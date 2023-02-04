Что известно о "помиловании" заключенных в ЧВК Вагнера

Российские власти практически перестали скрывать, что вербуют заключенных на войну в обмен на помилование. Что известно об этом процессе, правда ли заключенные выходят на свободу и на каком основании - в разборе DW.

Первые сообщения о вербовке заключенных для участия в войне в Украине появились в июле 2022 года, а к сентябрю процесс стал фактически публичным. Занимаются этим структуры ЧВК Вагнера Евгения Пригожина - в обмен на полгода службы заключенным обещают помилование. Запросы о юридических основаниях такой вербовки во ФСИН и Генпрокуратуру от правозащитников остались без ответа.

Поскольку Госдума не объявляла амнистий, единственный возможный в теории вариант, как заключенные могут получить помилование за участие в войне, - это указы президента Владимира Путина, подчеркивают юристы.

При этом Путин не склонен к милосердию. Число помилований с его приходом к власти снизилось в десятки раз, а в течение последних двух сроков не превышало нескольких человек в год. В 2021 году Путин помиловал шестерых человек, сообщается на сайте Кремля. Теперь же, если верить Пригожину, президент должен был в течение нескольких месяцев помиловать тысячи заключенных.

В Кремле не подтверждают помилования завербованных заключенных

В конце января многие СМИ написали, что в Кремле "признали" помилование заключенных, завербованных на войну в ЧВК Вагнера. Об этом, в том числе сообщили крупнейшие мировые издания, например, The Financial Times и The New York Times .

На самом деле из полной расшифровки слов представителя Кремля Дмитрия Пескова этого не следует. На вопрос, сколько всего указов о помиловании было подписано Путиным, он ответил: "Я не могу ничего говорить. Вы знаете, что существуют открытые указы и указы с различными грифами секретности. Именно об этих указах я не могу ничего говорить. Я действительно могу подтвердить, что вся процедура помилования в отношении заключенных осуществляется в соответствии с российским законодательством".

"Центр ЧВК Вагнера" в Санкт-Петербурге Фото: Igor Russak/REUTERS

То есть Песков лишь в очередной раз подтвердил, что помилование заключенных проходит в рамках закона и что президентские указы могут быть засекреченными, уйдя от ответа на вопрос, касается ли это именно заключенных, отправившихся на войну. Практически так же Песков уже отвечал журналистам в начале января. Тогда его слова не были интерпретированы как подтверждение сообщений о помилованиях.

О "помиловании" какого числа заключенных известно

На фоне отсутствия каких-либо официальных подтверждений о том, что заключенные после участия в войне получают помилование, единственным источником информации остаются слова Пригожина и публикации в связанных с ним ресурсах.

О первой группе из порядка 20 "помилованных заключенных" 5 января сообщило агентство РИА "Новости". Через несколько дней РИА ФАН написало о возвращении еще "порядка 60 человек".

Сколько всего в колониях было завербовано человек, достоверно неизвестно. Издание "Медиазона", изучив статистику ФСИН, выяснило, что в сентябре- октябре 2022 года количество заключенных на фоне вербовки сократилось на 23 тысячи человек. Похожие цифры тогда приводила основательница "Руси сидящей" Ольга Романова. По декабрьским оценкам американской разведки, в войне в Украине в составе ЧВК Вагнера участвуют около 40 тысяч заключенных.

Какие доказательства "помилования" публикуют ресурсы Пригожина

Несмотря на большое количество различных видео с освободившимися заключенными, которые публикует пресс-служба Пригожина, официальный документ попал в кадр лишь однажды - на видео от октября прошлого года.

На нем четверо мужчин получали в, как утверждалось, госпитале Луганска медали "За отвагу", памятные знаки ЧВК Вагнера за ранения, грамоты от начальника Национального центра управления обороной РФ и справки об освобождении и "полном помиловании". На одной из этих справок написано, что мужчина "освобождается по указу президента Российской Федерации о помиловании". Номера указа в документе нет.

При выходе из колонии по помилованию заключенный действительно получает лишь стандартную справку об освобождении. В ней в качестве обоснования освобождения стоит президентский указ, подтверждает основатель независимого объединения юристов и журналистов "Команда 29" Иван Павлов, который вел дела людей, вышедших на свободу по помилованию. По его словам, хотя номер указа президента и должен быть написан, его отсутствие не делает справку недействительной.

Когда могли быть подписаны помилования

В этой же попавшей в кадр справке говорится, что Путин подписал соответствующий указ еще 6 июля прошлого года - то есть, вероятно, до отправки заключенных из колонии на фронт. Об этом же сообщила член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

О том, как заключенные получают справки о помиловании, рассказали и бывшие бойцы ЧВК Вагнера. Бывший наемник и командир одного из отделений ЧВК Андрей Медведев в январе сбежал в Норвегию, где дает показания криминальной полиции в Осло.

Экс-командир одного из отделений ЧВК Вагнера Андрей Медведев Фото: Janis Laizans/REUTERS

"Мне известно, что по прибытии в сборный пункт они подписывают контракты, и им дают заявление о помиловании заочно, до того, как отправляются воевать. Возможно, что это убедительная гарантия для них, что им говорят правду (о помиловании. - Ред.)", - сказал Медведев изданию The Insider. Еще один сбежавший заключенный анонимно рассказал "Медиазоне", что "подписать бумагу на помилование" им давали еще в колонии. По его мнению, "помилование оформляют перед тем, как отправить" на фронт.

DW изучила список президентских указов за 2022 год. Они пронумерованы по порядку, а номера засекреченных указы отсутствуют - так и можно определить их число. В период с 5 по 8 июля, когда, судя по опубликованным справкам, Путин помиловал заключенных, были подписаны четыре засекреченных указа. Теоретически, один указ может касаться неограниченного круга лиц.

В целом, несмотря на формальную сложность, процедура президентского помилования практически не ограничена. "Президент России может помиловать любого в любой момент и вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств, включая наличие ходатайства самого осужденного. Это именно усмотрение конкретного лица, занимающего должность главы государства. Оно не ограничено никакими правовыми рамками, которых попросту нет", - объясняет вице-президент Адвокатской палаты Москвы Вадим Клювгант.

Возвращаются ли заключенные на свободу

Нет достоверных подтверждений, что спустя полгода службы в ЧВК заключенные вернулись с войны и без всяких обязательств оказались на свободе. Как и в случае с указами о помиловании, единственный источник информации - это пресс-служба самого Пригожина и связанные с ним ресурсы.

Исключением стала история бизнесмена Александра Тютина, по заказу которого убили предпринимателя с женой и двумя детьми. За это в 2020 году он получил 23 года колонии. Издания 47news и "Фонтанка" сообщили без ссылки на источник информации, что Тютин был завербован 16 июня из колонии, вернулся в Петербург в декабре 2022, после чего с женой улетел в Турцию. Подтверждений этой информации нет. Впрочем, DW удалось обнаружить контакт, связанный с номером Тютиной в чате в Telegram "Жизнь с нуля в Турции Алания".

Освобождение или отпуск

Практически все заключенные, видео с которыми публикуют российские СМИ, рассказывают, что не собираются возвращаться к обычной жизни, а планируют вернуться на фронт в ЧВК Вагнера. "Я считаю, что они мне открыли дверь. Нас сейчас лечат для чего? Не просто, чтобы вылечить и отпустить", - сказал изданию "Холод" Станислав Богданов - один из людей, который на видео октябрьском видео получил справку об освобождении.

Кладбище в Краснодарском крае, где хоронят погибших в Украине боевиков ЧВК Вагнера Фото: REUTERS

"Через две недели обратно уже поеду. Замечательная работа", - цитирует еще одного осужденного РИА ФАН. "Для меня война закончилась пока что, но я останусь дальше", - вторит ему сослуживец. Еще один заключенный, об освобождении которого сообщалось, Дмитрий Шимонистов опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" документ на бланке межрегиональной общественной организации "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов". Как следует из него, он находится в "отпуске".

"Мне известно, что они действительно возвращаются на свободу, но не совсем, потому что все равно ЧВК держит их при себе. Они все равно все на крючке находятся, их жизнь зависит от ФСИН и Пригожина", - рассказывает DW юрист Яна Гельмель, защищающая права заключенных. По ее мнению, вернувшиеся с войны зэки понимают, что при любом отказе выполнять требования ЧВК, могут снова попасть в тюрьму. "Даже если им просто позвонят и скажут "все собирайся", они поедут - это мое мнение", - рассуждает она.

Освобождение опасных преступников как PR-кампания

The New York Times предполагает, что распространяемые истории заключенных, получивших помилование, могут быть нужны ЧВК Вагнера для поднятия падающих показателей вербовки в колониях.

Это косвенно подтверждает и статистика ФСИН. После рекордного сокращения осенью 2022 года к зиме число заключенных в колониях перестало уменьшаться, заметила "Медиазона". С ноября по январь их стало на 6 тыс. человек меньше, что соответствует тренду предыдущих лет, пишет издание. Ссылаясь, видимо, на эти же данные, Минобороны Великобритании также делает вывод, что масштаб вербовки заключенных в ЧВК значительно сократился.

Независимо от того, правда ли заключенные возвращаются домой или лишь уходят во временный "отпуск", это опасная тенденция, еще сильней подрывающая российскую систему правосудия, предупреждают правозащитники. Среди получшивших помилования есть люди, осужденные по тяжелым статьям - убийства, вооруженный разбой, участие в ОПГ. Многие из них были приговорены к большим срокам, но не отсидели и половины.

По закону за полгода до освобождения человека ФСИН обязана начать процесс его ресоциализации, напоминает Гельмель. Даже после нескольких лет в колонии, а тем более после долгих сроков, ему обязаны предоставить психологическую помощь, информацию об обществе, о том, что происходит на воле, но в реальности этого зачастую не происходит, подчеркивает она. Тем более этого не случается с сотнями вернувшихся с войны зэков, что таит в себе опасность для общества, заключает правозащитница.

"Преступлений больше нет, наказаний больше нет. Сейчас все позволено, и это влечет за собой очень далеко идущие последствия для любой страны", - соглашается глава "Руси сидящей" Ольга Романова.

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