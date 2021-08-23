Философ Мацкевич из СИЗО в Минске: Нужно начинать все сначала
Философ и методолог Владимир Мацкевич, находясь в СИЗО в Минске, письменно ответил на вопросы DW о своем отношении к обвинению, развитии ситуации в стране и обратился к белорусам.
Владимир Мацкевич до своего ареста
Белорусский философ и методолог Владимир Мацкевич - один из выдающихся интеллектуалов современной Беларуси. Он имеет отношение ко многим значимым проектам, организациям и инициативам в стране. На протяжении всей своей деятельности он оппонировал властям Беларуси и известен открытыми письмами в адрес высшего руководства республики, включая Александра Лукашенко.
В начале августа сотрудники КГБ провели обыск у философа, а затем задержали по обвинению в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", теперь Мацкевич содержится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. Спустя несколько дней после обвинения Deutsche Welle удалось получить от Владимира Мацкевича письменные ответы на несколько вопросов, в которых он поделился своим видением ситуации в Беларуси.
Deutsche Welle: Владимир, как вы себя чувствуете? Как вы отнеслись к своему аресту, это было ожидаемо?
Владимир Мацкевич: Чувствую себя нормально. Перепады настроения регулирую посредством медитации, гимнастики и молитвы. Арест был ожидаем, причем в течении всего года, но, как это часто бывает, все произошло неожиданно. Я думал, что меня могут взять в аэропорту или во время вылета/прилета, но когда этого не случилось, я немного расслабился. И вот тогда за мной пришли. Моя растерянность длилась несколько минут.
- Вас обвиняют по уже "народной" статье об "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок", по ней проходит много политзаключенных Беларуси. Как вы можете прокомментировать обвинение против себя?
- В обвинении, которое я получил, не названо ни одно мое действие или поступок, нет ни одного эпизода. Я понимаю, что основанием для ареста стали мои статьи, высказывания, идеи и мысли, то есть меня собираются судить за "мыслепреступление" по Оруэллу. Именно это как нельзя лучше характеризует сегодняшний режим в Беларуси.
- Если власти спустя год политического кризиса дошли до ареста философа, что это значит? Как характеризует ситуацию в стране?
- Я уже почти ответил на этот вопрос. Режим арестовал лидеров, подавил и запугал активистов, почувствовал себя безнаказанным, поэтому берется за все, что является источником любых перемен, прогресса, несет угрозу диктатуре и произволу. Взялся и за свободную мысль.
Репрессии против философов и интеллектуалов характерны для тоталитарных режимов, претендующих на полное переустройство мира, а для авторитарных режимов - это, скорее, казус и промах. Но раз уж режим на это пошел (арест интеллектуалов. - Ред.), он поставил себя вровень с самыми бесчеловечными режимами XX века.
- Вы всегда активно критиковали власти Беларуси, писали открытые письма высшим должностным лицам страны, включая Александра Лукашенко. Сейчас, когда у вас нет возможности публиковать новые тексты, что вы посоветуете почитать из ранее опубликованного?
- Можно почитать оба письма, адресованные Александру Лукашенко, хотя вообще-то в них я обращаюсь к гражданскому обществу. Состояние дел в сфере права и судебной системы я подробно описал в письме бывшему министру МВД Игорю Шуневичу.
Но я рекомендую прочитать "Политтехнологии третьего поколения" - это о том, как устроена псевдополитическая сфера Беларуси. А также "Глобальное потепление после холодной войны", чтобы понимать, что происходило в Беларуси в годы, предшествующие 2020 году.
- В 2018-2019 годах вы говорили, что главный вопрос, который будет стоять в Беларуси в 2020 году: "Кто, если не он?" (имеется в виду Александр Лукашенко. - Ред.). А какой вопрос главный для страны сейчас?
- Такая ситуация, как в 2020 году, складывается нечасто, когда разные силы и тенденции сходятся в одну точку и их можно сформулировать в одном вопросе. Правда, на него не существует простого ответа.
Сейчас ситуация совсем не такая. Нет простых вопросов, нет простых ответов. Комплекс проблем и вопросов, которые необходимо разбирать и решать в ситуации контрреволюции, я сформулировал в тезисах о 4-ой республике, учредительном собрании и переучреждении государства. Надеюсь, что друзья и коллеги смогут развить эти тезисы, сделать их более доступными для широкой публики.
- В последнее время вы очень много писали о ситуации в Беларуси. Как вы видите исход событий в стране?
- Конечный исход можно описать словами Виталия Силицкого, которыми он назвал свою статью "Дыктатура руйнуецца" ("Диктатура разрушается". - Ред.). К этому я могу добавить только: "Аминь". Вот только Силицкий не дожил до этого неизбежного события, а я не могу сказать, когда именно это произойдет.
- Что бы вы передали политическим лидерам и гражданам?
- Объединяйтесь! И перестаньте надеяться на чудо, на то, что все произойдет само собой. Спасение Беларуси в руках самих белорусов, и никто извне не сделает за нас нашу работу. Работа должна делаться с умом. Надо перестать камлать (совершать шаманские обряды, шаманить. - Ред.), накачивать друг друга пафосным позитивом. Любая работа трудна, а время праздновать приходит только после успешного завершения работы. Мы отброшены далеко назад, все нужно начинать сначала. И чтобы начать - объединяйтесь!
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
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Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Правозащитники под прицелом властей
Преследованиям со стороны белорусских властей подверглись и правозащитники. Под стражей находятся сотрудники правозащитного центра "Весна", ключая его главу Алеся Беляцкого (на фото) и заместителя Валентина Стефановича. Известного правозащитника Леонида Судаленко обвиняют в финансировании деятельности, нарушающей общественный порядок. Он оплачивал штрафы людям, задержанным за участие в протестах.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сотрудники независимых медиа
Медиаменеджера Андрея Александрова (на фото) задержали по подозрению в финансировании протестов. Он оплачивал штрафы протестующих. Сейчас под стражей более 20 представителей медиа, включая портал Tut.by и издание "Наша Нива". 8 месяцев в CИЗО провели сотрудники "Пресс-клуба". 19 августа 2021 года четверо из них вышли на свободу, двое остаются под стражей.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты из студенческой среды
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.