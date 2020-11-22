 Задолженность Германии в 2021 году вырастет на 180 млрд евро | Новости из Германии о Германии | DW | 27.11.2020

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Германия

Задолженность Германии в 2021 году вырастет на 180 млрд евро

Новая задолженность на 180 млрд - вторая по величине за всю историю ФРГ. Комитет бундестага по бюджету заявил, что эти средства необходимы на фоне борьбы с эпидемией коронавируса.

Пачки евробанкнот

Германия на фоне борьбы с пандемией коронавируса запланировала на 2021 год второй по величине объем новой задолженности за всю историю Федеративной Республики. Проект федерального бюджета на предстоящий год предусматривает новые долги на сумму в 179,82 млрд евро, сообщил комитет германского бундестага по бюджету утром в пятницу, 7 ноября, после 17-часового финального заседания.

В целом, расходы федерации в 2021 году составят предположительно 498,62 млрд евро. Для столь крупных долгов бундестаг должен вновь приостановить действие закрепленного в конституции "долгового тормоза". В постановлении комитета по бюджету подчеркивается, что принимаемые меры необходимы для успешной борьбы с пандемией и скорейшего возвращения экономики на путь роста. Порог допустимой новой задолженности будет превышен на 164,2 млрд евро.

Неисчерпанный кредитный потенциал

Крупнейшая в истории ФРГ новая задолженность в объеме 218 млрд евро была одобрена бундестагом на текущий 2020 год. Этот кредитный потенциал, однако, останется далеко не исчерпанным, поскольку в рамках борьбы с пандемией часть средств будет израсходована лишь в предстоящем году. По данным министерства финансов ФРГ, фактический объем новой задолженности в 2020 году составит 160 - 170 млрд евро.

Германский бундестаг будет голосовать по проекту федерального бюджета на 2021 год на второй неделе декабря.

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    Автор: Максим Нелюбин


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