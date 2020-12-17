 Дирижер бременских музыкантов о будущем после пандемии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.01.2021

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Культура и стиль жизни

Дирижер бременских музыкантов о будущем после пандемии

Юбилейный год Бетховена по календарю уже завершился, но из-за пандемии праздник был продлен до осени 2021 года. Дирижер Пааво Ярви делится своими мыслями о том, как будет выглядеть концертная жизнь.

Эстонский дирижер Пааво Ярви

Эстонский дирижер Пааво Ярви известен своей любовью к деталям. С 2004 года он руководит оркестром Камерной филармонии Бремена. Пааво Ярви реализовал здесь и "шумановский проект", исполнив все симфонии мастера, и единственную оперу Бетховена ''Фиделио''. Не обошлось без его участия и в мероприятиях юбилейного года Бетховена. Из-за пандемии коронавируса большинство из них прошли в онлайн-формате, без зрителей в зале. Что это означает для музыкантов? Что ждет концертную жизнь? На эти и другие вопросы в интервью DW дирижер поделился своим видением.

DW: По случаю 250-летия Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven) вы собирались с оркестром Камерной филармонии Бремена в турне. Сначала концерты в Бремене и во Франкфурте перенесли с весны на осень. Теперь, в связи с новым локдауном, их окончательно отменили, как и запланированные выступления в Токио. Ваши коллеги и вы, наверняка, сильно расстроились.

Пааво Ярви: Конечно, у нас была надежда, что концерты все-таки состоятся каким-то образом. Но время идет, и приоритеты смещаются. И фокус уже совсем не обязательно будет лежать на творчестве Бетховена.

Если симфониям Бетховена в исполнении оркестра Камерной филармонии Бремена, который знаменит "бетховенским циклом" в своем репертуаре, суждено прозвучать, то скорее всего это произойдет в Токио. Я мечтаю еще и об исполнении запланированного цикла во Франкфурте. Однако к настоящему моменту скопилось столько неосуществленных проектов, поэтому надо подождать, что решат организаторы. Думаю, в ближайшие месяцы все прояснится.

- Я думала, что проще возместить "потери" юбилейного года в Германии, так как из-за пандемии было решено продлить празднование до сентября 2021 года.

- Я надеюсь, но на самом деле у нас каждый год - год Бетховена. Его творчество прославляют постоянно, дефицита внимания нет. Здесь я считаю, важно играть вещи этого композитора, которые редко исполняются. Устроить такой праздник еще раз, но с другой программой, комбинируя другие вещи, это было бы интересно. Но это просто мои предположения. Пока у нас нет идеи, как вернуться к привычной концертной деятельности. И больших надежд у нас нет.

- Многие музыканты говорят, что они воспользовались локдауном и стали играть другие вещи, открыли для себя новый репертуар. Вы тоже воспользовались этим временем и стали больше играть редкие произведения Бетховена?

- Я лично посвятил время самоизоляции новому репертуару. Когда выступаешь с оркестром каждую неделю и играешь другую программу, просто не остается времени. Поэтому я занялся репертуаром, которым никогда еще не увлекался. Есть композиторы, с которыми наше творчество почти не пересекается.

Оркестр Камерной филармонии Бремена - до коронакризиса

Оркестр Камерной филармонии Бремена - до коронакризиса

На этот раз я работал много с музыкой 20-го века. Это и Витольд Лютославский, и Сергей Прокофьев, Кшиштоф Пендерецкий, Артюр Онеггер, Богуслав Мартину. Этих композиторов, конечно, знают, но играют их мало. И этот список можно продолжить. Сейчас я изучаю симфонии Эдуарда Тубина, необыкновенно красивые, но недооцененные симфонии эстонского композитора. Его репертуар настолько огромен, что одной жизни не хватит, чтобы познакомиться с ним поближе. Времени не хватает.

- Если только, конечно, пандемия задержится еще на долгое время и ограничения останутся...

- Да, конечно, если не брать во внимание лишения, которые приходится терпеть музыкантам, есть во всем этом и положительный момент. Появилось время. Не только для нового репертуара, но и для подкастов, бесед и дискуссий по видео со студентами, молодыми музыкантами и дирижерами. Я был поражен, как много людей приняло участие в дискуссии о разных композиторах.

- Как вы думаете, как сильно коронакризис изменит мир музыки? Будут ли вообще потом большие турне?

- Интересно наблюдать за актуальной дискуссией. Сейчас очень много предположений, догадок, все пытаются понять, что будет дальше. Есть идея, которая заключается в том, чтобы оркестры больше не ездили в большие турне, а играли у себя дома. Здесь речь идет об ответственности за экологию: меньше концертов в других странах - меньше перелетов. Все это можно понять, но мы и в будущем будем искать пути, как донести нашу музыку миру. И сложно будет повлиять на это желание. Каждый оркестр, каждый солист хочет путешествовать. Надо найти способ, как делать это без вреда для экологии.

С другой стороны, сейчас весь мир и экономика в частности находятся в такой сложной финансовой ситуации, что, думаю, многие коллективы будут просто не в состоянии отправиться в турне. У спонсоров сейчас тоже нет возможности финансировать концертную деятельность. Уже только поэтому в ближайшие годы нас ждут перемены. В 2020 году многие концерты проходили в онлайн-формате. Это тоже может быть нашим будушим. Стриминги - отличный запасной вариант, скажем так, план "Б". Ведь играть для публики - совсем другое дело, чем играть перед микрофоном. Я радуюсь, когда вижу онлайн-трансляцию живого концерта. Когда концерт записывается специально для стриминга, без публики, а музыканты играют в масках, то я понимаю, что это лучшее что можно было сделать в такой ситуации, но это все-таки экстренный случай. Кроме того, чтобы сделать запись концерта, нужно нанять целую команду: от техника до оператора. Далеко не у каждого оркестра есть на это средства.

- Мы что-то вынесем для себя из этой пандемии?

- Если я чему-то и научился, так это больше ценить публику. Роль зрителя на концерте очень большая. Играть "Третью симфонию", "Героическую" и не слышать в конце аплодисментов.... Это настолько лишено какой-либо атмосферы. Так не должно быть.

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