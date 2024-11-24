Байден решил пока не призывать пригласить Украину в НАТО

В Белом доме хотели публично призвать принять Украину в НАТО, но передумали, пишет агентство Bloomberg. Вместе с тем все еще действующий глава Белого дома спешит укрепить Киев, прежде чем Трамп придет к власти.

В Белом доме рассматривали возможность публичного призыва к официальному приглашению Украины в НАТО, однако решили этого не делать. Об этом в субботу, 23 ноября, пишет агентство Bloomberg . По его данным, администрация действующего президента Джо Байдена отказалась от идеи такого символического призыва, "учитывая незначительную вероятность успеха в краткосрочной перспективе". Вместо этого, пишет Bloomberg, предполагается разработка ряда двусторонних соглашений о безопасности, которые предоставят Украине такие гарантии.

"Байден пытается оказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому максимально сильную поддержку", прежде чем состоится инаугурация Дональда Трампа, которая назначена на 20 января 2025 года, отмечает агентство. Одно из наиболее значимых принятых Белым домом решений - предоставленное Украине разрешение наносить удары дальнобойным западным оружием по военным объектам на территории России. Кроме того, на прошедшем в Бразилии саммите G20 Байден призвал поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины.

США уже предоставили Украине более $64 млрд военной помощи

Белый дом и Пентагон спешат израсходовать последние средства, выделенные Конгрессом США на оборону Украины, которые составляют примерно 9 млрд долларов (порядка 8,3 млрд евро), пишет Bloomberg. По данным Госдепартамента, США уже предоставили Украине более 64 млрд долларов военной помощи.

"Президент Байден взял на себя обязательство сделать так, чтобы каждый доллар, имеющийся в нашем распоряжении, был отправлен за дверь с настоящего момента и до 20 января", - заявил госсекретарь Энтони Блинкен журналистам в штаб-квартире НАТО в начале ноября, имея в виду дату инаугурации Трампа. Блинкен добавил, что действующая администрация Белого дома гарантирует передачу Украине "необходимых ей средств ПВО, артиллерии и бронетехники".

Вместе с тем, отмечает агентство, существуют ограничения на способность Байдена увеличивать поставки оружия в Украину, поскольку большая часть оставшихся денег может быть использована только для оружия, уже имеющегося в запасах Пентагона, а слишком большое их сокращение может поставить под угрозу в США их собственную обороноспособность.

Киев ожидает приглашения в НАТО с начала вторжения РФ

Киев подал заявку на вступление в НАТО вкоре после полномасштабного вторжения России в Украину. Позиции стран-участниц НАТО разнятся. Часть считают, с тем, что Украина находится на "необратимом пути" к членству в альянсе, ряд из них, в частности США и Германия, выступают против официального приглашения Киева, опасаясь эскалации конфликта НАТО с Россией.

В "плане победы" Зеленского "немедленное приглашение" в НАТО отмечено первым пунктом. "Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", - пояснил президент. Однако, как отметила постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит, "на сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он готов предложить Украине членство или приглашение".

Против вступления Украины в НАТО выступают также Венгрия и Словакия, писало издание Politico. "Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не спешат", - сказал Politico один из чиновников НАТО. Второй чиновник сказал, что страны "поддерживают эту идею абстрактно, но как только подойдет к ее реализации", они начнут более открыто возражать.