 Дирндли для Октоберфеста, которого не будет (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 06.09.2021

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По Германии

Дирндли для Октоберфеста, которого не будет (фото)

Октоберфест отменен, да здравствует Октоберфест! Так можно прокомментировать эти фотографии, сделанные в начале нынешнего (увы, пока не постпандемического) сентября в Мюнхене.

Саммит дирндлей в Мюнхене, 2021 год

Мюнхен • Из-за пандемии коронавируса мюнхенский пивной праздник Октоберфест (заранее) отменен уже второй год подряд, но это совсем не повод делать творческую паузу для дизайнеров традиционных нарядов, в которых принято появляться на этом мероприятии, занимающем особое место не только в календарях широкой мировой общественности, но и местного баварского бомонда.

Представительницы последнего очень ответственно подходят к выбору нарядов для Октоберфеста, чтобы и себя показать, и в достойном виде на людей посмотреть. Обычно незадолго до открытия праздника в Баварии проходит так называемый "Саммит дирндлей" - Dirndlgipfel, на котором представляют новинки сезона от-кутюр.

Дирндль - женский национальный костюм немецкоязычных альпийских регионов. Его верхняя часть состоит из блузы с корсетом или облегающим лифом, нижняя часть - из широкой юбки с фартуком

Дирндль - женский национальный костюм немецкоязычных альпийских регионов. Его верхняя часть состоит из блузы с корсетом или облегающим лифом, нижняя часть - из широкой юбки с фартуком

От саммита решили не отказываться. Презентация состоялась на том самом мюнхенском Лугу Терезы (Theresienwiese), где в это время уже стояли бы пивные шатры и разные аттракционы, готовые принять первых посетителей.

Модная встреча на высшем уровне показала, что хотя праздник не состоится, традиции Октоберфеста живут! Да и выпить кружку-другую в децентрализованном порядке и соответствующих нарядах в ближайшие недели никто никому не запрещает.

Смотрите также: 

  • Коллекция бренда Krüger

    Дресс-код для Октоберфеста

    Традиция в ногу с модой

    Для женщин - блузка, приталенное платье с корсетом, широкой юбкой и фартуком (дирндль), для мужчин - кожаные штаны (ледерхозе), - без них знаменитый Октоберфест в Мюнхене просто немыслим. Но традиционный баварский костюм не отстает от моды.

  • Дирндли бренда MarJo Leder & Tracht

    Дресс-код для Октоберфеста

    Классический вариант

    Двухцветная клетка виши мелькает на страницах модных журналов последних лет. Но в случае баварского костюма это не дань моде, а классика. Такой принт в стиле кантри можно увидеть не только на дирндлях, но и на мужских рубашках.

  • Дирндль бренда Kinga Mathe

    Дресс-код для Октоберфеста

    Немного нежности

    Для тех, кто предпочитает придерживаться традиции, красный, яркие розовый, синий или зеленый цвета - безошибочное решение. Самое свежее веяние, однако, - пастельные тона. В тренде нежно-розовый, нежно-голубой, ментоловый, фисташковый, медный, а также цвета нюд и тауп, что демонстрируют модели штутгартского бренда Kinga Mathe.

  • Дирндль: коллекция бренда CocoVero

    Дресс-код для Октоберфеста

    Геометрия и ботаника

    Баварскую клетку разбавляет горошек и продольная полоска, в последнее время часто демонстрирующаяся на подиумных показах в Берлине или Милане. Но особую актуальность приобрел цветочный орнамент, придающий наряду романтичности и вызывающий ностальгию по прошлому. На фото: дирндли бренда CocoVero.

  • Модель бренда MarJo Leder & Tracht

    Дресс-код для Октоберфеста

    Флоральный стиль

    Цветы вдохновили и дизайнеров бренда MarJo. Этот принт придает наряду романтичности и кокетливости, вызывая при этом ностальгию по прошлому.

  • Дирндль бренда CocoVero

    Дресс-код для Октоберфеста

    Скромность украшает

    В некоторых коллекциях обращение к прошлому воплощено и в сдержанности кроя. Юбка должна быть миди. Глубокое декольте уступает место воротнику-стойке или небольшому V-образному вырезу. Особую строгость наряду придает блузка или сам дирндль, застегнутые на все пуговицы.

  • Модели бренда Kinga Mathe

    Дресс-код для Октоберфеста

    Эксперименты с материалом

    По традиции дирндль шьют из хлопка. Но в последние годы дизайнеры экспериментируют с тканями различной структуры. На Октоберфесте-2017, в частности, можно было увидеть шелк, сатин, тафту, жаккард и гипюр. Бренд Kinga Mathe, например, использует кружево не только для блузки, но и для дирндля а-ля "маленькое черное".

  • Дирндли бренда CocoVero

    Дресс-код для Октоберфеста

    Винтажный шик

    Если фартук, - то из шелка, бархата или другого материала с благородным матовым блеском. Если пуговицы, - то из металла. В тренде - минимум декоративных деталей. Впрочем, без некоторых не обойтись...

  • Дирндли бренда CocoVero

    Дресс-код для Октоберфеста

    Язык банта

    Бант остается важной деталью, которая помогает завязать не только фартук на талии, но и знакомства на Октоберфесте. По тому, где он закреплен, можно узнать, открыты ли вы для флирта.

  • Дирндль бренда MarJo Leder & Tracht

    Дресс-код для Октоберфеста

    Язык банта

    Если бант справа - у интересующегося шансов нет, слева - вы в активном поиске. Бант сзади завязывают только вдовы, а спереди по центру - девственницы.

  • Дирндль бренда Kinga Mathe - самый дорогой в этом сезоне

    Дресс-код для Октоберфеста

    Изящный рекорд

    Говоря о тренде на лаконичность, нельзя не упомянуть дирндль, созданный мюнхенской мануфактурой Kinga Mathe. В прошлом сезоне его уже назвали самым дорогим в мире. Стоимость модели "Грейс", в честь иконы стиля Грейс Келли, принцессы Монако, - 27500 евро. Ценность дирндлю придает ручная работа, тончайший шелк и пуговицы из золота и натурального камня, одна из которых обрамлена бриллиантами.

  • Дирндль бренда Lola Paltinger

    Дресс-код для Октоберфеста

    От кутюр для Октоберфеста

    Но есть и веяние, противоположное минимализму. Звездный немецкий дизайнер Лола Пальтингер известна необычной интерпретацией традиционного костюма, которая раскрывает двери в мир фантазии.

  • Дирндль бренда Lola Paltinger

    Дресс-код для Октоберфеста

    В мире фантазии

    Ее модели дирндлей усыпаны яркой вышивкой, декоративной стежкой, цветами из ткани и бусинами. В них на Октоберфесте появляются, главным образом, немецкие знаменитости.

  • Дирндль бренда Lola Paltinger

    Дресс-код для Октоберфеста

    Дирндль для звезд

    Надела бы такой наряд герцигиня Кембриджская Кейт? По крайней мере, дизайнер мечтает создать наряд и для нее. Пока же в дирндлях Лолы Пальтингер на публике появлялись Кэти Перри, Сальма Хайек и Пэрис Хилтон.

  • Ледерхозе бренда Krüger

    Дресс-код для Октоберфеста

    Ледерхозе для хипстеров

    Впрочем, на Октоберфест можно нарядится и совершенно иначе. Уличный стиль оказал влияние и на дизайнеров традиционной баварской одежды. Так, бренд Krüger предлагает модницам короткие шорты, имитирующие мужские ледерхозе. Есть как вариант из кожи, так и из модного денима. Футболки и худи с символикой Октоберфеста на Терезином лугу также встречаются все чаще.

  • Кроссовки Adidas

    Дресс-код для Октоберфеста

    Кроссовки-вездеходы

    Важный атрибут уличного стиля - кроссовки. Теперь их смело можно надеть с дирндлем или ледерхозе. Специально к празднику Adidas создал модель München MIG. Обувь, как уверяет производитель, отталкивает не только грязь и воду, но и пиво. Вышивка на заднике имитирует орнамент на ледерхозе. А немецкое "Prost" - подсказка для тех, кто поднимает бокал.

  • Бренд Krüger

    Дресс-код для Октоберфеста

    На все случаи

    В 2018 году самый большой в мире пивной праздник Октоберфест продлится до 7 октября. Но это не значит, что после него дирндль и ледерхозе будут забыты на целый год. Баварцы с удовольствием носят их и в повседневной жизни.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

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