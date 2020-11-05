Коронавирус: ВОЗ объявила о пике заражений за сутки

Число новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки с 5 по 6 ноября, по данным ВОЗ, составило 581 679 случаев. Это рекорд с начала пандемии.

За весь период пандемии инфекция была выявлена у 48 534 508 пациентов на планете, сообщается на сайте организации. Жертвами COVID-19 в мире к этому моменту стали 1 231 017 человек.

3 ноября представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью информагентству ТАСС заявила, что ситуация с коронавирусом в ближайшие несколько месяцев будет складываться очень тяжело. "В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся в тяжелом положении", - указала Вуйнович.

По ее словам, число новых случаев COVID-19 растет все быстрее, при этом, однако, количество новых случаев смерти в последнее время остается "относительно стабильным".

Ситуация с коронавирусом в России и Германии

По данным на 6 ноября, в России за сутки было выявлено 20 582 новых заболевших. Таким образом, общее число инфицированных SARS-CoV-2 с начала пандемии в стране выросло до 1 733 440 человек. Жертвами COVID-19 в РФ, по официальным данным, стали уже 29 887 пациентов.

Между тем в Германии суточное число заражений, по данным Института имени Роберта Коха (RKI) на 6 ноября, достигло нового пика - 21 506 случаев. Общее количество инфицированных коронавирусом с начала пандемии в стране к этому моменту составляло 619 089 человек. В общей сложности 11 096 пациентов, которым был ранее поставлен диагноз COVID-19, в Германии скончались.

Смотрите также:

Мягкий локдаун в Германии В Германии вступил в силу так называемый мягкий или частичный локдаун - предположительно, до конца ноября. Рестораны и кафе торгуют только на вынос. Закрыты, в частности, спортзалы, кино- и другие театры, но продолжают работать школы и детские сады.

Мягкий локдаун в Германии #stayhome. В этой галерее мы собрали фотографии, сделанные утром в первый день второго немецкого локдауна. Погода выдалась во многих местах пасмурной… Начнем во Франкфурте, где были сделаны первые два снимка.

Мягкий локдаун в Германии Раннее утро на торговой улице Северинштрасе в Кельне, где находится кинотеатр…

Мягкий локдаун в Германии … с такой вывеской на ближайшие недели: "Культура - не все, но без культуры всё - ничто".

Мягкий локдаун в Германии Пустые столы около одного из ресторанов в осеннем Мюнхене.

Мягкий локдаун в Германии Информационная табличка на торговой улице в центре Дюссельдорфа.

Мягкий локдаун в Германии "Локдаун "лайт" до 30.11.20?" - табличка в окне бара в Берлине.

Мягкий локдаун в Германии Площадь перед Бранденбургскими воротами в Берлине.

Мягкий локдаун в Германии Аттракционы закрылись. Демонтаж детской карусели на берлинской площади Брайтшайдплац.

Мягкий локдаун в Германии Раннее утро в первый день ноябрьского локдауна в Штутгарте.

Мягкий локдаун в Германии Дождливое утро в столицы земли Мекленбург - Передняя Померания Шверине.

Мягкий локдаун в Германии Утро на автобане около Майнца

Мягкий локдаун в Германии Пустая площадь перед вокзалом в Вестерланде на острове Зюльт

Мягкий локдаун в Германии Утренняя пробежка на острове Зюльт в Шлезвиг-Гольштейне. К началу мягкого локдауна туристам из других частей Германии было предписано покинуть этот регион, так что на фотографии, вероятно, один из местных жителей. Автор: Максим Нелюбин

