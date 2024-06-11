Бывший политзаключенный из Беларуси открыл магазин в Литве

"Однажды супруга проснулась и говорит: зачем тебе идти в такси? Давай начнем свое дело!" - вспоминает Дмитрий Фурманов.

Дмитрий Фурманов - один из первых политзаключенных, задержанных в 2020 году. Он собирал подписи за Тихановскую и был арестован прямо на предвыборном пикете, приговор суда - два года колонии. Сразу после освобождения мужчина бежал за границу, где стал политическим беженцем. Дмитрий рассказал DW, как привыкал к жизни на свободе и как вместе с супругой решился открыть магазин белорусских сувениров в центре Вильнюса.

Как возникла идея с магазином

Мы встречаемся с нашими героями в их магазине Kropka, который разместился на улице Savičiaus, в нескольких шагах от Ратуши. Дмитрий общается с покупателями у кассы, а Ольга тем временем готовит радужные сувениры к ЛГБТ-прайду, который намечается в Вильнюсе.

"Магазин - это моя третья работа, - говорит Дмитрий. - До того был курьером, да и сейчас могу включить приложение и поехать с заказами. Также работаю в инициативе "Вольныя", мы помогаем ресоциализироваться бывшим политзаключенным".

Не каждый литовский магазин готов брать товары белорусских мастеров на реализацию Фото: DW

По словам собеседника, идея открыть магазин пришла его супруге, сам он думал пойти в таксисты. "Мы два года работали, собрали немного денег. У меня была идея взять в кредит авто, чтобы работать на такси, я уже даже получил местное водительское удостоверение, - вспоминает он. - Но однажды утром Ольга просунулась и говорит: "Слушай, а зачем нам это такси? Давай лучше откроем свой магазин".

"Последние десять лет моя работа была связана с продажами, - объясняет Ольга Фурманова. - Магазин - это то, к чему я доросла. В Instagram видела, что много мастеров оказались в Литве, подумала, почему бы их не объединить?"

Супруги говорят, что с этого момента стали изучать рынок и подбирать помещение. Понимали, что в любом бизнесе есть риски, но "если не начнешь, не узнаешь, получится ли у тебя", отмечает Ольга: "У нас не было проблем с тем, что мы белорусы - в банке довольно быстро одобрили кредит, для арендодателей было куда важнее, что именно мы хотим открыть в помещении. Хотя мы откладывали деньги, по итогу пришлось брать кредит - не учли, что понадобится слишком большой депозит на аренду. Банк довольно быстро одобрил нашу заявку на 5 тысяч евро".

Кроме работы в магазине, Дмитрий помогает ресоциализироваться бывшим политзаключенным Фото: DW

"У нас уже была индивидуальная деятельность - у меня по курьерству и программированию, у супруги - по дизайну. Мы уже знали, какая в Литве специфика с налогами, - продолжает Дмитрий. - Достаточно было получить кассовый терминал и терминал для оплаты картой. Обратились к бухгалтеру, который помог открыть юрлицо. А договоры с мастерами делаем сами".

Белорусским мастерам иногда отказывали в литовских магазинах

По словам Ольги, довольно много ремесленников вынуждено покинули Беларусь. "Мы сейчас работаем с 30 мастерами, но планируем расширяться - будем доставлять полки, поэтому активно приглашаем новых мастеров, в том числе предлагаем им проводить мастер-классы в нашем творческом пространстве," - рассказывает она.

"От мастеров мы слышали, что далеко не каждый магазин готов брать их товары на реализацию. Им отказывали, просто потому что они белорусы. Поэтому многие и рады, что появился именно наш, белорусский магазин сувениров", - говорит Дмитрий.

Фурмановы изначально хотели открыть не только магазин, но и творческое пространство, где можно проводить мероприятия, в том числе, чтобы популяризировать белорусскую культуру.

В магазин заходят не только белорусы, но также литовцы, туристы со всего мира Фото: DW

"Сувенирный магазин, как подсказали нам соседи, которые продают изделия из янтаря, - это сезонный бизнес. В основном продажи летом, немного осенью и весной, - поясняет Дмитрий. - Поэтому мы рассчитываем, что в холодное время года деньги будет приносить творческое пространство. Для нас важно продвигать белорусский язык и культуру, за такие мероприятия мы не планируем брать деньги, только если сами организаторы и участники захотят оставить донаты".

Ольга отмечает, что в магазин заходят не только белорусы, но также литовцы, туристы со всего мира. "Самые положительные отзывы, конечно, от своих - не все еще знают, что это белорусский магазин, а когда понимают, куда попали, сразу такая радость, поздравляют нас", - говорит она.

Следующий магазин - в Беларуси

Более двух лет прошло с момента, когда Дмитрий вышел на свободу. Но некоторые напоминания о тюрьме остались до сих пор. Ольга говорит, что после освобождения супруг все время носил с собой в рюкзаке шерстяные носки - так боялся холода. А еще долго думал прежде, чем что-то сказать. Понадобилось время, чтобы вспомнить, как пользоваться гаджетами. И до сих пор, когда остается один дома, просит не закрывать двери на замок.

Ольга и Дмитрий Фурмановы: "Для нас важно продвигать белорусский язык и культуру" Фото: DW

"Моим ментором была Ольга, - делится бывший политзаключенный. - На каждом этапе она меня поддерживала и помогала. Конечно, это помогло быстрее вернуться к жизни. Сейчас я сам работают с бывшими политзаключенными, вижу, какими растерянными выходят люди. Чем в основном занимаются? Как и я, начинают со стройки, есть предложения в такси, сфере обслуживания - курьеры, официанты, помощники на кухне. Работа за границей есть. Другой вопрос, сколько можешь заработать. Мы, наверное, только через два года почувствовали, что наше финансовое положение улучшается. И вот решились на свое дело".

Ольга и Дмитрий верят, что смогут вернуться в Беларусь и открыть свой магазин уже на родине. "Но как говорят наши друзья, магазин в Вильнюсе тоже должен остаться, а лучше еще несколько и в других странах, чтобы была целая сеть белорусских точек, где будут продвигать нашу культуру".