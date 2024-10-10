Фон дер Ляйен пообещала Молдове крупнейший пакет помощи

Глава Еврокомиссии посетила Кишинев за 10 дней до президентских выборов и референдума о вступлении Молдовы в ЕС. Она призвала граждан страны сделать свободный выбор.

За десять дней до президентских выборов и референдума о евроинтеграции в Молдове эту страну посетила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В ходе визита в Кишинев в четверг, 10 октября, она пообещала Молдове, являющейся с декабря 2023 года кандидатом на вступление в ЕС, новый пакет помощи на сумму 1,8 млрд евро.

ЕС инвестирует эти деньги в ремонт школ, строительство двух новых больниц, развитие телекоммуникационной, транспортной и энергетической инфраструктуры и подключение ее к европейской сети, сообщила фон дер Ляйен журналистам после переговоров с президентом Молдовы Майей Санду. По данным Брюсселя, это крупнейший пакет помощи Молдове с момента обретения независимости в 1991 году.

Фон дер Ляйен призвала молдаван сделать свободный выбор

По словам фон дер Ляйен, для молдавского народа сейчас наступает "важный этап". Она призвала граждан страны "использовать свой голос и свободно сделать выбор". "Вам решать, что вы хотите сделать со своей страной, никому не разрешено в это вмешиваться", - подчеркнула она.

В свою очередь Санду поблагодарила Евросоюз за финансовые обязательства и сообщила о молдавском "плане роста, отражающем доверие Европейского Союза". По ее словам, европейская поддержка приносит гражданам Молдовы "конкретную пользу".

Президентские выборы и референдум в Молдове

Президентские выборы в Молдове и референдум о вступлении страны в Евросоюз состоятся в один день - 20 октября 2024 года. Нынешний президент Майя Санду борется за второй срок, а ее главным оппонентом является поддержанный крупнейшей оппозиционной Партией социалистов ПСРМ) экс-генпрокурор Александр Стояногло.

Власти Молдовы обвиняют Россию в попытках влияния на предстоящее голосование и подкупа избирателей. Как сообщило издание Politico со ссылкой на главу Генинспектората полиции Молдовы Виорела Чернэуцяну, в сентябре РФ перевела на счета 130 тысяч граждан Молдовы более 15 млн долларов через "мафиозную" сеть пророссийского олигарха Илана Шора, чтобы на предстоящем референдуме те проголосовали против вступления страны в ЕС. "Молдова сталкивается с ранее невиданным подкупом избирателей в сочетании с гибридной войной и дезинформацией", пишет Politico.