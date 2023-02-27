  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Девочка в селе Покровское Николаевской области
Россию обвиняют в насильственном вывозе детей из УкраиныФото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

Брюссель собирает доказательства депортации украинских детей

Ольга Лебедева
8 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 февраля.

https://p.dw.com/p/4O1Li

На 369-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 27 февраля (время московское).

++14.44++

Еврокомиссия вместе с Польшей и ООН запускает инициативу по совместному сбору доказательств депортации украинских детей, сообщает корреспондентка DW в Брюсселе. С начала вторжения тысячи украинских детей были вывезены военными РФ для усыновления в России, сказала официальная представительница Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге. "Похищение украинских детей - это огромная социальная проблема, трагедия и преступление", - подчеркнула она. Цель совместной инициативы - найти насильственно вывезенных детей и привлечь к ответственности виновных. В ближайшие дни Еврокомиссия расскажет об инициативе подробнее.

++14.25++

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о нарушении электроснабжения восьми населенных пунктов в Суджанском районе из-за обстрелов с украинской стороны. По его словам, обстрелян также Кореневский район, жители не пострадали, разрушений нет. "Специалисты приступят к устранению последствий агрессии как только это позволят требования безопасности", - написал он в Telegram. Спустя короткое время Старовойт написал об украинском обстреле Глушковского района Курской области, в результате которого обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи.

++14.05++

Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации на войне РФ против Украины в Twitter напоминает об участившихся взрывах в захваченном РФ Мариуполе. С 21 февраля российские официальные лица сообщили не менее чем о 14 взрывах вблизи города, расположенного как минимум в 80 километрах от линии фронта, указывают в Лондоне. Среди прочего поступала информация об инцидентах на складе боеприпасов в аэропорту, двух складах горючего и на металлургическом заводе, который Россия использует в качестве военной базы. Эти "необъяснимые взрывы", по всей вероятности, вызывают обеспокоенность у России, которая оценивала эту зону как недоступную для ударов украинских сил, считает британская военная разведка. "Хотя Мариуполь был сильно разрушен в начале войны, он важен для России, поскольку это крупнейший город, захваченный ей в 2022 году, который она до сих пор контролирует и который находится на важном логистическом маршруте", - отметили в британском Минобороны.

Смотрите также:

Итоги года войны. Байден в Киеве - "Заповедник", выпуск 253

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему Путину мало года войны в Украине? DW Новости (24.02.2023)

Почему Путину мало года войны в Украине? DW Новости (24.02.2023)

24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Путин явно полагал, что сможет быстро выиграть эту войну. Но его расчет не оправдался. Благодаря мужественному сопротивлению и западной помощи украинцам вот уже год удается сдерживать российскую армию. А значительные части оккупированной территории Киев смог даже отвоевать обратно.
22 ч. назад11:20 мин.
external

Российский танк в Риге и протестные митинги (26.02.2023)

Российский танк в Риге и протестные митинги (26.02.2023)

Напротив российского посольства в Латвии установили уничтоженную украинской армией боевую машину. Там же в Риге организовали выступления против войны.
Конфликты18 ч. назад02:34 мин.

Заявление Минобороны Великобритании

Пост в Telegram
twitter.com
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаг ЕС

ЕС огласил содержание 10-го пакета санкций за войну РФ

Конфликты12 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Дарья Белова

Как быть гражданам страны-агрессора? Ответы Дарьи Беловой

Как быть гражданам страны-агрессора? Ответы Дарьи Беловой

Кино26 февраля 2023 г.
На озере Гарда в Северной Италии из-за засушливой погоды заметно упал уровень воды

Засуха в Италии: как пересыхают каналы Венеции и мелеет река По

Засуха в Италии: как пересыхают каналы Венеции и мелеет река По

Природа и окружающая среда26 февраля 2023 г.5 фото
Святослав Вакарчук

"На войне мир черно-белый": Вакарчук о поездках на фронт

"На войне мир черно-белый": Вакарчук о поездках на фронт

Конфликты26 февраля 2023 г.
Пострадавший от обстрелов дом в Бородянке

10-й пакет санкций ЕС и другие события 367-го дня войны

10-й пакет санкций ЕС и другие события 367-го дня войны

Конфликты25 февраля 2023 г.
Эвакуация мирных жителей из Ирпеня, март 2022 года

"Путин вернул немцев в реальность": СМИ ФРГ о годе войны

"Путин вернул немцев в реальность": СМИ ФРГ о годе войны

Конфликты25 февраля 2023 г.
Митинг в поддержку Украины в Берлине

Начался второй год войны и все события 366-го дня вторжения

Начался второй год войны и все события 366-го дня вторжения

Конфликты24 февраля 2023 г.
На главную страницу