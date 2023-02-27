Брюссель собирает доказательства депортации украинских детей

На 369-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 27 февраля (время московское).

++14.44++

Еврокомиссия вместе с Польшей и ООН запускает инициативу по совместному сбору доказательств депортации украинских детей, сообщает корреспондентка DW в Брюсселе. С начала вторжения тысячи украинских детей были вывезены военными РФ для усыновления в России, сказала официальная представительница Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге. "Похищение украинских детей - это огромная социальная проблема, трагедия и преступление", - подчеркнула она. Цель совместной инициативы - найти насильственно вывезенных детей и привлечь к ответственности виновных. В ближайшие дни Еврокомиссия расскажет об инициативе подробнее.

++14.25++

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о нарушении электроснабжения восьми населенных пунктов в Суджанском районе из-за обстрелов с украинской стороны. По его словам, обстрелян также Кореневский район, жители не пострадали, разрушений нет. "Специалисты приступят к устранению последствий агрессии как только это позволят требования безопасности", - написал он в Telegram . Спустя короткое время Старовойт написал об украинском обстреле Глушковского района Курской области, в результате которого обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи.

++14.05++

Министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации на войне РФ против Украины в Twitter напоминает об участившихся взрывах в захваченном РФ Мариуполе. С 21 февраля российские официальные лица сообщили не менее чем о 14 взрывах вблизи города, расположенного как минимум в 80 километрах от линии фронта, указывают в Лондоне. Среди прочего поступала информация об инцидентах на складе боеприпасов в аэропорту, двух складах горючего и на металлургическом заводе, который Россия использует в качестве военной базы. Эти "необъяснимые взрывы", по всей вероятности, вызывают обеспокоенность у России, которая оценивала эту зону как недоступную для ударов украинских сил, считает британская военная разведка. "Хотя Мариуполь был сильно разрушен в начале войны, он важен для России, поскольку это крупнейший город, захваченный ей в 2022 году, который она до сих пор контролирует и который находится на важном логистическом маршруте", - отметили в британском Минобороны.

Смотрите также: