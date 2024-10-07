Экзитполы: В Казахстане поддержали строительство первой АЭС

Граждане Казахстана проголосовали на референдуме за строительство первой атомной электростанции в стране и во всей Центральной Азии. По данным трех экзитполов после голосования, опубликованных телеканалом КТК, в воскресенье, 6 октября, около 70 процентов избирателей проголосовали за строительство АЭС.

Избирательная комиссия планирует опубликовать официальные результаты в понедельник, 7 октября. По данным комиссии, явка на референдуме составила около 64 процентов.

Президент Казахстана Касым-Шомарт Токаев, также принявший участие в референдуме, назвал план по строительству атомной электростанции "крупнейшим проектом в истории независимого Казахстана". Он высказался за то, чтобы АЭС была построена "консорциумом мировых компаний с самыми современными технологиями". На заключение контракта по строительству АЭС претендуют компании из Франции, России, Китая и Южной Кореи.

Экологи и активисты против возведения АЭС

Казахстан является крупнейшим в мире производителем урана, но страдает от нехватки электроэнергии. Атомная электростанция призвана изменить эту ситуацию. В то же время многие экологи, представители НКО и гражданские активисты выступают против строительства АЭС. Они указывают, что в будущем потребуются огромные средства на вывод станции из эксплуатации. Кроме того, они опасаются, что идея строительства атомной электростанции продвигается властями Казахстана исключительно в интересах России.

Но больше всего противников атомной энергетики беспокоят планы строительства АЭС на берегу нестабильного озера Балхаш. Отмечается, что в случае аварии, радиоактивному заражению будет подвергнута значительная часть густонаселенной территории страны.