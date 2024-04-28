Париж призвал Берлин совместно укрепить европейскую оборону

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал Германию приложить совместные усилия для укрепления европейской оборонной промышленности. "Как и на каждом этапе строительства европейской обороны, Франция и Германия несут совместную ответственность за постановку целей и быстрые и решительные действия", - заявил Сежурне в интервью немецкой газете Die Welt в понедельник, 29 апреля, тем самым продолжив тезисы президента Франции Эмманюэля Макрона, озвученные им несколькими днями ранее.

Глава французского МИД добавил, что обе ведущие страны Евросоюза "реализовывали амбициозные проекты" и прежде, в том числе упомянув "Европейский план восстановления во время пандемии коронавируса".

Сежурне призвал к "стандартизации систем вооружений на европейском уровне". По мнению министра, цель должна заключаться в том, чтобы военные материалы могли использоваться всеми странами без каких-либо проблем. "Это стало бы важным шагом к укреплению европейской составляющей НАТО", - сказал Сежурне, уточнив, что США должны оставаться близким союзником, но Европа должна иметь возможность развивать свой собственный "суверенитет и стратегическую автономию".

Макрон: Европе нужна концепция надежной обороны

В ходе своего выступления в университете Сорбонна 25 апреля Эмманюэль Макрон заявил, что в связи проявлением агрессии "соседей" Европе необходимо создать для себя стратегическую концепцию надежной обороны. "Европа должна быть в состоянии защитить то, что ей дорого, вместе со своими союзниками или в одиночку", - заявил французский президент.

Войну в Украине Макрон назвал "главной угрозой для европейской безопасности сегодня". "Сильная Европа - это Европа, которая пользуется уважением и обеспечивает свою безопасность, - продолжил он. - Это Европа, которая признает, что у нее есть границы, и защищает их. Это Европа, которая видит риски, которым она подвержена, и готовится к ним".

Помимо прочего, президент Франции выступил за создание европейской военной академии "для подготовки будущих европейских военных и гражданских лидеров в сферах безопасности и обороны". Макрон также призвал к созданию "сил быстрого реагирования, которые к 2025 году смогут оперативно перебросить до 5000 военнослужащих во враждебную среду, в частности, чтобы прийти на помощь нашим гражданам".

Берлин и Париж заложили основу для разработки танка MGCS

Германия и Франция сделали еще один важный шаг к реализации совместного проекта по разработке танка нового поколения MGCS (Main Ground Combat System). 26 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) и его французский коллега Себастьен Лекорню подписали в Париже меморандум о взаимопонимании, предусматривающий равное распределение обязанностей между оборонными предприятиями двух стран.

"Это еще одна важная веха", - заявил Писториус. По его словам, совместный проект, который Берлин и Париж запустили еще в 2017 году, подчеркивает "глубокую связь и дружбу" двух стран. Речь идет не о дальнейшем развитии существующих танков, а о "чем-то совершенно новом", сказал глава германского Минобороны, отметив также использование технологий искусственного интеллекта как "явное качественное преимущество".

"Германия и Франция будут иметь один и тот же танк в 2040 году", - добавил заявление коллеги министр обороны Франции. Он уточнил, что помимо франко-германского холдинга KNDS, в проекте будут участвовать Rheinmetall, Thales и многие другие компании. "Мы придерживаемся прагматичного подхода и ищем лучшее, что может предложить каждая отрасль", - сказал Лекорню.