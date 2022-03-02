Фотохроника войны в Украине - 03 марта

Война в Украине - 03.03.2022

Молитва за мир в Ватикане в Пепельную среду - первый день Великого поста. "Тот, кто ведет войну, забывает о человечности, не исходит от народа, не видит конкретной жизни людей, а ставит частные интересы и власть превыше всего. Он полагается на дьявольскую и извращенную логику оружия, которая максимально далека от Божьей воли", - заявил папа Франциск несколько дней назад, объявляя об акции.