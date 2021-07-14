Белый дом высказался о предстоящих переговорах Меркель и Байдена

Американская сторона не рассчитывает на то, что во время встречи президента США Джозефа Байдена с Ангелой Меркель(Angela Merkel) будет улажен конфликт, связанный со строительством газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) из России в Германию. Как заявила в четверг, 15 июля, в Вашингтоне высокопоставленная представительница администрации США, она ожидает, что на переговорах в Белом доме Байден выразит обеспокоенность по поводу СП-2.

В то же время она не думает, что дискуссия двух лидеров, которая состоится в этот же день, приведет к конкретному результату либо что после нее будет сделано официальное заявление по Северному потоку - 2". По мнению чиновницы, переговоры между ФРГ и США по этому вопросу будут "очень продуктивными” в последующие дни.

Байден хочет восстановить отношения с Германией

Джозеф Байден хочет восстановить отношения с Германией, основательно подпорченные при его предшественнике Дональде Трампе. Разногласия вокруг "Северного потока - 2”, по которому намечается осуществлять транспортировку российского газа в Германию в обход Украины, - главная составляющая конфликта, омрачающего двусторонние связи Берлина и Вашингтона. Обе стороны пытаются найти компромисс.

США опасаются, что президент России Владимир Путин будет использовать энергопоставки как рычаг воздействия на Украину. Оппоненты Вашингтона в свою очередь обвиняют Соединенные Штаты в том, что они преследуют собственный интерес - хотят продавать американский сжиженный газ Европе.



Ожидается, что по итогам встречи Меркель и Байдена будет обнародована так называемая “Вашингтонская декларация”, содержащая "общую концепцию совместной работы по решению политических проблем", указала представительница Белого дома. Лидерам двух стран предстоит обсудить и такие вопросы, как пандемия, конфликт в Афганистане и Ливии, отношения с Россией и Китаем, а также оказание поддержки Украине.

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