German Angst? Чего боятся немцы в 2021 году, если не коронавируса

На протяжении последних лет в фискальной политике Германии действовал принцип, получивший название "черный ноль" (Schwarze Null), при котором запланированные государством расходы финансировались исключительно за счет бюджетных доходов. Такая модель была гордостью немецкого правительства. И некоторые граждане чувствовали себя очень спокойно, живя в стране с такой солидной финансовой дисциплиной. Так было, пока не пришла пандемия коронавируса, которая как цунами обрушилась на общество и не оставила и следа от особой любви немцев к этой цифре - своего рода фетиша. "Черный ноль" перестал иметь значение.

С тех пор государственный долг Германии растет как никогда раньше. В апреле этого года бундестаг утвердил дополнительный бюджет на 2021 год, увеличив сумму новых кредитов до рекордного показателя в 240,2 млрд евро. Таким образом общая задолженность возрастет до 2200 млрд евро. На этом дело в обозримом будущем вряд ли остановится. Обратите внимание на первую фотографию с так называемыми "Долговыми часами" в Берлине, показывающими сумму государственного долга Германии в конце 2017 года.

Тот самый "черный ноль"

Небывало высокие госкредиты пугают многих немцев. И больше всего жители страны опасаются, что в погашении такого долга государство попросит поучаствовать самих граждан. К таким выводам пришла одна из крупнейших в Германии страховых компаний R+V, завершив свое ежегодное исследование"Die Ängste der Deutschen 2021". Этот репрезентативный опрос проводится с 1992 года. И вот уже какой год его результаты становятся барометром немецких страхов. В этом году эксперты опросили 2400 человек в возрасте старше 14 лет. Результаты были опубликованы в четверг, 9 сентября. Так чего же боятся немцы в 2021 году?

Страх за финансовое благополучие сильнее, чем страх заразиться короной?

"Гора долгов, которая образовалась на федеральном, земельном и коммунальном уровнях на фоне борьбы с пандемий, - главная причина беспокойства немцев", - говорит Бригитта Рёмштедт (Brigitte Römstedt), руководитель информационного центра компании R+V. Согласно результатам актуального опроса, больше половины респондентов (53 процента) боятся, что из-за высокой госзадолженности правительство повысит налоги или сократит господдержку. Первое место в рейтинге страхов немцев.

Любопытно, что страх за свое здоровье и опасения заболеть коронавирусом в тяжелой форме заняли лишь 14-е место в общем рейтинге. В этом признались больше трети опрошенных. Для руководителя исследовательской группы Рёмштедт такой результат не стал неожиданным: "И в прошлом году страх заразиться каким-то инфекционным заболеванием испытывал только каждый третий. А ведь на тот момент у нас даже не было вакцины. Думаю, это всем знакомо: каждый старается не думать о болезнях. Однако если это как-то отражается на финансах, тогда страх большой", - говорит в интервью DW немецкий эксперт.

Страхи, о которых старались не говорить накануне выборов

Политолог Манфред Г. Шмидт (Manfred G. Schmidt) считает, что о том, сколько придется платить за долги, образовавшиеся на фоне пандемии, станет известно только после парламентских выборов, которые пройдут 26 сентября. По его наблюдениям, в предвыборной кампании страхи перед финансовыми последствиями коронакризиса старались не подогревать. "Партии до сих пор с успехом замалчивали эту слишком взрывоопасную тему", - говорит Шмидт в интервью DW. Профессор Гейдельбергского университета имени Рупрехта и Карла уже долгие годы помогает компании R+V в оценке полученных результатов.

Гамбургский порт - главные морские ворота Германии и своего рода барометр немецкой экономики

Второе и третье место в рейтинге страхов также занимают финансовые вопросы. Каждый второй немец боится роста расходов на жизнь и опасается того, что немецких налогоплательщиков заставят принять участие в погашении долгов Евросоюза.

Гораздо меньше немцы переживают за экономику своей страны. Страх экономического упадка занимает 10-е место в общем рейтинге. В прошлом году, когда из-за локдаунов экономическая жизнь страны буквально остановилась, почти половина опрошенных заявили о том, что боятся экономического кризиса. И страх перед упадком занял 4-е место в общем рейтинге.

Природные катастрофы и изменение климата

И если последствия кризиса, вызванного пандемией, немцы представляли себе достаточно конкретно, то в отношении изменений климата на протяжении последних лет сохранялась такая тенденция: чем абстрактнее казались угрозы, тем меньше был и страх.

Несмотря на акции движения Fridays for Future, предупреждения экологов об угрозах, страхи немцев за экологию остались на уровне прошлого года: 41 процент опрошенных сильно боятся природных катастроф (8-е - место в рейтинге страхов; 5-е место - в 2020 году).

Однако наводнение этого лета, которое стало самым разрушительным во всей истории ФРГ, повысило чувствительность немцев к экологической тематике. Теперь они видят прямую угрозу. "К тому моменту, когда произошло наводнение, исследование было уже завершено. Поэтому в конце июля ученые провели дополнительный опрос 1000 граждан, спросив их о страхах перед изменением климата. И уже почти 70 процентов заявили о своем страхе перед природными катастрофами.

Наводнение в июле 2021 года стало самым страшным за всю историю Германии

Страшные картины случившейся трагедии заставили немцев бояться дальнейших последствий изменений климата. Тот факт, что уровень страха вырос так стремительно Бригитта Рёмштедт объясняет ежедневным потоком информации и ужасающими кадрами с мест катастрофы. Они произвели сильное впечатление на граждан. Однако уже в следующем году страх перед природными катастрофами может снизиться, прогнозирует эксперт, если люди не будут помнить о масштабах трагедии и сумеют забыть страшные сцены.

Кризис с беженцами остается актуальным

И снова в списке страхов немцев оказалась миграционная тема. И хотя в 2021 году не было больших потоков беженцев, опрощенные признались, что все равно опасаются, что государство не справится с нагрузкой, вызванной их притоком. 8-е место в рейтинге. Строчкой выше расположился страх, также связанный с миграционной политикой Германии: 42 процента опрошенных заявили, что опасаются роста напряженности из-за притока иностранцев.

О чем говорят такие результаты? Немецкий политолог считает, что "шок, спровоцированный кризисом 2015 года на волне притока беженцев, осел глубоко в сознании многих граждан“. Об этом свидетельствуют результаты и других исследований. Тема беженцев остается третьей по значимости после короны и изменений климата.

В опросе 2021 года немногим более 40 процентов респондентов признались в том, что опасаются того, что немецкие политики перегружены обязанностями. Впрочем, для года выборов в бундестаг это довольно умеренный показатель. Четыре года назад, когда проходили парламентские выборы, больше половины высказали сомнения в том, что политики справляются со своими задачами.

А вот, что на самом деле удивило группу исследователей, так это тот факт, что дигитализации немцы по-прежнему придают не такое больше значение. И это при том, что после двух лет обучения школьников на фоне короны, многие могли убедиться, какие пробелы и дефициты имеет образовательная система Германии по части современных технологий. Однако в рейтинге R+V такие страхи заняли 12-е место.

Исследование 2021 года стало 30-м по счету. Однако говорить о тенденциях или страхах, которые сопровождают немцев все эти годы, ученым не приходится. "За долгие годы, которые я руковожу исследованием, я точно поняла для себя, что понятие German Angst (буквально - "немецкий страх") неверно. Немцев точно нельзя назвать трусами", - подвела итоги Бригитта Рёмштедт. Немецкие страхи имеют под особой реальную основу, то есть они не беспочвенны. После терактов 11 сентября 2001 года возросли страхи перед террористической угрозой. На волне массовых увольнений немцы начинают переживать за свои рабочие места... Однако стоит ситуации успокоиться, отступает и страх, подчеркивает эксперт.

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