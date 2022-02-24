 Фотохроника войны в Украине - 25 февраля | Новости политики из Германии | DW | 25.02.2022

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Политика

Фотохроника войны в Украине - 25 февраля

Вторые сутки российской военной агрессии в Украине. Фотографии.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жительница Киева Наталия Севрюкова перед своим домом, 25 февраля. Разрушения, беженцы, человеческие трагедии, демонстрации… С момента начала войны в Украине прошло пока меньше двух суток - здесь мы собрали некоторые фотографии за это время.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Украинские военные в Киеве, 25 февраля.

  • Украина

    Война в Украине - 25.02.2022

    Украинские солдаты осматривают обломки упавшего самолета около Киева, 25 февраля.

  • Львов

    Война в Украине - 25.02.2022

    Женщина с ребенком в бомбоубежище во Львове, 25 февраля.

  • Брюссель

    Война в Украине - 25.02.2022

    Выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи перед участниками саммита ЕС в Брюсселе, 24 февраля.

  • Нью-Йорк

    Война в Украине - 25.02.2022

    "Stand with Ukraine" - световая проекция в цветах украинского флага на здании ООН в Нью-Йорке, 24 февраля.

  • Барселона

    Война в Украине - 25.02.2022

    Команда "Формулы-1" Haas F1 Team, спонсируемая компанией "Уралкалий", отказалась от использования цветов российского флага. Барселона, 25 февраля.

  • Ханчжоу

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жители китайского города Ханчжоу смотрят, как представитель министерства обороны России Игорь Конашенков рассказывает о выполнении поставленных задач в конце первого дня войны в Украине.

  • Санкт-Петербург

    Война в Украине - 25.02.2022

    Антивоенная демонстрация в Санкт-Петербурге вечером, 24 февраля.

  • Санкт-Петербурге

    Война в Украине - 25.02.2022

    Один из задержанных участников антивоенной акции в Санкт-Петербурге, 24 февраля.

  • Таганрог

    Война в Украине - 25.02.2022

    Перемещение военной техники около российского города Таганрог на Азовском море, 24 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Взрыв в Киеве утром, 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Телевизионное обращение президента Украины Владимира Зеленского утром, 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жители Киева перед входом в метро - безопасное место во время обстрелов города.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Станции метро в Киеве стали бомбоубежищами для сотен жителей украинской столицы, 24 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Подвал жилого дома в Киеве, 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Пожарные перед пострадавшим домом в Киеве на улице Александра Кошица, 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Посадка в переполненный автобус из Киева, 24 февраля.

  • КПП Лужанка - Берегшурань

    Война в Украине - 25.02.2022

    Беженцы в районе украино-венгерской границы - КПП "Лужанка - Берегшурань", 25 февраля.

  • Харьков

    Война в Украине - 25.02.2022

    Заклеенные крест-накрест окна в жилом доме в Харькове.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 25.02.2022

    Житель Мариуполя на улице около дома со следами разрушений, 24 февраля.

    Автор: Николай Пермяков


  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жительница Киева Наталия Севрюкова перед своим домом, 25 февраля. Разрушения, беженцы, человеческие трагедии, демонстрации… С момента начала войны в Украине прошло пока меньше двух суток - здесь мы собрали некоторые фотографии за это время.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Украинские военные в Киеве, 25 февраля.

  • Украина

    Война в Украине - 25.02.2022

    Украинские солдаты осматривают обломки упавшего самолета около Киева, 25 февраля.

  • Львов

    Война в Украине - 25.02.2022

    Женщина с ребенком в бомбоубежище во Львове, 25 февраля.

  • Брюссель

    Война в Украине - 25.02.2022

    Выступление президента Украины Владимира Зеленского по видеосвязи перед участниками саммита ЕС в Брюсселе, 24 февраля.

  • Нью-Йорк

    Война в Украине - 25.02.2022

    "Stand with Ukraine" - световая проекция в цветах украинского флага на здании ООН в Нью-Йорке, 24 февраля.

  • Барселона

    Война в Украине - 25.02.2022

    Команда "Формулы-1" Haas F1 Team, спонсируемая компанией "Уралкалий", отказалась от использования цветов российского флага. Барселона, 25 февраля.

  • Ханчжоу

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жители китайского города Ханчжоу смотрят, как представитель министерства обороны России Игорь Конашенков рассказывает о выполнении поставленных задач в конце первого дня войны в Украине.

  • Санкт-Петербург

    Война в Украине - 25.02.2022

    Антивоенная демонстрация в Санкт-Петербурге вечером, 24 февраля.

  • Санкт-Петербурге

    Война в Украине - 25.02.2022

    Один из задержанных участников антивоенной акции в Санкт-Петербурге, 24 февраля.

  • Таганрог

    Война в Украине - 25.02.2022

    Перемещение военной техники около российского города Таганрог на Азовском море, 24 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Взрыв в Киеве утром, 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Телевизионное обращение президента Украины Владимира Зеленского утром, 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Жители Киева перед входом в метро - безопасное место во время обстрелов города.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Станции метро в Киеве стали бомбоубежищами для сотен жителей украинской столицы, 24 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Подвал жилого дома в Киеве, 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Пожарные перед пострадавшим домом в Киеве на улице Александра Кошица, 25 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 25.02.2022

    Посадка в переполненный автобус из Киева, 24 февраля.

  • КПП Лужанка - Берегшурань

    Война в Украине - 25.02.2022

    Беженцы в районе украино-венгерской границы - КПП "Лужанка - Берегшурань", 25 февраля.

  • Харьков

    Война в Украине - 25.02.2022

    Заклеенные крест-накрест окна в жилом доме в Харькове.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 25.02.2022

    Житель Мариуполя на улице около дома со следами разрушений, 24 февраля.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также: 
• Что происходит в Украине в первый день войны
• "Остановите Мордор!". Фотографии акций в поддержку Украины по всему миру
• В чем истоки конфликта России и Украины 

Контекст

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