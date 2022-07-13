 Дорога классиков в Тюрингии - по местам Гёте, Шиллера и Баха | Информация о Германии и советы туристам | DW | 20.07.2022

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По Германии

Дорога классиков в Тюрингии - по местам Гёте, Шиллера и Баха

300-километровая Дорога классиков проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие города Тюрингии. | 17 фотографий

Веймар

Садовый домик Гёте в Веймаре

300-километровый маршрут Дорога классиков (Klassikerstraße - www.klassikerstrasse.de) проложен по Тюрингии и напоминает на карте восьмерку. Он проходит по здешним местам, связанным с именами поэтов и писателей, ученых, философов, композиторов и других выдающихся личностей. Среди них - Шиллер, Бах, Лист, Лютер и Святая Елизавета.

Гравюра около 1880 года

Дом, в котором родился Иоганн Себастьян Бах, на гравюре около 1880 года

Дом-музей Баха в Айзенахе

В этом тюрингском городе родился Иоганн Себастьян Бах(1685-1750). В 1907 году здесь открыли Дом-музей Баха - первый в мире, посвященный этому великому немецкому композитору. Находится он в одном из старейших жилых зданий Айзенаха - в котором, как ошибочно предполагалось раньше, он родился.

Айзенах

Музей Лютера в Айзенахе

Дом Лютера в Айзенахе

В 1498-1501 годах в Айзенахе посещал школу Мартин Лютер. В доме, где он жил, в 1956 году был открыт музей, посвященный основоположнику Реформации в Германии.

Замок Вартбург

Комната в замке Вартбург, в которой Мартин Лютер перевел Новый завет на немецкий язык

Вартбург

Над Айзенахом возвышается замок Вартбург. В XII веке здесь проходили турниры миннезингеров, которым позже Рихард Вагнер посвятил своего "Тангейзера". В 1221-1227 годах жила Святая Елизавета. В 1521-1522 под именем Юнкер Йорг скрывался Мартин Лютер. 

Гота

Замок-дворец Фриденштайн

Гота

Символом Готы является раннебарочный замок-дворец Фриденштайн, построенный в XVII веке. В нем расположено несколько музеев, а также находится Театр Экгофа, в котором сохранилось до сих пор функционирующее оборудование для сцены барочных времен - самое старое в мире.

Влюбленная пара из Готы

"Влюбленная пара из Готы"

Художественная коллекция

Жемчужиной художественной коллекции замка Фриденштайн является эта картина - "Влюбленная пара из Готы" (Gothaer Liebespaar). Она считается первым крупноформатным двойным портретом в истории немецкой станковой живописи, написанным не на религиозную тему. Он был создан неизвестным художником около 1480 года.

Эрфурт

Эрфуртский собор и церковь Святого Северина

Эрфурт

Следующая остановка на Дороге классиков - в столице Тюрингии Эрфурте, основанном в 742 году. В Средние века он принадлежал к числу самых богатых в Европе, о чем сейчас напоминают Старый город со знаменитым Мостом лавочников, Эрфуртский собор и церковь Святого Северина, а также университет, основанный более шести веков назад.

Эрфурт

Внутренний двор Августинского монастыря

Августинский монастырь

Десять лет своей жизни в Эрфурте провел Мартин Лютер. Здесь будущий отец немецкого протестантизма изучал теологию и позже стал монахом. В историю города также вписаны имена Гёте, Гердера, Шиллера и Баха.

Эрфурт

Мост лавочников

Кремербрюке

Мост лавочников - Кремербрюке - считается самым длинным застроенным мостом в Европе. Первый был деревянным. Каменный возвели в 1325 году. В расположенном здесь доме "У черного коня" жил двоюродный дедушка Иоганна Себастьяна Баха - Иоганн Бах (1604-1673), считающийся первым композитором в истории этой знаменитой музыкальной династии.

Веймар

Памятник Гёте и Шиллеру в Веймаре

Веймар

Этот небольшой город расположен в самом сердце Германии. С 1775 года и до своей смерти в 1832 году в  Веймаре жил Иоганн Вольфганг фон Гёте. Фридрих Шиллер, скончавшийся в 1805 году, провел здесь последние шесть лет своей жизни. Они похоронены на городском кладбище в Княжеском склепе, а этот памятник установлен перед Национальным театром.

Гравюра около 1850 года

Дом Гёте в Веймаре на гравюре около 1850 года

Город знаний и искусств

Однако история города связана не только с классиками немецкой литературы, но и с Веймарской республикой и Баухаузом. Среди других знаменитостей, оставивших свой след в истории города, значатся имена Лукаса Кранаха Старшего, Фридриха Ницше и Мартина Гропиуса.

Библиотека Анны Амалии

Десятый том собрания сочинений Мартина Лютера, изданный в 1586 году, в Библиотеке Анны Амалии

Библиотека Анны Амалии

Особое место среди достопримечательностей Веймара занимает историческая Библиотека Анны Амалии - одна из наиболее известных библиотек в Германии. Герцогиня Анна Амалия Брауншвейгская (1739-1807) особенно заботилась о процветании наук и искусств в этом тюрингском городе. Частыми собеседниками герцогини были Гёте и Шиллер. Под библиотеку она отдала один из своих дворцов.

Микроскоп Карла Цейса

Микроскоп Карла Цейса 1856 года из университетской коллекции в Йене

Йена

Город Йена известен во всем мире благодаря высококачественной оптике. Решающую роль в развитии этой отрасли сыграли труды Эрнста Аббе в области физики и Карла Цейса в сфере точной механики, позволившие кардинально улучшить качество микроскопов. Позже к ним присоединился химик Отто Шотт - основатель Йенского стекольного производства. Также в здешнем университете преподавали Гёте и Шиллер.

Рудольштадт

Дом Шиллера в Рудольштадте

Рудольштадт

В Рудольштадте, который также называют "Малым Веймаром", в 1788 году произошла первая встреча Гёте и Шиллера. Шиллер влюбился здесь в Шарлотту фон Лангенфельд. Сейчас в их доме в Рудольштадте работает музей. Здесь сохранилось много зданий домов эпохи Ренессанса, а над городом возвышается барочный княжеский замок Хайдексбург.

Ильменау

Охотничий дом Габельбах в Ильменау, в котором часто бывал Гёте

Ильменау

Серебро и медь в Ильменау начали добывать, предположительно, еще в XIII веке. В 1776 году сюда прибыл советник герцога Иоганн Вольфганг фон Гёте с поручением восстановить горное дело, простаивавшее несколько десятилетий. Однако его попытки результатов не принесли.

Мейнинген

Городской Театральный музей в Мейнингене

Мейнинген

Название этого города вошло в историю театрального искусства. Последний здешний правитель - герцог Саксен-Мейнингена Георг II (1826-1914) увлекался театром и даже был прозван "театральным герцогом". Он стал инициатором революционных изменений - впервые выдвинул принцип подчинения всех компонентов спектакля единому замыслу.

Арнштадт

Исторический центр Арнштадта

Арнштадт

Путешествие по Дороге классиков завершим в Арнштадте - старейшем городе Тюрингии. Он славится своей фахверковой архитектурой, а на центральной площади установлен памятник Иоганну Себастьяну Баху. Именно в здешней городской церкви, носящей сейчас его имя, он в 18-летнем возрасте получил свою первую должность органиста.

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"Ни один другой город не знает меня лучше", - говорил об Айзенахе Мартин Лютер. Здесь будущий отец немецкой Реформации ходил в школу, а позже работал над переводом Нового Завета.  

Храм Святой Елизаветы - самая ранняя готическая церковь в Германии

Церковь Святой Елизаветы, возведенная в XIII веке над могилой этой католической святой в Марбурге, считается самым ранним чисто готическим храмом в Германии.  

Кто хотел уничтожить мощи Святой Елизаветы?

Эта католическая святая была канонизирована в 1235 году. До начала Реформации мощи Святой Елизаветы находились в Марбурге.  

Вартбург - замок, в котором Лютер перевел Новый Завет

В 2017 году в Германии отмечают 500-летие Реформации. Одним из мест, тесно связанных с этим событием, является замок Вартбург.  

Библиотека герцогини Анны Амалии в Веймаре

В 2004 году в цитадели духа веймарского классицизма вспыхнул пожар. В пламени погибли десятки тысяч бесценных книг и рукописей. Реставрация поврежденных книг продолжается.  

Всемирное наследие в Веймаре - городе Гёте, Шиллера и Баухауза

В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО, связанных с немецкой классической литературой и с историей современной архитектуры.  

Древние храмы столицы Тюрингии

На этом холме в Эрфурте находятся два храма - Эрфуртский собор и церковь Святого Северина. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.  

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