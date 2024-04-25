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Макрон: Европе нужна концепция надежной обороны

Александра Иванова
25 апреля 2024 г.

"Европа должна быть в состоянии защитить то, что ей дорого, вместе со своими союзниками или в одиночку", - заявил Эмманюэль Макрон в Сорбонне.

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Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона в Университете Сорбонна в Париже, 25 апреля 2024 года
Выступление Эмманюэля Макрона в Университете Сорбонна в ПарижеФото: Fred Dugit/MAXPPP/dpa7picture alliance

В условиях, когда соседи начали проявлять агрессию, Европе необходимо создать для себя надежную концепцию обороны. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в университете Сорбонна в четверг, 25 апреля.

"Это то, что нам необходимо сделать срочно, и это новая парадигма в области обороны, - подчеркнул Макрон. - Европа должна быть в состоянии защитить то, что ей дорого, вместе со своими союзниками, когда они будут готовы сделать это вместе с нами, а при необходимости и в одиночку".

Война в Украине как главная угроза для безопасности Европы

"Когда у нас есть сосед, который стал агрессивным, (...) который обладает баллистическим потенциалом, куда за последние годы он внедрил много инноваций (...), который обладает ядерным оружием и продемонстрировал свои возможности, становится ясно, что нам необходимо создать стратегическую концепцию надежной европейской обороны", - цитирует выступление французского президента газета Le Monde.

Войну в Украине Эмманюэль Макрон назвал "главной угрозой для европейской безопасности сегодня". "Сильная Европа - это Европа, которая пользуется уважением и обеспечивает свою безопасность, - продолжил он. - Это Европа, которая признает, что у нее есть границы, и защищает их. Это Европа, которая видит риски, которым она подвержена, и готовится к ним".

Макрон о ядерном сдерживании

С точки зрения Макрона, ядерное сдерживание, которое "является сердцем оборонной стратегии Франции", - это  важнейший элемент обороны европейского континента. "Именно благодаря этой надежной обороне мы сможем создать гарантии безопасности, которые ожидают все наши партнеры в Европе и которые также будут использованы для создания общей системы безопасности, гарантирующей безопасность для всех", - подчеркнул французский лидер.

Кроме прочего, Эмманюэль Макрон выступил за создание европейской военной академии "для подготовки будущих европейских военных и гражданских лидеров в сферах безопасности и обороны". Президент Франции также призвал к созданию "сил быстрого реагирования, которые к 2025 году смогут оперативно перебросить до 5000 военнослужащих во враждебную среду, в частности, чтобы прийти на помощь нашим гражданам".

Макрон об инвестициях в кибербезопаность

При этом Эмманюэль Макрон подчеркнул необходимость развивать "европейский потенциал кибербезопасности и киберзащиты". "В то время как мы все находимся в процессе создания этих возможностей для собственных армий, это беспрецедентная возможность немедленно наладить европейское сотрудничество и действовать как европейцы перед лицом этих рисков", - заявил президент Франции.

Как отмечает медиакомпания Rfi, речь Макрона в Сорбонне "о более суверенной и более могущественной Европе" можно рассматривать как вступление главы государства в предвыборную кампанию за шесть недель до выборов в Европарламент, голосование на которых пройдет во Франции 9 июня.

 

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