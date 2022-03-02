Фотохроника войны в Украине - 03 марта

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Число беженцев уже превысило миллион человек. Дети появляются на свет в бомбоубежище. Принц Чарльз посетил украинскую церковь. Страны ЕС арестовывают яхты олигархов…
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 3 марта.
В Брюсселе намерены задействовать директиву о временной защите. Беженцам из Украины будут предоставлены временный вид на жительство, доступ к рынку труда и образованию в странах ЕС.
Россия ведет войну в Украине, начатую 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал вторжение "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 3 марта.
"Роснефти", "Газпрому", "Аэрофлоту" и другим госпредприятиям России предлагается закрыть доступ к американскому капиталу. Законопроект носит название "Героям слава".
Немецкие университеты и фонды академических обменов приостановили совместные с Россией научные проекты. Однако они будут поддерживать своих стипендиатов. DW собрала актуальную информацию по теме.
Группа KleptoCapture при американском Минюсте будет заниматься конфискацией имущества лиц и компаний, нарушающих санкции США против России.
Поражение России в войне с Украиной может стать одним из факторов, который приведет к краху политической системы Путина, заявил экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью газете FAZ.
Международный паралимпийский комитет изменил принятое накануне решение о допуске спортсменов из России и Беларуси к Играм в нейтральном статусе.
Расследование возможных военных преступлений в Украине запускается незамедлительно. Сбор доказательной базы уже начался, сообщил главный следователь суда Карим Хан.