Оборонные компании Франции развернут производство в Украине

Три французские оборонные компании заключат партнерство с украинскими предприятиями в сфере производства беспилотников и наземной техники, заявил глава Минобороны.

Франция планирует привлечь некоторые оборонные компании к производству военного оборудования непосредственно на территории Украины, чтобы помочь стране отражении российской агрессии. Об этом заявил министр обороны Себастьен Лекорню в эфире телеканала BFMTV в пятницу, 8 марта.

По его словам, речь идет о трех французских компаниях, которые заключат партнерство с украинскими предприятиями в сфере производства беспилотников и наземной техники. Изначально предприятия будут выпускать комплектующие для военной техники, а в дальнейшем, возможно, также боеприпасы.

Производство планируется начать летом

Первые производственные объекты планируется запустить уже летом 2024 года, добавил глава французского оборонного ведомства. В число компаний, участвующих в проекте, войдет производитель танков KNDS - холдинговая структура, образованная французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann.

Между тем Лекорню исключил отправку наземных войск в Украину для участия в боях. "Разные гипотезы обсуждались. Но речь не идет о войсках, участвующих в боевых действиях", - сказал министр. Он отметил, что существуют и другие модели военного присутствия, которые можно рассмотреть, включая разминирование и обучение украинских солдат на территории Украины.

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