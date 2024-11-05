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Бывший партнер "Газпрома" Uniper начал возвращать госпомощь

Ольга Лебедева
5 ноября 2024 г.

Концерн Uniper, бывший главным импортером российского газа и национализированный в 2022 году, заявил о миллиардной прибыли за первые три квартала 2024 года и возвращении государству 530 млн евро.

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Главный офис Uniper в Дюссельдорфе
Главный офис Uniper в ДюссельдорфеФото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Немецкая энергетическая компания Uniper, национализированная в 2022 году из-за убытков после прекращения поставок российского газа, начала возвращать государству выплаченную ей финансовую помощь. В конце сентября в государственную казну было переведено около 530 млн евро, указывается в опубликованном компанией в Дюссельдорфе во вторник, 5 ноября, квартальном отчете.

Как ожидается, следующий платеж будет выполнен в начале 2025 года. Его размер будет зависеть от показателей за текущий год, сообщили в концерне. В дополнение к перечисленной государству сумме в Uniper созданы резервы в размере 2,5 млрд евро. Данные платежи следует рассматривать как возвращение финансовой помощи немецким налогоплательщикам, отметили в Uniper.

За первые три квартала 2024 года Uniper получил чистую прибыль в размере 1,3 млрд евро. Прогноз по прибыли за весь текущий год составляет 1,1-1,5 млрд евро.

Uniper был крупнейшим импортером газа из РФ в Германии

До начала полномасштабной войны РФ против Украины компания Uniper была крупнейшим в Германии импортером российского газа. После того как в 2022 году РФ сначала ограничила, а затем прекратила поставки газа в Германию, Uniper пришлось срочно докупать недостающие объемы на бирже и спотовом рынке и в то же время снабжать своих клиентов газом по закрепленным в долгосрочных контрактах низким тарифам. Это привело к многомиллиардным убыткам.

Чтобы предотвратить банкротство, концерн в конце 2022 года был национализирован, а власти Германии направили на его спасение 13,5 млрд евро. В 2023 году компания вновь стала прибыльной и начала готовиться к приватизации. В прошлом году показатель прибыли составил 4,4 млрд евро. По условиям одобренной Еврокомиссией сделки, до 2028 года государство должно сократить свою долю в Uniper до уровня 25 процентов плюс одна акция.

В июне 2024 года немецкий концерн объявил о формальном расторжении контрактов с "Газпромом", что стало возможным после решения арбитражного трибунала в Стокгольме. До тех пор - несмотря на то, что с июня 2022 года российский газ поступал лишь в ограниченном объеме, а с конца августа 2022 года РФ полностью прекратила его поставки, - долгосрочные газовые контракты между двумя компаниями все еще имели юридическую силу. 

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