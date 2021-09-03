Дирндли для Октоберфеста, которого не будет (фото)

Мюнхен • Из-за пандемии коронавируса мюнхенский пивной праздник Октоберфест (заранее) отменен уже второй год подряд, но это совсем не повод делать творческую паузу для дизайнеров традиционных нарядов, в которых принято появляться на этом мероприятии, занимающем особое место не только в календарях широкой мировой общественности, но и местного баварского бомонда.

Представительницы последнего очень ответственно подходят к выбору нарядов для Октоберфеста, чтобы и себя показать, и в достойном виде на людей посмотреть. Обычно незадолго до открытия праздника в Баварии проходит так называемый "Саммит дирндлей" - Dirndlgipfel, на котором представляют новинки сезона от-кутюр.

Дирндль - женский национальный костюм немецкоязычных альпийских регионов. Его верхняя часть состоит из блузы с корсетом или облегающим лифом, нижняя часть - из широкой юбки с фартуком

От саммита решили не отказываться. Презентация состоялась на том самом мюнхенском Лугу Терезы (Theresienwiese), где в это время уже стояли бы пивные шатры и разные аттракционы, готовые принять первых посетителей.

Модная встреча на высшем уровне показала, что хотя праздник не состоится, традиции Октоберфеста живут! Да и выпить кружку-другую в децентрализованном порядке и соответствующих нарядах в ближайшие недели никто никому не запрещает.

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