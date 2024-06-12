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Немецкий Uniper расторгает контракты на поставку газа из РФ

Лиза Ламбрехт
12 июня 2024 г.

Uniper разрывает отношения с "Газпромом" - теперь и юридически. Стокгольмский арбитраж присудил немецкой компании компенсацию в 13 млрд евро за непоставленный РФ газ.

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Логотип немецкой энергетической компании Uniper перед центральным офисом в Дюссельдорфе
Логотип немецкой энергетической компании UniperФото: Ina Fassbender/AFP

Немецкая энергетическая компания Uniper, которая была крупнейшим в Германии импортером российского газа, а в 2022 году сильно пострадала из-за "Газпрома", объявила о расторжении контрактов с российским концерном. Это стало возможным благодаря решению арбитражного трибунала в Стокгольме, принятому в пользу немецкой компании.

"Uniper решила расторгнуть свои долгосрочные контракты на поставку российского газа и, таким образом, юридически прекратила долгосрочные отношения по поставкам газа с российской государственной компанией "Газпром экспорт", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в среду, 12 июня.

До сих пор - несмотря на то, что с июня 2022 года российский газ поступал лишь в ограниченном объеме, а с конца августа 2022 года РФ полностью прекратила его поставки, - долгосрочные газовые контракты между двумя компаниями все еще имели юридическую силу. 

Более 13 млрд евро компенсации

В решении стокгольмского арбитража от 7 июня также говорится, что немецкому концерну присуждается более 13 млрд евро компенсации за объемы газа, которые "Газпром экспорт" не поставил с середины 2022 года. В Uniper отметили, что все выплаты, определенные судом, будут поступать федеральному правительству Германии, однако усомнились, что "стоит ожидать значительных сумм".

Решение арбитражного суда в Стокгольме является юридически обязательным и окончательным, указали в Uniper.

Uniper потерял миллиарды из-за ограничения поставок газа из РФ

Из-за того, что в 2022 году РФ сначала ограничила, а затем прекратила поставки газа в Германию, Uniper пришлось срочно докупать недостающие объемы на бирже и спотовом рынке и в то же время снабжать своих клиентов газом по закрепленным в долгосрочных контрактах низким тарифам. Это привело к многомиллиардным убыткам. Немецкий концерн был национализирован с целью предотвращения банкротства. В 2023 году компания вновь стала прибыльной и начала готовиться к приватизации.

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