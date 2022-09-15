Центр оккупированного Херсона подвергся обстрелу

На 205-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий пятницы, 16 сентября (время московское).

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Швейцария полностью приостановила действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. Теперь для граждан РФ будут действовать общие правила предоставления въездных виз. В сообщении швейцарского правительства - Федерального совета подчеркивается, что эта мера аналогична решению Европейского Союза и тем самым является вкладом в единую общеевропейскую визовую политику. Швейцария не является страной ЕС, однако входит в шенгенскую зону. Соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией она подписала в 2009 году.

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РИА "Новости" со ссылкой на представителей самопровозглашенной "ЛНР" сообщает о взрыве в Луганске. По предварительным данным, там тоже есть жертвы. Взрыв произошел предположительно у здания "генеральной прокуратуры" "ЛНР".

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Центр оккупированного российскими войсками Херсона подвергся ракетному обстрелу. Местные жители продолжают публиковать в соцсетях видео с клубами дыма и обломками зданий. По предварительным данным, удар был нанесен по зданию апелляционного суда, которое расположено вблизи городской администрации. Сообщается также, что как минимум один человек погиб и еще несколько получили ранения. Российские СМИ пишут, что удар по "администрации" был нанесен, когда там проходило совещание "глав" администраций и округов. В результате ранена "начальник" департамента труда, ее водитель погиб.

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Контрнаступление Украины было очень эффективным, но его результаты не следует расценивать как признак того, что война вскоре закончится, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Конечно, очень воодушевляет, когда видишь, что украинским вооруженным силам удалось отвоевать территорию и наносить удары в тылу российских войск. В то же время нам необходимо понимать, что это - не начало прекращения войны, нам требуется быть готовыми к долгому пути", - предупредил Столтенберг в эфире радиостанции BBC radio.

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С 19 сентября Латвия ограничивает въезд российских граждан с шенгенскими визами, сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс. По его словам, эта мера принята "по соображениям безопасности и в связи с российской агрессией". "Россияне, не пытайтесь пересечь границу, вас здесь не ждут, прекращайте войну против Украины и убирайтесь из этой прекрасной страны!" - написал дипломат в микроблоге Twitter.

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В Кривом Роге удалось стабилизировать водоснабжение, но на гидротехнических сооружениях города продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул. Войска РФ обстреливали инфраструктуру Кривого Рога два дня подряд - 14 и 15 сентября. После удара по Карачуновской дамбе в реке Ингулец сильно поднялся уровень воды, в городе наблюдалось подтопление.

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В Днепропетровской области ночным обстрелам подверглись четыре громады Никопольского и Криворожского районов. Как сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Валентин Резниченко, российские войска применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" и тяжелую артиллерию. Сильнее других пострадал город Никополь, по которому были выпущены более 40 снарядов. В результате обстрела ранена 57-летняя женщина. Кроме того, в городе повреждены 11 многоэтажных и частных домов, лицей, детский сад, центр социального обслуживания, несколько предприятий, газопроводы и линии электропередач. В Червоногригоровской громаде пострадали три многоэтажных дома и магазин. Погибших и раненых нет. В Марганецкой и Зеленодольской громадах также обошлось без пострадавших.

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Появилась информация о пострадавших от ночных ракетных ударов по Харькову. Легкие осколочные ранения получили двое взрослых и двое детей - 5 и 17 лет, в госпитализации не нуждались, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Кроме того, по его сведениям, в результате обстрелов Слободского и Киевского районов города были повреждены коммуникации, а также загорелся автомобиль.

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Город Валуйки Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города", - написал он. По предварительным данным, один человек погиб. Еще двое получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

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Украинские военные призвали жителей оккупированных территорий воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября. "Оккупационными войсками готовятся диверсии с использованием одежды вооруженных сил Украины и государственного флага. Враг будет пытаться дискредитировать наши подразделения инсценировкой недостойных поступков и провокаций", - говорится в сообщении оперативного командования "Юг" .

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Соединенные Штаты поставляют вооружение Украине только для защиты ее территории, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. "Я не буду отвечать на заявления России, но могу подчеркнуть, что все, что мы предоставляли украинским партнерам, имеет своей целью только обеспечение им возможности защиты своей территории", - сказал Прайс.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о возможных поставках Киеву ракетных комплексов большой дальности, в частности ATACMS, заявила, что, если Вашингтон направит Украине такое вооружение, то он "станет непосредственной стороной конфликта".

Фрагмент ракеты "Точка У", выпущенной по Харькову в апреле Фото: Ukrainian Ground Forces/Handout/REUTERS

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В Харькове в ночь на 16 сентября прогремели взрывы, в городе объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях или придерживаться правил "двух стен". Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, ракетный удар был нанесен по Слободскому району города, разрыв боеприпаса произошел рядом с жилым домом. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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Вашингтон выделит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 600 млн долларов. Как указывается в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома и подписанном президентом США Джо Байденом, госсекретарю предоставлены полномочия на выделение до 600 млн долларов на оборонную продукцию, услуги Минобороны, военную подготовку и обучение с целью помощи Украине.

Зеленский: По территории Украины выпущено более 3800 различных ракет

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Российские войска выпустили по территории Украины уже более 3800 различных ракет. "Государство-террорист применило против нас уже более 3800 различных ракет. Но ни одна ракета не приблизит Россию к ее цели", - заявил в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, покорения Украины не будет, а каждая ракета приближает Россию к еще большей международной изоляции, к еще большей экономической деградации и к еще более четкому историческому осуждению.

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Украина реализует все договоренности, чтобы начать переговорный процесс по вступлению в Европейский Союз. "Какими бы ни были обстоятельства, мы все равно реализуем каждую деталь наших договоренностей, чтобы открыть возможность переговоров по членству (в ЕС. – Ред.)", - заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам 204-го дня войны . По его словам, уже в ноябре планируется выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии, которые Киев получил при получении статуса кандидата.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) считает реальной возможность того, что президент России Владимир Путин предстанет перед Международным уголовным судом и будет отвечать за военные преступления в Украине. "Для меня важно, чтобы Путин проиграл эту войну и ответил за свои действия, - заявила фон дер Ляйен в интервью Bild TV. - Поэтому мы поддерживаем и сбор доказательств, и возможность такой процедуры в Международном уголовном суде". На вопрос, считает ли она, что когда-либо действительно может состояться такой процесс, глава Еврокомиссии ответила: "Я считаю это возможным".

В освобожденном от российской оккупации Изюме нашли массовое захоронение

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В городе Изюм Харьковской области, который недавно освободила украинская армия, обнаружено массовое захоронение людей, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. По его словам, необходимые процессуальные действия уже начались. "Больше информации - четкой, проверенной - должно быть завтра", - сказал глава государства, добавив, что 16 сентября в Изюм прибудут украинские и международные журналисты. "Мы хотим, чтобы мир знал, что реально происходит и к чему привела российская оккупация. Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм… Россия повсюду оставляет смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого", - подчеркнул Зеленский. По данным Минобороны Украины, в месте массового захоронения в Изюме было найдено около 440 тел.

Хроника событий 15 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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