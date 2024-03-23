ФРГ и Франция согласовали совместное производство танка MGCS

Берлин и Париж заявили о прорыве в переговорах о совместном создании танка нового поколения. Обе страны также намерены наладить совместное военное производство в Украине.

Германия и Франция согласовали условия совместного производства танка нового поколения MGCS (Main Ground Combat System). "Это не просто веха, это исторический момент", - заявил в пятницу, 22 марта, в Берлине министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) по окончании встречи с французским коллегой по должности Себастьеном Лекорню.

По словам Писториуса, речь идет не просто о модернизации существующих немецких танков Leopard или французских Leclerc, а о "новаторской" наземной боевой системе, в которую будут также внедрены технологии искусственного интеллекта. Париж и Берлин договорились о равномерном распределении производственных задач, "не допуская никаких толкований или недопонимания", добавил глава Минобороны ФРГ.

Военное производство в Украине

Кроме того Германия и Франция намерены наладить совместное военное производство на территории Украины. В этой стране, как сообщили Борис Писториус и Себастьен Лекорню, франко-германский производитель бронетехники KNDS создаст завод по выпуску запасных частей.

20 февраля ФРГ и Франция подписали вместе с Испанией соглашение о строительстве прототипа самолета системы ведения воздушных боев будущего (Future Combat Air System, FCAS). 15 марта Германия, Франция и Польша договорились о создании новой коалиции для обеспечения Украины дальнобойной артиллерией.

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