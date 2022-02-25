Фотохроника войны в Украине - 28 февраля

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Пятые сутки войны России против Украины. Страна сопротивляется агрессорам. По всему миру проходят акции солидарности. Фотографии понедельника и предыдущих дней.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 28 февраля.
Специальное заседание бундестага 27 февраля войдет в историю: Германия берет новый курс в политике безопасности на фоне агрессии России против Украины - с далеко идущими последствиями. Репортаж DW.
Выступление канцлера Германии Олафа Шольца в бундестаге знаменует новую эру в политике ФРГ в отношении России и в сфере обороны. И это напрашивалось, пишет главный редактор DW Мануэла Каспер-Клэридж.
Евросоюз намерен профинансировать поставку Вооруженным силам Украины оружия и припасов. Впервые в истории ЕС поставит третьей стране летальное оружие.
Главы МИД стран ЕС договорились о ряде новых санкций. Меры коснутся Банка России, авиапространства Евросоюза, SWIFT, RT и Sputnik.
Владимир Путин объявил о переводе сил сдерживания ВС РФ в особый режим несения службы. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт полагает, что к этой угрозе следует отнестись со всей серьезностью.