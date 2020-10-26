Анне-Софи Муттер: Музыкантов виртуальная реальность не спасет

По случаю юбилейного года Бетховена всемирно известная немецкая скрипачка Анне-Софи Муттер (Anne-Sophie Mutter) отправилась в мировое турне со скрипичными сонатами композитора. Но ей пришлось прервать его из-за пандемии, а вскоре и сама Анне-Софи заболела. На днях скрипачка была удостоена самой престижной немецкой музыкальной премии в области классической музыки Opus Klassik в номинации "Лучшая инструменталистка". Анне Софи-Муттер получила эту награду за альбом "Across The Stars" с музыкой к известным фильмам, написанной американским композитором Джоном Уильямсом. Среди них - "Звездные войны", "Список Шиндлера", "Гарри Поттер", "Дракула" и другие. При записи альбома Джон Уильямс дирижировал оркестром. В своей благодарственной речи на церемонии вручения премии в Берлине Анне Софи-Муттер указала на сложную ситуацию, в которой оказались музыканты во времена пандемии, и призвала политиков оказать им больше помощи и поддержки. DW поговорила с Анне-Софи Муттер о коронавирусе, культуре и политике, а также об утешительной силе музыки.

DW: Вы уже 40 лет находитесь в авангарде международного музыкального мира. Вы удостоены многих наград и прекрасно разбираетесь в музыкальном бизнесе. Как вы на себе испытали внезапное крушение музыкальной жизни из-за вспышки коронавирусной инфекции?

Анне Софи-Муттер: В феврале, будучи на гастролях в Японии, я была последним иностранным музыкантом, который давал концерты в то время, когда по миру расползалась коронавирусная инфекция. Мы играли перед публикой, облаченной в защитные маски. Я была восхищена дисциплинированностью слушателей. Мы сможем преодолеть пандемию с меньшими потерями для здоровья лишь благодаря внимательному отношению друг к другу.

Уже в марте я сама подхватила инфекцию. Я чувствовала сильную усталость, и мои дети еще сказали: "Мама, ты никогда не устаешь, ты, должно быть, заболела". Я пошла к врачу и, к моему большому удивлению, с позитивным результатом теста была вынуждена уйти на двухнедельный карантин. А потом один за другим отменялись концерты и началась долгая пауза. И лишь в сентябре я снова начала выступать с концертами.

Летом во время пандемии Анне-Софи Муттер выступила на открытой площадке с оркестром Берлинской государственной оперы. Дирижировал Даниэль Баренбойм

- Культура страдает из-за пандемии, как никакая другая отрасль. Организаторам концертов в Германии разрешено заполнять залы только наполовину, а то и на четверть. Вы с пониманием к этому относитесь?

- Мне больно наблюдать за неравным отношением к людям и вопреки просьбам и мольбам чувствовать себя неуслышанной в соответствующих инстанциях. Я совершенно не понимаю, почему в мюнхенском пивном саду Nockherberg недавно подавали жаркое и пиво тысячам гостей. Это здорово, когда люди веселятся, но при этом они должны соблюдать безопасную дистанцию. Однако когда на сцену выходит артист, в зале могут находиться лишь 200 зрителей. В этом нет никакой логики.

Я считаю такое неравное отношение возмутительным. Но ничего не происходит, возможно, потому что нет осознания того, что с музыкантами и артистами связано так много других людей и соответственно - рабочих мест. Оборот музыкальной индустрии в 2019 году составил 13,6 миллиарда евро, этого нельзя сбрасывать со счетов. Если мы перестанем заботиться о культуре сейчас, она может быть уничтожена до такой степени, что от культурного ландшафта Германии ничего не останется.

- Вас считают влиятельной женщиной, к вашему мнению прислушиваются. Вы когда-нибудь думали позвонить канцлеру Германии?

- За это отвечает Моника Грюттерс (Monika Grütters, уполномоченная федерального правительства Германии по вопросам культуры и СМИ - Ред.), и я думаю, что она сделает все возможное, чтобы улучшить ситуацию. Я на это рассчитываю. А если этого не случится, мы будем вынуждены выйти на улицы с протестами. Можно понять и принять тот факт, что во время локдауна люди должны находиться в социальной изоляции и собираться только небольшими группами. Но что может нас утешить в такой момент? Конечно, искусство, музыка, любимая песня, хорошая книга или увлекательные фильмы.

Госпожа Грюттерс сначала ошибочно оценила ситуацию, но вскоре изменила свое мнение. Она подчеркивала, как это замечательно, что мы все можем так свободно пользоваться интернетом и социальными сетями, размещать много постов, наслаждаться музыкой. Да, это замечательно - время от времени публиковать что-нибудь, чтобы оставаться на связи с внешним миром. Но, разумеется, это не универсальный способ выживания. Разве что для музыкантов и свободных художников в YouTube с пятью миллионами просмотров, которых поддерживают крупные рекламные партнеры. Но в случае с классической музыкой такое бывает исключительно редко. Так что виртуальный мир, к сожалению, нас не спасет.

- Как вы себе представляете музыкальную жизнь после пандемии? Меньше концертов, меньше слушателей и как следствие - меньше денег?

- Я была восхищена тем, что было создано в Зальцбурге. На этом фестивале нам показали, что можно проводить концерты, если рассадить зрителей в шахматном порядке, последовательно и регулярно тестировать их на коронавирусную инфекцию. И это возможно с гораздо большей аудиторией, чем 200 человек. Таким образом, организаторы смогут хотя бы частично покрывать свои расходы.

Зрительный зал под открытым небом на фестивале в Зальцбурге, 2020 год

- Позвольте задать очень личный вопрос: вы бы согласились на меньшую плату?

- Мы, музыканты, это постоянно делаем. Особенно в пандемию, когда мы за один вечер даем два концерта, что означает, что наш гонорар снижается на 50 процентов. Кроме того, гонорары, конечно, резко сократились уже потому, что у организаторов больше нет прежних доходов. Мы работаем вместе и, разумеется, хотим друг другу помочь.

Я всегда считала чрезвычайно важным, чтобы творческие люди, помимо своей профессии, участвовали в общественной жизни, вносили свой вклад в развитие общества. И поэтому благотворительные концерты для меня очень важны, как и мой фонд поддержки талантливых музыкантов, в который я отдаю все свои денежные призы.

- Недавно вы были удостоены престижной премии Opus Klassik. Это одна из многочисленных наград, которые вы получили, включая четыре премии "Грэмми". Они вас еще радуют?

- Для меня было большой неожиданностью, когда на церемонии вручения премии Opus Klassik приветственную речь в мою честь в форме видеообращения произнес сам Джон Уильямс. Мне особенно приятно было его признание, что работа со мной, наше совместное музицирование стали одними из самых прекрасных моментов в его жизни.

Конечно, для меня много значат слова такого известного музыканта, одного из величайших композиторов нашего времени. Такой приз всегда является чем-то прекрасным, потому что он на мгновение ставит музыку в центр внимания миллионов телезрителей. Я надеюсь, что и политики более внимательно отнесутся к нашим проблемам во время пандемии.

- Сегодня мы слышим новые мелодии от Анне-Софи Муттер, например, музыку композитора Джона Уильямса к различным фильмам. Это связано с интересом к новому репертуару и привлечением новой аудитории?

- Я исполняла современную музыку еще в 1986 году. Для меня писали известные композиторы. Джон Уильямс - один из великих современных композиторов, который пишет музыку к фильмам. Это ни что иное, как современная музыка. К тому же я заядлый фанат "Звездных войн" и думаю, что это в первую очередь связано с музыкой Джона Уильямса.

Анне-Софи Муттер во время концерта в Мюнхене в конце 2019 года

- Есть видео, где вы играете партию скрипки в квинтете Шуберта "Форель". Название видео - "Классика делает счастливым". Это действительно так просто?

- Не знаю, чье это название, но я в любом случае с ним соглашусь. Конечно, нас делает счастливыми и многое другое, но музыка - это огромный подарок. Благодаря музыке мы можем вместе созидать, переживать и обмениваться опытом. Это то, что делает музыку прекрасным средством общения или хобби.

- Что еще делает счастливой Анне-Софи Муттер?

- Конечно, мои дети. Когда они в зале, то в нем все, что мне очень дорого и близко. Но я также счастлива, когда светит солнце. Или когда я вижу красивые и красочные листья на деревьях. Я думаю, что музыканты склонны более интенсивно воспринимать и переживать реальность. Это может быть очень приятно в безмятежные, но и утомительно в трагические моменты жизни.

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