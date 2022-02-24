Фотохроника войны в Украине - 25 февраля

"У меня больше нет дома". Что переживают сейчас журналисты DW из Донбасса

Коллеги откровенно рассказали, что чувствуют, когда пишут новости о "ДНР" и "ЛНР", и как события в Украине влияют на них и на их работу. Очень личный материал DW.