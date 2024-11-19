1000 дней войны РФ против Украины - в графиках и диаграммах

Разбомбленные города, миллионы беженцев, военная поддержка Западом Киева и все новые санкции против Москвы. Вторжение России в Украину вызвало глобальные последствия. О них - в инфографике DW.

1000 дней назад Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину. После стремительного наступления российской армии украинским военным удалось остановить и оттеснить нападавших - прежде всего, на севере страны. На юге ВСУ также сумели отбросить агрессора на левый берег Днепра. Летом 2024 года Украина даже провела успешное наступление на российской территории в Курской области. На стороне Киева, помимо кадровой армии, воют военизированные подразделения.

Однако значительная часть Восточной Украины - в частности, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области - остается под контролем России. А Крым Москва оккупировала и аннексировала еще в марте 2014 года. По большому счету, линия фронта практически не меняется уже около двух лет, что наблюдатели квалифицируют как "войну на истощение".

Миллионы беженцев покинули Украину

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), война в Украине вызвала один из крупнейших в мире миграционных кризисов - из-за боевых действий более 10 млн человек стали вынужденными переселенцами. 6,2 млн украинских беженцев на данный момент находятся в странах Европы. При этом только в первой половине 2024 года их число здесь выросло на 400 тысяч человек.

В самой Украине 4 млн жителей стали так называемыми внутренними переселенцами. С августа нынешнего года 170 тысяч украинцев вынуждены были покинули свои дома на востоке страны. "Бесчисленное множество детей продолжают свое образование через интернет, упуская возможность общения и обучения в школе", - заявила Келли Клементс, заместитель Верховного комиссара УВКБ ООН, на прошлой неделе в Женеве.

По оценке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), общая гуманитарная ситуация в Украине резко ухудшилась с начала войны.

Экономическая ситуация в Украине: бедность и рецессия

Еще в январе 2024 года УКГВ ООН сообщало, что 65% украинских мощностей электро- и теплоснабжения парализованы. "Домам, школам и больницам постоянно наносится ущерб, как и водопроводным, газовым и электросетям. Основополагающая инфраструктура общества находится под ударом - с разрушительными последствиями", - подчеркивал тогда глава УКГВ ООН Мартин Гриффитс. Осенью 2024 года российская армия вновь усилила атаки на гражданские объекты Украины. На прошлой неделе, по сообщениям из Киева, снова были нанесены удары по "критической инфраструктуре" и ТЭС.

Соответственно, и ситуация в украинской экономике сложилась катастрофическая: по данным Всемирного банка и министерства сельского хозяйства Украины, в 2022 году ВВП страны сократился на 35%. В последнее время уровень безработицы и инфляции снова снизился. Тем не менее около 40% населения страны, как подсчитали в ООН, зависит от иностранной гуманитарной помощи. Для удовлетворения основных потребностей этих людей УКГВ ООН и УВКБ ООН требуются средства на общую сумму 4,2 млрд долларов.

Общий ущерб, нанесенный войной инфраструктуре Украины, еще на конец 2023 года оценивается более чем в 150 млрд евро, а полная стоимость восстановления разрушенного превышает эту цифру примерно в три раза. Кроме того, существуют огромные усеянные минами территории, которые в обозримом будущем нельзя будет безопасно использовать - например, для возобновления сельхозпроизводства.

Российская военная экономика демонстрирует устойчивость

После начала вторжения России в Украину Евросоюз и другие страны Запада ввели и продолжают вводить всеобъемлющие экономические санкции против Москвы. Однако их последствия оказались преодолимы - после временного спада в 2022 году ВВП Российской Федерации быстро восстановился и начал расти благодаря, как считают аналитики, переходу к военной экономике и поддержке со стороны Пекина. То же самое относится и к курсу национальной валюты рубля.

Одной из причин этого, полагают наблюдатели, является то, что объявленное масштабное эмбарго на импорт из РФ ископаемых видов топлива, таких как газ, нефть и уголь, в основном не достигло своей цели - резко сократить экспортные доходы Москвы. Российские госкомпании нашли благодарных покупателей своего сырья, в частности, в Китае и Индии.

Есть также некоторые признаки того, что российские минеральные ресурсы, несмотря на эмбарго, попадают в ЕС окольными путями через третьи страны. Временное повышение цены на газ после начала конфликта стало, в частности, причиной того, что потери России оказались более ограниченными, чем рассчитывали на Западе.

Миллиардная помощь Киеву со стороны Запада

Евросоюз и НАТО поддерживают Украину не только путем санкций против России. Киев также получает финансовую, гуманитарную и военную помощь от Запада. Наибольший вклад внесли США - с начала войны 24 февраля 2022 года до конца августа 2024-го они, согласно исследованию Кильского института мировой экономики, предоставили Украине поддержку на сумму почти в 85 млрд евро. Помощь от самого ЕС и его государств-членов за этот период составила чуть более 100 млрд евро. В числе крупнейших стран-доноров Киева также Великобритания и Канада.

Однако Дональд Трамп, победивший 5 ноября 2024 года на президентских выборах в США, во время избирательной кампании заявлял, что резко сократит помощь Украине. Нынешнее соотношение сил между воюющими сторонами показывает, что у Украины есть шанс продолжать защищать свою страну от России только в том случае, если другие страны-доноры соответствующим образом увеличат свою помощь.

Трамп неоднократно обещал, что хочет закончить войну в Украине очень быстро, "за 24 часа", заключив "сделку". Однако до сих пор конкретных шагов к "сделке" предпринято не было.