Бывший партнер "Газпрома" Uniper отчитался о хорошей прибыли

Национализированный немецкий концерн получил в первом полугодии чистую прибыль в объеме 2,5 млрд евро. Теперь Uniper будет форсировать переход к "зеленой" энергетике.

Национализированный энергетический концерн Uniper подтвердил, что в первом полугодии он получил чрезвычайно хорошую прибыль - чистые доходы компании составили почти 2,5 млрд евро, сообщил концерн со штаб-квартирой в Дюссельдорфе во вторник, 1 августа. Теперь компания планирует ускорить переход к производству экологически чистой энергии.

Постепенная декарбонизация

Согласно новым планам, Uniper собирается достичь климатической нейтральности на десять лет раньше - не в 2050-м, а уже в 2040 году. Для этого концерн расширит инвестиции в солнечные и ветряные станции. От использования угля Uniper откажется путем предписанной властями ФРГ продажи угольной электростанции Datteln 4 под Дортмундом к 2029 году.

"Нынешние газовый бизнес будет постепенно декарбонизирован путем перехода на такие "зеленые" газы, как водород", - сообщил Uniper. Для этого планируется переоборудовать газовые хранилища в водородные. Рыночная доля "зеленых газов" к 2030 году должна составить от пяти до десяти процентов. Общую стоимость перехода к экологически чистой энергии Uniper оценивает в восемь млрд евро.

Uniper был на грани банкротства

Бывший немецкий партнер российского концерна "Газпром", занимавшийся особенно активно бизнесом газовой сфере, в 2022 году почти обанкротился из-за сначала сокращения, а затем и полного прекращения поставок природного газа из России. Чтобы выполнить обязательства перед клиентами, концерну Uniper пришлось восполнять недополученные объемы газа путем закупок топлива на мировом рынке по гораздо более высоким ценам.

В результате Uniper понес гигантские убытки, и в правительстве ФРГ в декабре национализировало его.

С конца прошлого года дела у Uniper вновь пошли на поправку, концерн уже больше не нуждался в государственной помощи. На прошлой неделе компания сообщила, что она изучает возможность выплаты излишней ликвидности. По итогам текущего года Uniper рассчитывает получить прибыль в объеме двузначной миллиардной суммы среднего порядка.

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