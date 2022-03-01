Фотохроника войны в Украине - 02 марта

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Харьков оказывает сопротивление, в Киеве строят баррикады, число погибших растет каждый день. Из музея в Париже убрали воскового Путина.
В Брюсселе намерены задействовать директиву о временной защите. Беженцам из Украины будут предоставлены временный вид на жительство, доступ к рынку труда и образованию в странах ЕС.
Глава МИД Германии призвала страны-члены ООН поддержать резолюцию с осуждением российского нападения на Украину. Она обвинила Москву в оправдании агрессии "неприкрытой ложью".
Путин начал войну против Украины "преднамеренно и безосновательно", заявил президент США Джо Байден в обращении к нации. В перспективе Путин "заплатит большую цену" за эту войну.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 2 марта.
Российское вторжение запятнало международную репутацию РФ на десятилетия вперед, заявили 160 нобелевских лауреатов. В открытом письме они сравнили происходящее с нападением нацистов на Польшу в 1939 году.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями среды, 2 марта.
Война России против Украины стала причиной целого ряда коренных изменений в политической повестке ФРГ. В каких областях это проявляется особенно рельефно - у DW.
Вторжение России в Украину Владимир Путин обосновывает необходимостью России "защитить себя", остановить "геноцид" и "денацифицировать" Украину. DW разбирает утверждения президента РФ.