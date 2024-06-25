Когда Украина и Молдова вступят в ЕС?

Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС начинаются, но вряд ли завершатся скоро. Почему? DW проанализировала основные причины.

25 июня - знаменательный день для Украины и Молдовы: Европейский Союз официально открывает с этими государствами-кандидатами переговоры о членстве. Этот момент называют историческим как в Киеве и Кишиневе, так и в Брюсселе, однако это только первый шаг.

Официально переговоры начинаются с межправительственных конференций (МПК) Евросоюза с каждой из этих стран. Они пройдут во второй половине дня вторника, 25 июня, в Совете ЕС в Люксембурге. В политике расширения Евросоюза МПК - это переговоры между страной-кандидатом и правительствами стран ЕС, на которых обсуждаются и согласовываются положения договора о вступлении в Евросоюз. Как поясняют в Брюсселе, такие конференции проводятся в ключевые моменты процесса расширения.

На МПК европейская сторона представит недавно принятые переговорные рамки, которые станут основой для дальнейших переговоров, определят их содержание, формат и порядок.

Следующий этап: скрининг

После конференций начнется подготовительный процесс к основной части переговоров: скрининг, то есть анализ законодательства стран-кандидатов на соответствие праву ЕС. Обычно этот процесс длится как минимум год, но с Украиной и Молдовой он может завершиться и раньше, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на предварительном брифинге в Брюсселе, "потому что нам хорошо известен уровень подготовленности обеих стран".

Правительство Украины уже провело автоскрининг национального законодательства и завершило этап предварительных сессий с ЕС с февраля по май, сообщили в Киеве. Ожидается, что скрининг начнется очень скоро - в июле. Это будут двусторонние встречи, во время которых страны представят уровень приближения своего законодательства к праву ЕС по всем переговорным главам. Скрининг завершится отчетом Еврокомиссии о соответствии законодательств Украины и Молдовы праву ЕС по каждой из 33-х глав.

Сколько длятся переговоры?

После скрининга стороны приступят к первому блоку переговоров. Согласно новой методологии Евросоюза от 2020 года, переговоры начинаются с глав 23 (судебная система и основные права) и 24 (правосудие, свобода и безопасность), поскольку они фундаментальны, пояснил высокопоставленный чиновник ЕС. Так, ни одна переговорная глава не будет закрыта, пока не будут достигнуты промежуточные контрольные показатели по этим двум разделам.

Цель переговоров в том, чтобы государство-кандидат полностью приняло законодательство ЕС и при вступлении обеспечило его абсолютное соблюдение. Переговорный процесс завершается только после закрытия всех 33 переговорных глав, сгруппированных в 6 тематических блоков.

Прогресс стран в блоках верховенства права, прозрачности и подотчетности госорганов и процедур, а также антикоррупционной политики имеет решающее значение на пути Украины в ЕС,. Именно они определят "скорость ее движения к членству". То же самое касается и Молдовы: наиболее важными сферами, в которых ей срочно необходимо добиться прогресса, является верховенство права, укрепление судебной системы, борьба с коррупцией и борьба с отмыванием денег.

Зигфрид Мурешан Фото: Eric Vidal/europarl.europa.eu

"Это основа как для доверия людей к госинститутам Молдовы, так и для доверия европейских институтов к евроинтеграции в этой стране, - сказал глава делегации в Комитете парламентской ассоциации ЕС - Молдова Зигфрид Мурешан на брифинге, посвященном переговорам о членстве с этой страной. - Именно поэтому большая часть из девяти реформ, рекомендованных Еврокомиссией, была связана с судебной системой, борьбой с коррупцией, укреплением верховенства права. Это главный вызов на пути Молдовы в ЕС".

Как долго продлятся переговоры, предсказать невозможно. Их темп зависит от скорости реформ и соответствия законам ЕС в каждой стране. Однако в Брюсселе указывают, что одновременное начало переговоров Украины и Молдовы не означает, что они вместе вступят в Евросоюз.

Цель приема в ЕС: 2030 год

"Расширение ЕС основано исключительно на выполнении (кандидатами на вступление. - Ред.) условий, - указывает политолог из аналитического центра Центра европейский политики (EPC) Теона Лаврелашвили. - И даже, когда переговоры о вступлении начнутся, эти условия никуда не денутся. Нельзя забывать, что прием новых членов в Евросоюз основан на заслугах, поблажек не будет, и это должны учитывать страны с максималистскими запросами - я имею в виду Украину". По мнению эксперта, переговорный процесс не завершится в ближайшие годы.

Шарль Мишель Фото: Dursun Aydemir/Anadolu/picture alliance

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял о цели принять Украину в ЕС к 2030 году, однако Лаврелашвили считает ее нереалистичной. "Думаю, стоит без стеснения сказать, что в Украине существует проблема коррупции. Конечно, сейчас у этой страны есть более важная задача: положить конец продолжающейся трагедии и найти приемлемый, в первую очередь для нее самой и международных партнеров, мир. Однако это не должно препятствовать мерам по снижению уровня коррупции и прогрессу в проведении реформ", - считает Лаврелашвили.

Ключевой фактор: взаимное доверие между ЕС и Украиной

Противоположную точку зрения высказала исследовательница из отдела внешней политики Евросоюза Центра исследований европейской политики (CEPS) Тинатин Ахвледиани: "Украина проводит реформы, но мы не можем просить ее проводить больше реформ, пока она охвачена войной".

Тинатин Ахвледиани Фото: privat

Она подчеркивает, что сорокалетний опыт вступления стран в Евросоюз показал: реформы важны, понимание кандидатами законодательства ЕС - тоже, однако самое главное - построение доверительных отношений. "Это понимание страной-кандидатом того, как мыслит Брюссель и чего он ожидает, а также доверие Брюсселя к кандидатам, уверенность в том, что они понимают и принимают правила Евросоюза", - уточняет Ахвледиани.

Доверие возникает, когда страна всерьез воспринимает поставленные перед ней задачи и выполняет их, а ЕС, со своей стороны, сдерживает свои обещания - это обоюдный процесс, добавляет эксперт. По ее оценке, "между Киевом и Брюсселем столько доверия, сколько возможно во время войны, это не обычные обстоятельства".

Война - главная помеха не только для Украины, но и для Молдовы. Главным вызовом для нее в краткосрочной и среднесрочной перспективе останется экономическая ситуация, прогнозирует евродепутат Мурешан. "Тот факт, что война идет недалеко от молдавской границы, не способствует инвестициям, особенно иностранным. Пока силы ВСУ удерживают российскую армию далеко от Молдовы, она в безопасности, и инвестиции - тоже. Но в целом в Молдове царит атмосфера неопределенности", - говорит он. Парламентарий призывает ЕС создать гарантийный фонд для частных инвестиций в Молдове, чтобы стимулировать экономический рост и создание рабочих мест.

Управление ожиданиями

Статус кандидата на вступление в ЕС сам по себе ни к чему не обязывает, констатируют политологи. Например, в основополагающих договорах Европейского Союза о нем отдельно не говорится, как не уточняются и его временные рамки. Тем не менее этот статус подразумевает инвестиции в реформы, максимальное соответствие страны-кандидата законодательству Евросоюза и его внешнеполитической линии, а старт переговоров - лишь начало этого пути, подчеркивает Лаврелашвили. "Поэтому нам необходимо управлять ожиданиями", - призывает она.

В политике это значит стремиться предотвратить возможное разочарование, ставя реалистичные цели и предостерегая от завышенных требований. Другими словами, если Украина и вступит в ЕС, то не завтра. Это подчеркивают и политики, и эксперты. Крайне важно, чтобы страны-кандидаты понимали: реформы они проводят не только ради Евросоюза, но и ради самих себя, чтобы добиться трансформации в своих обществах и укрепить демократию, отмечает Теона Лаврелашвили.

"Домашнее задание" для стран ЕС

В "пакет расширения" помимо Украины входят еще девять стран-кандидатов - это рекордное число. "Похоже, европейцы теперь рассматривают принятие новых членов в ЕС как часть своего ответа на новую геополитическую реальность", - полагает аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Энджеллуше Морина. Однако даже при наличии весомых геополитических аргументов в пользу расширения, сейчас этот процесс столкнется с большим числом препятствий, чем в прошлом, признает она.

Большинство стран-членов Евросоюза еще не приступили к глубокому анализу того, как осуществить это расширение. "За восторженной риторикой скрывается пессимизм в отношении того, может ли оно двигаться быстро и вообще должно ли", - предупреждает Морина.

Она уверена, что готовность ЕС к расширению не зависит ни от объективных стандартов, ни от принятия конкретных экспертных рекомендаций: "Способность ЕС к расширению зависит прежде всего от широкого консенсуса относительно дальнейших действий".

Одно ясно: параллельно с кандидатами реформироваться должен сам ЕС, то есть "домашнее задание" есть у всех, резюмирует Тинатин Ахвледиани.