 Фотохроника войны в Украине - 03 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 03.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 03 марта

Число беженцев уже превысило миллион человек. Дети появляются на свет в бомбоубежище. Принц Чарльз посетил украинскую церковь. Страны ЕС арестовывают яхты олигархов…

  • Киев

    Война в Украине - 03.03.2022

    За первую неделю со времени начала российской военной агрессии Украину, по данным ООН, вынуждены были покинуть уже более одного миллиона беженцев - одна из первых новостей, с которой началось утро восьмого дня войны. Эта фотография сделана на вокзале в Киеве накануне - 2 марта.

  • Берлин, 1 марта

    Война в Украине - 03.03.2022

    Чтобы оказать помощь людям из Украины, поезда из соседней Польши в Германии встречают добровольцы. Эта фотография сделана в Берлине. Беженцы могут получить бесплатные билеты для продолжения поездки к родственникам или знакомым. Кому ехать дальше некуда, помогают добраться до пунктов приема и временного размещения.

  • Медыка

    Война в Украине - 03.03.2022

    В другом направлении. Мужчины-добровольцы возвращаются в Украину из-за границы, чтобы защищать страну с оружием в руках. Эта фотография сделана 2 марта на польско-украинской границе около села Медыка.

  • Бородянка

    Война в Украине - 03.03.2022

    Разрушенный жилой дом в поселке Бородянка в Бучанском районе Киевской области, 3 марта.

  • Горенка

    Война в Украине - 03.03.2022

    Деревня Горенка под Киевом была основана в 1552 году. До начала войны в ней проживало около пяти тысяч человек. Внутренний двор одного из домов после обстрела, 2 марта.

  • Горенке

    Война в Украине - 03.03.2022

    81-летний житель этой деревни - учитель французского языка Петр Выерко готов защищать свой дом и близких в Горенке с оружием в руках.

  • Киев

    Война в Украине - 03.03.2022

    Мать с младенцем в бомбоубежище в Киеве, 2 марта. Девочка появилась на свет в подвале больницы, ставшем во время войны родильным отделением.

  • Украина

    Война в Украине - 03.03.2022

    Российская военная техника где-то на территории Украины. Фотография министерства обороны РФ, 3 марта. Накануне в Москве были впервые опубликованы официальные данные о потерях в армии - на порядок ниже сведений, которые сообщают украинские власти. Несколько сотен или уже несколько тысяч…. Проверить эти сведения в условиях боевых действий невозможно.

  • Ирпень

    Война в Украине - 03.03.2022

    Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине пытается получать и собирать информацию о жертвах среди гражданского населения. По данным на 1 марта, с момента начала войны в Украине погибло более двухсот мирных жителей, более пятисот человек получили ранения. На фотографии - разрушения в городе Ирпень в Киевской области, 2 марта.

  • Лондон

    Война в Украине - 03.03.2022

    В знак поддержки и солидарности наследник британского престола принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили украинскую православную церковь и общину в Лондоне, 2 марта.

  • Пекин

    Война в Украине - 03.03.2022

    В четверг, 3 марта, Международный паралимпийский комитет изменил принятое накануне решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к Играм в Пекине в нейтральном статусе и отстранил их от участия в этих соревнования. Президент МПК Эндрю Парсонс отметил: "Ясно, что быстро эскалирующая ситуации поставила нас в уникальное и невозможное положение непосредственно перед началом Игр".

  • Гамбург

    Война в Украине - 03.03.2022

    Страны ЕС реализуют санкции в отношении ближайшего окружения российского руководства. По данным Forbes, в Гамбурге арестована 156-метровая яхта Dilbar Алишера Усманова. Она находится в этом городе на ремонте с октября 2021 года. Позже власти Франции сообщили о конфискации яхты Amore Vero, ранее - "Принцесса Ольга", принадлежащей Игорю Сечину

  • Алексей Венедиктов. Фото из архива

    Война в Украине - 03.03.2022

    Утром третьего числа было объявлено о решении Совета директоров "Эха Москвы" ликвидировать радиоканал и сайт. Главный редактор Алексей Венедиктов сообщил об этом в своем Telegram-канале. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" из-за освещения войны против Украины, не устраивающего российские власти.

  • Санкт-Петербург

    Война в Украине - 03.03.2022

    В России продолжаются акции протеста. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", только второго марта на них по всей стране было задержано более 700 человек. Эта фотография сделана в Санкт-Петербурге.

  • Ватикан

    Война в Украине - 03.03.2022

    Молитва за мир в Ватикане в Пепельную среду - первый день Великого поста. "Тот, кто ведет войну, забывает о человечности, не исходит от народа, не видит конкретной жизни людей, а ставит частные интересы и власть превыше всего. Он полагается на дьявольскую и извращенную логику оружия, которая максимально далека от Божьей воли", - заявил папа Франциск несколько дней назад, объявляя об акции.

  • Лос-Анджелес

    Война в Украине - 03.03.2022

    Цвета национального флага Украины - по всему миру. Из многочисленных таких фотографий сегодня мы выбрали эту - из американского Лос-Анджелеса.

    Автор: Николай Пермяков


  • Киев

    Война в Украине - 03.03.2022

    За первую неделю со времени начала российской военной агрессии Украину, по данным ООН, вынуждены были покинуть уже более одного миллиона беженцев - одна из первых новостей, с которой началось утро восьмого дня войны. Эта фотография сделана на вокзале в Киеве накануне - 2 марта.

  • Берлин, 1 марта

    Война в Украине - 03.03.2022

    Чтобы оказать помощь людям из Украины, поезда из соседней Польши в Германии встречают добровольцы. Эта фотография сделана в Берлине. Беженцы могут получить бесплатные билеты для продолжения поездки к родственникам или знакомым. Кому ехать дальше некуда, помогают добраться до пунктов приема и временного размещения.

  • Медыка

    Война в Украине - 03.03.2022

    В другом направлении. Мужчины-добровольцы возвращаются в Украину из-за границы, чтобы защищать страну с оружием в руках. Эта фотография сделана 2 марта на польско-украинской границе около села Медыка.

  • Бородянка

    Война в Украине - 03.03.2022

    Разрушенный жилой дом в поселке Бородянка в Бучанском районе Киевской области, 3 марта.

  • Горенка

    Война в Украине - 03.03.2022

    Деревня Горенка под Киевом была основана в 1552 году. До начала войны в ней проживало около пяти тысяч человек. Внутренний двор одного из домов после обстрела, 2 марта.

  • Горенке

    Война в Украине - 03.03.2022

    81-летний житель этой деревни - учитель французского языка Петр Выерко готов защищать свой дом и близких в Горенке с оружием в руках.

  • Киев

    Война в Украине - 03.03.2022

    Мать с младенцем в бомбоубежище в Киеве, 2 марта. Девочка появилась на свет в подвале больницы, ставшем во время войны родильным отделением.

  • Украина

    Война в Украине - 03.03.2022

    Российская военная техника где-то на территории Украины. Фотография министерства обороны РФ, 3 марта. Накануне в Москве были впервые опубликованы официальные данные о потерях в армии - на порядок ниже сведений, которые сообщают украинские власти. Несколько сотен или уже несколько тысяч…. Проверить эти сведения в условиях боевых действий невозможно.

  • Ирпень

    Война в Украине - 03.03.2022

    Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине пытается получать и собирать информацию о жертвах среди гражданского населения. По данным на 1 марта, с момента начала войны в Украине погибло более двухсот мирных жителей, более пятисот человек получили ранения. На фотографии - разрушения в городе Ирпень в Киевской области, 2 марта.

  • Лондон

    Война в Украине - 03.03.2022

    В знак поддержки и солидарности наследник британского престола принц Чарльз и герцогиня Камилла посетили украинскую православную церковь и общину в Лондоне, 2 марта.

  • Пекин

    Война в Украине - 03.03.2022

    В четверг, 3 марта, Международный паралимпийский комитет изменил принятое накануне решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к Играм в Пекине в нейтральном статусе и отстранил их от участия в этих соревнования. Президент МПК Эндрю Парсонс отметил: "Ясно, что быстро эскалирующая ситуации поставила нас в уникальное и невозможное положение непосредственно перед началом Игр".

  • Гамбург

    Война в Украине - 03.03.2022

    Страны ЕС реализуют санкции в отношении ближайшего окружения российского руководства. По данным Forbes, в Гамбурге арестована 156-метровая яхта Dilbar Алишера Усманова. Она находится в этом городе на ремонте с октября 2021 года. Позже власти Франции сообщили о конфискации яхты Amore Vero, ранее - "Принцесса Ольга", принадлежащей Игорю Сечину

  • Алексей Венедиктов. Фото из архива

    Война в Украине - 03.03.2022

    Утром третьего числа было объявлено о решении Совета директоров "Эха Москвы" ликвидировать радиоканал и сайт. Главный редактор Алексей Венедиктов сообщил об этом в своем Telegram-канале. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь" из-за освещения войны против Украины, не устраивающего российские власти.

  • Санкт-Петербург

    Война в Украине - 03.03.2022

    В России продолжаются акции протеста. По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", только второго марта на них по всей стране было задержано более 700 человек. Эта фотография сделана в Санкт-Петербурге.

  • Ватикан

    Война в Украине - 03.03.2022

    Молитва за мир в Ватикане в Пепельную среду - первый день Великого поста. "Тот, кто ведет войну, забывает о человечности, не исходит от народа, не видит конкретной жизни людей, а ставит частные интересы и власть превыше всего. Он полагается на дьявольскую и извращенную логику оружия, которая максимально далека от Божьей воли", - заявил папа Франциск несколько дней назад, объявляя об акции.

  • Лос-Анджелес

    Война в Украине - 03.03.2022

    Цвета национального флага Украины - по всему миру. Из многочисленных таких фотографий сегодня мы выбрали эту - из американского Лос-Анджелеса.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине - 02 марта
• Фотохроника войны в Украине - 01 марта
• Фотохроника войны в Украине - 28 февраля

Контекст

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