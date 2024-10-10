  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Фон дер Ляйен пообещала Молдове крупнейший пакет помощи

Ольга Лебедева
10 октября 2024 г.

Глава Еврокомиссии посетила Кишинев за 10 дней до президентских выборов и референдума о вступлении Молдовы в ЕС. Она призвала граждан страны сделать свободный выбор.

https://p.dw.com/p/4leQu
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Молдовы Майя Санду
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Молдовы Майя Санду 10 октября 2024 годаФото: Vladislav Culiomza/REUTERS

За десять дней до президентских выборов и референдума о евроинтеграции в Молдове эту страну посетила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В ходе визита в Кишинев в четверг, 10 октября, она пообещала Молдове, являющейся с декабря 2023 года кандидатом на вступление в ЕС, новый пакет помощи на сумму 1,8 млрд евро.

ЕС инвестирует эти деньги в ремонт школ, строительство двух новых больниц, развитие телекоммуникационной, транспортной и энергетической инфраструктуры и подключение ее к европейской сети, сообщила фон дер Ляйен журналистам после переговоров с президентом Молдовы Майей Санду. По данным Брюсселя, это крупнейший пакет помощи Молдове с момента обретения независимости в 1991 году.

Фон дер Ляйен призвала молдаван сделать свободный выбор

По словам фон дер Ляйен, для молдавского народа сейчас наступает "важный этап". Она призвала граждан страны "использовать свой голос и свободно сделать выбор". "Вам решать, что вы хотите сделать со своей страной, никому не разрешено в это вмешиваться", - подчеркнула она.

В свою очередь Санду поблагодарила Евросоюз за финансовые обязательства и сообщила о молдавском "плане роста, отражающем доверие Европейского Союза". По ее словам, европейская поддержка приносит гражданам Молдовы "конкретную пользу".

Президентские выборы и референдум в Молдове

Президентские выборы в Молдове и референдум о вступлении страны в Евросоюз состоятся в один день - 20 октября  2024 года. Нынешний президент Майя Санду борется за второй срок, а ее главным оппонентом является поддержанный крупнейшей оппозиционной Партией социалистов ПСРМ) экс-генпрокурор Александр Стояногло.

Власти Молдовы обвиняют Россию в попытках влияния на предстоящее голосование и подкупа избирателей. Как сообщило издание Politico со ссылкой на главу Генинспектората полиции Молдовы Виорела Чернэуцяну, в сентябре РФ перевела на счета 130 тысяч граждан Молдовы более 15 млн долларов через "мафиозную" сеть пророссийского олигарха Илана Шора, чтобы на предстоящем референдуме те проголосовали против вступления страны в ЕС. "Молдова сталкивается с ранее невиданным подкупом избирателей в сочетании с гибридной войной и дезинформацией", пишет Politico.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Членство ЕС для Украины и Молдовы: Брюссель готов к переговорам? DW Новости

Членство ЕС для Украины и Молдовы: Брюссель готов к переговорам? DW Новости

Европейская комиссия в среду, 8 ноября, представила доклад о готовности Украины и Молдовы к переговорам о вступлении в Европейский Союз. Что это значит? Подробности - в выпуске DW Новости.
Конфликты8 ноября 2023 г.34:44 мин.
Здание Европарламента в Страсбурге

"Подорвать проевропейский курс". ЕП о давлении РФ на Молдову

"Подорвать проевропейский курс". ЕП о давлении РФ на Молдову

Молдова в преддверии президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС оказалась под мощным давлением со стороны России, пытающейся повлиять на исход голосования, заявили в Европарламенте.
Политика9 октября 2024 г.
Предвыборный плакат в Кишиневе, агитирующий избирателей пойти на референдум о вступлении Молдовы в ЕС

Молдова перед выбором: в ЕС или нет, и с каким президентом?

Молдова перед выбором: в ЕС или нет, и с каким президентом?

Перед выборами президента и референдумом о вступлении в ЕС в Молдове стартовала избирательная кампания. ЦИК досрочно утвердил список кандидатов, а спецслужбам удалось предотвратить уличные протесты пророссийских партий.
Политика26 сентября 2024 г.
Показать еще