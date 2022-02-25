 Фотохроника войны в Украине - 28 февраля | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 28.02.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 28 февраля

Пятые сутки войны России против Украины. Страна сопротивляется агрессорам. По всему миру проходят акции солидарности. Фотографии понедельника и предыдущих дней.

  • Львов

    Война в Украине - 28.02.2022

    Пошли пятые сутки с момента начала военной агрессии России в Украине. Планы быстрого захвата соседнего государства, очевидно, выполнить не удалось. Здесь мы собрали фотографии двух-трех прошедших дней. Добровольцы во Львове готовят бутылки с зажигательной смесью, 27 февраля.

  • Харьков

    Война в Украине - 28.02.2022

    Горящая российская военная техника в Харькове, 27 февраля. Город продолжает оказывать сопротивление агрессорам.

  • Гомель

    Война в Украине - 28.02.2022

    Первые кадры начала переговоров между представителями Украины и России в Гомеле, 28 февраля. Подробности о развитии - в новостях DW.

  • Белгород

    Война в Украине - 28.02.2022

    Переброска российской военной техники к границе с Украиной в районе Белгорода, 28 февраля. На фотографии - самоходная пушка 2С7 "Пион".

  • Киев

    Война в Украине - 28.02.2022

    Братья Виталий и Владимир Кличко в городской мэрии украинской столицы координируют оборону Киева, 27 февраля.

  • Иванков

    Война в Украине - 28.02.2022

    Колонна российской техники около Иванкова движется в сторону украинской столицы. Спутниковая фотография, 27 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 28.02.2022

    Служащие сил безопасности в Киеве проверяют подозрительные легковые автомобили в ходе поисков предполагаемых диверсантов, 28 февраля.

  • Гостомель

    Война в Украине - 28.02.2022

    Спутниковая фотография аэропорта в Гостомеле под Киевом, где был уничтожен крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", 27 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 28.02.2022

    Вооруженные участники сил гражданской обороны в мэрии Киева.

  • Киев

    Война в Украине - 28.02.2022

    Горящий нефтяной склад под Киевом, 27 февраля.

  • Львов

    Война в Украине - 28.02.2022

    Младенец спит среди беженцев на вокзале во Львове, 28 февраля. Далее - фотографии акций солидарности и других важных событий, связанных с войной в Украине.

  • Кельн

    Война в Украине - 28.02.2022

    Голуби мира - на антивоенной демонстрации, организованной в Кельне в понедельник, 28 февраля, вместо традиционного карнавального шествия. Изображение окровавленного голубя - на древке с флагом Российской Федерации.

  • Дюссельдорф

    Война в Украине - 28.02.2022

    "Подавись!" - антивоенная композиция для акции протеста в Дюссельдорфе, 28 февраля.

  • Берлин
    Еще по теме

    Война в Украине - 28.02.2022

    На антивоенную демонстрацию около Бранденбургских ворот в Берлине в воскресенье вышло свыше 100 тысяч человек. Акции в поддержку Украины проходили и проходят во многих городах страны.

  • Берлин
    Еще по теме

    Война в Украине - 28.02.2022

    Исторический момент. Канцлер Германии Олаф Шольц выступает с правительственным заявлением в бундестаге о новом курсе в политике безопасности на фоне агрессии России против Украины, 27 февраля.

  • Берлин

    Война в Украине - 28.02.2022

    Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук выражает поддержку послу Украины в Германии Андрею Мельнику на трибуне гостей в зале заседаний бундестага в воскресенье, 27 февраля. Большинство депутатов парламента приветствовали украинского посла, встав со своих мест, продолжительными аплодисментами.

  • Автобан A 45 в Германии

    Война в Украине - 28.02.2022

    "Давайте строить мосты!" - надпись на подлежащем сносу и уже выведенном из эксплуатации мосту автобана A 45 в Германии.

  • Ниагарский водопад

    Война в Украине - 28.02.2022

    Ниагарский водопад на границе США и Канады - в цветах украинского флага, 27 февраля.

    Автор: Николай Пермяков


  • Львов

    Война в Украине - 28.02.2022

    Пошли пятые сутки с момента начала военной агрессии России в Украине. Планы быстрого захвата соседнего государства, очевидно, выполнить не удалось. Здесь мы собрали фотографии двух-трех прошедших дней. Добровольцы во Львове готовят бутылки с зажигательной смесью, 27 февраля.

  • Харьков

    Война в Украине - 28.02.2022

    Горящая российская военная техника в Харькове, 27 февраля. Город продолжает оказывать сопротивление агрессорам.

  • Гомель

    Война в Украине - 28.02.2022

    Первые кадры начала переговоров между представителями Украины и России в Гомеле, 28 февраля. Подробности о развитии - в новостях DW.

  • Белгород

    Война в Украине - 28.02.2022

    Переброска российской военной техники к границе с Украиной в районе Белгорода, 28 февраля. На фотографии - самоходная пушка 2С7 "Пион".

  • Киев

    Война в Украине - 28.02.2022

    Братья Виталий и Владимир Кличко в городской мэрии украинской столицы координируют оборону Киева, 27 февраля.

  • Иванков

    Война в Украине - 28.02.2022

    Колонна российской техники около Иванкова движется в сторону украинской столицы. Спутниковая фотография, 27 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 28.02.2022

    Служащие сил безопасности в Киеве проверяют подозрительные легковые автомобили в ходе поисков предполагаемых диверсантов, 28 февраля.

  • Гостомель

    Война в Украине - 28.02.2022

    Спутниковая фотография аэропорта в Гостомеле под Киевом, где был уничтожен крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", 27 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 28.02.2022

    Вооруженные участники сил гражданской обороны в мэрии Киева.

  • Киев

    Война в Украине - 28.02.2022

    Горящий нефтяной склад под Киевом, 27 февраля.

  • Львов

    Война в Украине - 28.02.2022

    Младенец спит среди беженцев на вокзале во Львове, 28 февраля. Далее - фотографии акций солидарности и других важных событий, связанных с войной в Украине.

  • Кельн

    Война в Украине - 28.02.2022

    Голуби мира - на антивоенной демонстрации, организованной в Кельне в понедельник, 28 февраля, вместо традиционного карнавального шествия. Изображение окровавленного голубя - на древке с флагом Российской Федерации.

  • Дюссельдорф

    Война в Украине - 28.02.2022

    "Подавись!" - антивоенная композиция для акции протеста в Дюссельдорфе, 28 февраля.

  • Берлин
    Еще по теме

    Война в Украине - 28.02.2022

    На антивоенную демонстрацию около Бранденбургских ворот в Берлине в воскресенье вышло свыше 100 тысяч человек. Акции в поддержку Украины проходили и проходят во многих городах страны.

  • Берлин
    Еще по теме

    Война в Украине - 28.02.2022

    Исторический момент. Канцлер Германии Олаф Шольц выступает с правительственным заявлением в бундестаге о новом курсе в политике безопасности на фоне агрессии России против Украины, 27 февраля.

  • Берлин

    Война в Украине - 28.02.2022

    Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук выражает поддержку послу Украины в Германии Андрею Мельнику на трибуне гостей в зале заседаний бундестага в воскресенье, 27 февраля. Большинство депутатов парламента приветствовали украинского посла, встав со своих мест, продолжительными аплодисментами.

  • Автобан A 45 в Германии

    Война в Украине - 28.02.2022

    "Давайте строить мосты!" - надпись на подлежащем сносу и уже выведенном из эксплуатации мосту автобана A 45 в Германии.

  • Ниагарский водопад

    Война в Украине - 28.02.2022

    Ниагарский водопад на границе США и Канады - в цветах украинского флага, 27 февраля.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине - 25 февраля
• "Остановите Мордор!". Фотографии акций в поддержку Украины по всему миру
• В чем истоки конфликта России и Украины

Контекст

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