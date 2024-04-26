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Германия и Франция заложили основу для разработки танка MGCS

Жан Рофе
26 апреля 2024 г.

Проект создания германо-французского танка нового поколения, который планируется выпускать с 2040 года, еще на шаг приблизился к реализации после подписания министрами обороны меморандума о взаимопонимании.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус (слева) и министр обороны Франции Себастьен Лекорню в Париже
Борис Писториус и Себастьен Лекорню в ПарижеФото: Thomas Samson/AFP/Getty Images

Германия и Франция сделали еще один важный шаг к реализации совместного проекта по разработке танка нового поколения MGCS (Main Ground Combat System). В пятницу, 26 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) и его французский коллега Себастьен Лекорню подписали в Париже меморандум о взаимопонимании, предусматривающий равное распределение обязанностей между оборонными предприятиями двух стран.

"Это еще одна важная веха", - заявил Писториус. По его словам, совместный проект, который Германия и Франция запустили еще в 2017 году, подчеркивает "глубокую связь и дружбу" двух стран. Речь идет не о дальнейшем развитии существующих танков, а о "чем-то совершенно новом", сказал глава германского Минобороны. Он отметил, что использование технологий искусственного интеллекта означает "явное качественное преимущество в плане возможностей".

О том, как именно будут распределяться обязанности участников проекта, не сообщается. Однако, по словам Лекорню, это не самый важный аспект подписанного соглашения. "Самое главное, что Германия и Франция будут иметь один и тот же танк в 2040 году", - заявил он.

Помимо франко-германского холдинга KNDS, в проекте будут участвовать Rheinmetall, Thales и многие другие компании, указал министр обороны Франции. "Мы придерживаемся прагматичного подхода и ищем лучшее, что может предложить каждая отрасль", - добавил Лекорню.

 

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