Эрдоган: Турция может стать посредником в ситуации с ЗАЭС

На 192-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 3 сентября (время московское).

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна может выступить в качестве посредника в ситуации с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), оккупированной войсками РФ в Украине, сообщила канцелярия турецкого лидера. Лидеры двух стран также обсудили реализацию "зерновой сделки" и выразили решимость продолжить строительство АЭС "Аккую" в Турции в соответствии с планами, говорится в сообщении. По информации Кремля, Путин и Эрдоган среди прочих вопросов затронули визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. "Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС", - сообщила пресс-служба президента РФ.

Хроника событий 3 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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