия заминировала крупнейшую в Европе АЭС, находящуюся под контролем сил РФ. Москва отвергла эти обвинения.

Киев рассказал о сложностях водоснабжения после катастрофы на КГЭС

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Затопление в Николаеве (июнь 2023 года) Фото: Ercin Erturk/AA/picture alliance

В Мыловской и Нововоронцовской общинах Херсонской области, как и в Бериславе, ситуация с поставкой воды остается напряженной в свете разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции, сообщил замглавы офиса президента Украины Алексей Кулеба. Жителям ежедневно раздают бутилированную воду, а в ближайшие дни на Бериславщине будет установлен мобильный фильтр для очистки воды мощностью до 30 тысяч литров в сутки, указал чиновник. В херсонском микрорайоне Остров централизованное водоснабжение подключено для технических нужд, добавил Кулеба.

В то же время в Никополе в Днепропетровской области система водоснабжения работает лишь на 30 процентов, однако подачу воды для жителей города планируют возобновить в течение 5 дней, отметил замглавы офиса президента. В этом же регионе идет восстановление централизованной подачи воды в Покрове, сообщил Кулеба.

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Россия наращивает производство БПЛА "Ланцет", представляющего проблему для ВСУ, заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью британскому изданию The Telegraph . По его словам, разработанный в РФ и дешевый в производстве барражирующий боеприпас способен уничтожать технику, во много раз превышающую его по размерам, что стало проблемой для украинских войск на передовой. "Все, что может повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск, вызывает у нас беспокойство", - заявил чиновник, охарактеризовав "Ланцет" как "неплохое оружие".

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Командование сил РФ запретило российским военным согласовывать места своего расположения с представителями назначенных Россией "администраций" на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает украинский Центр национального сопротивления . Такие меры были введены во избежание возможных утечек информации, отмечает украинская сторона. В качестве контрразведывательной меры российским военным также запрещено привлекать жителей оккупированных регионов к работам по обустройству командных пунктов войск РФ.

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Президент США Джо Байден с 9 по 13 июля отправится в ряд стран Европы с визитом, сообщил Белый дом. Поездку американский лидер начнет с визита в Великобританию, где встретится с королем Карлом III и премьер-министром страны Риши Сунаком. Затем он посетит Вильнюс, где 11-12 июля будет проходить саммит стран НАТО, на котором ожидается обсуждение вопроса о вступлении Украины в альянс. После этого Байден направится в Хельсинки на саммит лидеров стран Северной Европы и США.

В Краснодарском крае прогремел взрыв вблизи военного аэродрома

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Около военного аэродрома в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае прогремел взрыв, пишут Telegram-каналы Baza и Mash. По данным Mash, система противовоздушной обороны сбила ракету, нацеленную на склад горюче-смазочных материалов на аэродроме. В результате инцидента никто не пострадал, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены, отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев, не уточнив, что стало причиной происшествия.

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Папа римский Франциск призвал не прекращать молитвы о мире, несмотря на наступление сезона отпусков. В ходе полуденной мессы в Ватикане понтифик особо выделил необходимость "неустанно молиться за мир, особенно за украинский народ". Кроме того, глава Святого престола призвал не забывать о других войнах и "многочисленных конфликтах, заливающих кровью многие части мира".

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Очередь автомобилей, образовавшаяся у въезда на Крымский мост со стороны Краснодарского края, по-прежнему растягивается примерно на 7 километров, сообщил "министр транспорта" аннексированного Крыма Николай Лукашенко. Время ожидания составляет до 4 часов, добавил он. Накануне на линии досмотра на объекте направили дополнительных сотрудников.

В октябре 2022 года Крымский мост был поврежден в результате взрыва. Автомобильное движение возобновилось в декабре того же года, железнодорожное - в мае. Автотранспорт подлежит досмотру.

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Село Дроновка Грайворонского городского округа Белгородской области дважды за 2 июля попало под обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, нов двух частных домовладениях повреждена кровля, фасады и заборы. Кроме того, повреждения получили линии газо- и электроснабжения, добавил губернатор.

Президент Украины прибыл в Одесскую область

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Владимир Зеленский приехал в Одесскую область. В регионе президент Украины встретился с командующим ВМС страны Алексеем Неижпапой. "Много важных тем. Оперативная обстановка в Черном море, оборонные возможности ВМС, стратегия развития Военно-морских сил ВСУ на время войны и в послевоенный период", - указал глава государства. Он отметил, что с командованием ВМС также обсуждались результаты и перспективы программы "морских дронов" и ракет, которые производит Украина.

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Польша перебрасывает антитеррористическое подразделение полиции на свою восточную границу в связи с планируемой передислокацией в Беларусь наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". К 5000 пограничникам и 2000 солдатам, которые охраняют границу с Беларусью сейчас, присоединятся еще 500 человек, написал в Twitter глава польского МВД Мариуш Каминьский.

По данным польской пограничной службы, только 1 июля 187 человек пытались нелегально пересечь границу Польши из Беларуси. О необходимости укрепления границы с Беларусью, в том числе в связи с прибытием в эту страну ЧВК "Вагнер", ранее на этой неделе заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. По его словам, это касается как увеличения присутствующих на границе сил, так и количества укреплений.

ВСУ заявляют о продвижении на Бахмутском направлении

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Бои за Бахмут Фото: Serhii Nuzhnenko/Radio Free Europe/REUTERS

Вооруженные силы Украины продвинулись на Бахмутском направлении, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. "Мы имеем продвижение на Бахмутском направлении. Там идет боевая работа по флангам, идет давление на врага", - сказал он в эфире телемарафона, пообещав предоставить подробные данные об освобожденных территориях "после детального анализа и верификации".

По словам Череватого, за сутки на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновения. "Враг оказывает яростное сопротивление - 444 раза бил по нам из ствольной и реактивной артиллерии, совершил 5 авианалетов", - отметил спикер. При этом украинские военные в ходе боев ликвидировали или ранили более сотни российских солдат, а также уничтожили значительное количество техники РФ, сказал Череватый.

Хроника событий 2 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 июля 14.00 - 23.59 >>>

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