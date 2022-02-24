Фотохроника войны в Украине - 25 февраля

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Вторые сутки российской военной агрессии в Украине. Фотографии.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Путин назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 25 февраля.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Путин назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 25 февраля.
Коллеги откровенно рассказали, что чувствуют, когда пишут новости о "ДНР" и "ЛНР", и как события в Украине влияют на них и на их работу. Очень личный материал DW.
DW собрала реакции известных белорусских политиков, деятелей культуры и спортсменов о вторжении России в Украину и заявлениях Лукашенко об участии Беларуси в войне.
Нобелевский лауреат о том, зачем Путину война, почему участие в ней Беларуси - предательство и что будет с Украиной дальше.
По подсчетам Bloomberg, состояние российских миллиардеров сократилось после вторжения в Украину почти на 40 миллиардов долларов. Больше всего в процентном отношении потеряли Алекперов и Тимченко - порядка 40 процентов.