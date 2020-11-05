 Коронавирус: ВОЗ объявила о пике заражений за сутки | Новости из Германии о России | DW | 07.11.2020

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Россия

Коронавирус: ВОЗ объявила о пике заражений за сутки

За сутки, с 5 по 6 ноября, в мире было выявлено в общей сложности более 581 тысячи случаев новых заражений коронавирусом.

Сотрудник медицинского учреждения проводит ПЦР-тест на COVID-19 у пациента во Франции

ПЦР-тест на COVID-19

Число новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки с 5 по 6 ноября, по данным ВОЗ, составило 581 679 случаев. Это рекорд с начала пандемии.

За весь период пандемии инфекция была выявлена у 48 534 508 пациентов на планете, сообщается на сайте организации. Жертвами COVID-19 в мире к этому моменту стали 1 231 017 человек.

3 ноября представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью информагентству ТАСС заявила, что ситуация с коронавирусом в ближайшие несколько месяцев будет складываться очень тяжело. "В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся в тяжелом положении", - указала Вуйнович.

По ее словам, число новых случаев COVID-19 растет все быстрее, при этом, однако, количество новых случаев смерти в последнее время остается "относительно стабильным".

Ситуация с коронавирусом в России и Германии

По данным на 6 ноября, в России за сутки было выявлено 20 582 новых заболевших. Таким образом, общее число инфицированных SARS-CoV-2 с начала пандемии в стране выросло до 1 733 440 человек. Жертвами COVID-19 в РФ, по официальным данным, стали уже 29 887 пациентов.

Между тем в Германии суточное число заражений, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на 6 ноября, достигло нового пика - 21 506 случаев. Общее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии в стране к этому моменту составляло 619 089 человек. В общей сложности 11 096 пациентов, которым был ранее поставлен диагноз COVID-19, в Германии скончались.

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    Автор: Максим Нелюбин


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