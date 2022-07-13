Дорога классиков в Тюрингии - по местам Гёте, Шиллера и Баха

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300-километровая Дорога классиков проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие города Тюрингии. | 17 фотографий
300-километровый маршрут Дорога классиков (Klassikerstraße - www.klassikerstrasse.de) проложен по Тюрингии и напоминает на карте восьмерку. Он проходит по здешним местам, связанным с именами поэтов и писателей, ученых, философов, композиторов и других выдающихся личностей. Среди них - Шиллер, Бах, Лист, Лютер и Святая Елизавета.
В этом тюрингском городе родился Иоганн Себастьян Бах(1685-1750). В 1907 году здесь открыли Дом-музей Баха - первый в мире, посвященный этому великому немецкому композитору. Находится он в одном из старейших жилых зданий Айзенаха - в котором, как ошибочно предполагалось раньше, он родился.
В 1498-1501 годах в Айзенахе посещал школу Мартин Лютер. В доме, где он жил, в 1956 году был открыт музей, посвященный основоположнику Реформации в Германии.
Над Айзенахом возвышается замок Вартбург. В XII веке здесь проходили турниры миннезингеров, которым позже Рихард Вагнер посвятил своего "Тангейзера". В 1221-1227 годах жила Святая Елизавета. В 1521-1522 под именем Юнкер Йорг скрывался Мартин Лютер.
Символом Готы является раннебарочный замок-дворец Фриденштайн, построенный в XVII веке. В нем расположено несколько музеев, а также находится Театр Экгофа, в котором сохранилось до сих пор функционирующее оборудование для сцены барочных времен - самое старое в мире.
Жемчужиной художественной коллекции замка Фриденштайн является эта картина - "Влюбленная пара из Готы" (Gothaer Liebespaar). Она считается первым крупноформатным двойным портретом в истории немецкой станковой живописи, написанным не на религиозную тему. Он был создан неизвестным художником около 1480 года.
Следующая остановка на Дороге классиков - в столице Тюрингии Эрфурте, основанном в 742 году. В Средние века он принадлежал к числу самых богатых в Европе, о чем сейчас напоминают Старый город со знаменитым Мостом лавочников, Эрфуртский собор и церковь Святого Северина, а также университет, основанный более шести веков назад.
Десять лет своей жизни в Эрфурте провел Мартин Лютер. Здесь будущий отец немецкого протестантизма изучал теологию и позже стал монахом. В историю города также вписаны имена Гёте, Гердера, Шиллера и Баха.
Мост лавочников - Кремербрюке - считается самым длинным застроенным мостом в Европе. Первый был деревянным. Каменный возвели в 1325 году. В расположенном здесь доме "У черного коня" жил двоюродный дедушка Иоганна Себастьяна Баха - Иоганн Бах (1604-1673), считающийся первым композитором в истории этой знаменитой музыкальной династии.
Этот небольшой город расположен в самом сердце Германии. С 1775 года и до своей смерти в 1832 году в Веймаре жил Иоганн Вольфганг фон Гёте. Фридрих Шиллер, скончавшийся в 1805 году, провел здесь последние шесть лет своей жизни. Они похоронены на городском кладбище в Княжеском склепе, а этот памятник установлен перед Национальным театром.
Однако история города связана не только с классиками немецкой литературы, но и с Веймарской республикой и Баухаузом. Среди других знаменитостей, оставивших свой след в истории города, значатся имена Лукаса Кранаха Старшего, Фридриха Ницше и Мартина Гропиуса.
Особое место среди достопримечательностей Веймара занимает историческая Библиотека Анны Амалии - одна из наиболее известных библиотек в Германии. Герцогиня Анна Амалия Брауншвейгская (1739-1807) особенно заботилась о процветании наук и искусств в этом тюрингском городе. Частыми собеседниками герцогини были Гёте и Шиллер. Под библиотеку она отдала один из своих дворцов.
Город Йена известен во всем мире благодаря высококачественной оптике. Решающую роль в развитии этой отрасли сыграли труды Эрнста Аббе в области физики и Карла Цейса в сфере точной механики, позволившие кардинально улучшить качество микроскопов. Позже к ним присоединился химик Отто Шотт - основатель Йенского стекольного производства. Также в здешнем университете преподавали Гёте и Шиллер.
В Рудольштадте, который также называют "Малым Веймаром", в 1788 году произошла первая встреча Гёте и Шиллера. Шиллер влюбился здесь в Шарлотту фон Лангенфельд. Сейчас в их доме в Рудольштадте работает музей. Здесь сохранилось много зданий домов эпохи Ренессанса, а над городом возвышается барочный княжеский замок Хайдексбург.
Серебро и медь в Ильменау начали добывать, предположительно, еще в XIII веке. В 1776 году сюда прибыл советник герцога Иоганн Вольфганг фон Гёте с поручением восстановить горное дело, простаивавшее несколько десятилетий. Однако его попытки результатов не принесли.
Название этого города вошло в историю театрального искусства. Последний здешний правитель - герцог Саксен-Мейнингена Георг II (1826-1914) увлекался театром и даже был прозван "театральным герцогом". Он стал инициатором революционных изменений - впервые выдвинул принцип подчинения всех компонентов спектакля единому замыслу.
Путешествие по Дороге классиков завершим в Арнштадте - старейшем городе Тюрингии. Он славится своей фахверковой архитектурой, а на центральной площади установлен памятник Иоганну Себастьяну Баху. Именно в здешней городской церкви, носящей сейчас его имя, он в 18-летнем возрасте получил свою первую должность органиста.
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