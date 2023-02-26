Сопротивление аннексии Крыма и иные события 368-го дня войны

На 368-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в воскресенье, 26 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Зеленский: Возвращение Крыма восстановит мир в Украине

В День сопротивления оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение этого полуострова Украине приведет к окончанию войны. В этот день в 2014 году под стенами парламента в Симферополе прошел митинг, с которого берет начало сопротивление крымчан захвату полуострова и его аннексии Россией. "Девять лет назад российская агрессия началась с Крыма. Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины", - написал он на английском языке, добавив на языке крымских татар: "Qırım serbest olacaq! ("Крым будет свободным!" - Ред.)".

В свою очередь Международная Крымская платформа обратилась к властям России. "Призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить боевые действия и насилие и призываем к немедленному, полному и беспрекословному выводу всех ее сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым", - отмечается в совместном заявлении, опубликованном МИД Украины.

В Вашингтоне поддержали позицию Киева и приветствовали усилия украинской дипломатической инициативы "Крымская платформа", концентрирующей внимание на продолжающейся российской оккупации полуострова. "Соединенные Штаты не признают и никогда не признают заявленную аннексию полуострова Россией. Крым - это Украина", - заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Бахмут - по-прежнему эпицентр ударов РФ на севере Донбасса

Бахмут остается на данный момент "эпицентром" ударов ВС РФ на севере Донецкой и Луганской областей, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире единого телемарафона. "Динамика боев очень напряженная. Это эпицентр главного удара врага. Только за эти сутки на Бахмутском отрезке фронта произошло 125 обстрелов реактивными системами залпового огня и ствольной артиллерией, 32 боестолкновения", - цитирует его украинское онлайн-издание Liga net.

Между тем Генштаб ВСУ в вечерней оперативной сводке сообщил, что российские силы вели безуспешные наступательные действия на Купянском и Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За сутки они нанесли 11 авиационных ударов и совершили 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Херсона и вдоль всей линии фронта в Донецкой области. В результате имеются повреждения жилых гражданских частных и многоквартирных домов, а также жертвы среди гражданского населения, сообщается далее.

Кроме того, украинский Генштаб заявил о значительных потерях российских войск. В районе Горловки Донецкой области 23 февраля проведена выездная экспертиза без официального оформления над примерно 200 телами наемников ЧВК "Вагнер", убитых с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении, указывается в заявлении. Затем, по этим данным, тела вывезли грузовиками в направлении российского Новошахтинска.

В Киев приехал эстонский министр

В Киев приехал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, он объявил о новом пакете военной помощи, написал в Facebook министр обороны Алексей Резников. "Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев. И я вновь и вновь хочу отметить смелость господина министра. Переоценить помощь Эстонии трудно. Только представьте - общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП!", - сообщил он. Певкур передал Киеву пакет помощи, включающий штурмовые винтовки, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также одежду.

Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что число боевых танков Leopard 2A6, которые союзники по НАТО смогут передать Украине, еще удастся довести до 62, чего будет достаточно для формирования двух батальонов. Об этом он заявил в интервью радио Deutschlandfunk. Между тем он скептически оценил перспективу дальнейших поставок танков Германией, подчеркнул, что для этого сначала нужно дождаться пополнения резервов со стороны промышленности.

США расширили санкции против РФ и Беларуси

США расширили экспортные санкции против России и Беларуси, которая, по мнению властей Вашингтона, во многом способствует осуществлению российской агрессии против Украины. Как следует из Федерального регистра - официального журнала федерального правительства США, - 27 февраля ограничения на поставку в РФ и РБ коснутся, кроме прочего, смартфонов, оптовая стоимость которых в США составляет более 300 долларов за штуку, а также телефонных аппаратов, оптовая стоимость которых в США составляет более 50 долларов за штуку.

Между тем министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что испанские войска "никогда" не будут принимать участие в войне в Украине. "Это абсолютно невозможный сценарий, его не существует. Испанские солдаты вмешались бы только в случае агрессии против одной из стран НАТО. Никогда, никогда, ни один солдат из страны НАТО, а Испания является одной из них, не будет участвовать в войне в Украине. Никогда, никогда", - указала она в интервью газете La Vanguardia, ссылаясь на положение Договора по НАТО, согласно которому страна-член альянса вмешивается в войну лишь тогда, когда другое государство НАТО, подвергается нападению и просит о помощи.

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 км от Минска, произошло два взрыва, в результате которых оказался поврежден российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника, пишет белорусский Telegram-канал BYPOL. Сообщается, что в районе аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили. Между тем онлайн-издание "Украинская правда" напоминает, что из аэропорта "Мачулищи" обычно взлетают самолеты-носители ракет "Кинжал", из-за чего в Украине объявляют воздушную тревогу.

Смотрите также: