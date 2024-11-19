Канцлер ФРГ разочарован итоговым заявлением саммита G20

В итоговой декларации саммита "Группы двадцати" в Бразилии не прописана ответственность России за войну против Украины и право Израиля на самооборону, заявил Олаф Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил разочарование тем, что в итоговой декларации саммита "Группы двадцати" (G20) не прописана ответственность России за войну, развязанную против Украины. Президент РФ Владимир Путин безжалостно бомбит соседнюю страну уже тысячу дней, указал глава германского правительства в Рио-де-Жанейро во вторник, 19 ноября.

"Тысяча дней, в течение которых людям приходится страдать из-за слепой мании величия, из-за намерения силой расширить свою страну", - подчеркнул немецкий политик. Шольц посетовал, что представители 20 государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой не смогли найти отчетливые слова об ответственности Москвы.

В то же время глава немецкого кабмина вновь однозначно выступил против поставок Киеву крылатых ракет большой дальности TAURUS. Снабжение украинской стороны таким вооружением по многим причинам было бы ошибкой, пояснил канцлер. Учитывая возможности этого оружия, у немецкой стороны не могло быть иного пути кроме как заниматься еще и контролем целей, однако подобный шаг означал бы "такой уровень участия, который я не считаю правильным", добавил Шольц.

Главы МИД шести стран осудили РФ за нарушения международного права

Подписанты 22-страничного заявления по результатам встречи в Бразилии призвали к "всеобъемлющему, справедливому и прочному миру" в Украине, ни разу не упомянув Россию. При этом министры иностранных дел Германии, Великобритании, Испании, Италии, Польши и Франции, принимавшие участие в саммите, выпустили совместное заявление, где говорится, что РФ в ходе боевых действий "убила несколько тысяч человек и неоднократно нарушала международное право", а также осуждается "безрассудный ревизионизм" Москвы и ее упорный "отказ остановить агрессию и начать содержательные переговоры".

Шольц - о Ближнем Востоке

Критически отозвался канцлер ФРГ и о той части итоговой декларации, где говорилось о войне на Ближнем Востоке. Он одобрил призыв участников саммита "большой двадцатки" к режиму прекращения огня в секторе Газа и в Ливане, но с сожалением отметил, что в документе не упомянуто право Израиля на самооборону. По мнению Шольца, в декларации следовало указать и нападение радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Однако участники саммита не пришли к единому мнению по этому вопросу, пояснил немецкий политик.