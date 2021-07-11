 Хайко Мас видит сближение позиций ФРГ и США по ″Северному потоку - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 14.07.2021

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Германия

Хайко Мас видит сближение позиций ФРГ и США по "Северному потоку - 2"

Глава МИД Германии считает, что Берлин и Вашингтон сблизились по многим вопросам, связанных со строительством газопровода "Северный поток - 2".

Газораспределительная станция Сквкрного потока - 2 в Любмине

Газораспределительная станция "Сквкрного потока - 2" в Любмине

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) видит хорошие перспективы на переговорах с США по поводу строительства газопровода "Северный поток - 2". "В последние недели была проведена большая подготовительная работа, и я думаю, что по многим пунктам мы сблизились", - заявил глава германского внешнеполитического ведомства вечером во вторник, 13 июля.

Мас однако не стал делать прогнозы по поводу того, будет ли достигнут прорыв в уже на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля. "Важно, что цель четко сформулирована, и я уверен, что мы эту цель достигнем", - подчеркнул он. По мнению министра, вопрос о том, когда это произойдет, является уже вторичным, хотя, конечно, было бы прекрасно, если бы спор был урегулирован во время визита Меркель в Вашингтон.

США продолжают активно выступать против строительства российского газопровода в Германию, считая его угрозой для энергетической безопасности Европы. Однако в отличие от своего предшественника Дональда Трампа Джо Байден ведет в отношении "Северного потока - 2" не столь жесткую санкционную политику.

21 мая 2021 года министерство финансов США официально объявило о вводе санкций против некоторых компаний и судов, занятых в проекте. Были введены также санкции против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig), однако действие последних сразу же приостановили, что Госдепартамент объяснил "национальными интересами" США. Позднее глава Белого дома заявил, что, поскольку газопровод уже практически достроен, то на данном этапе штрафные меры стали бы "контрпродуктивными". При этом американский лидер подчеркнул, что "не может предписывать Германии, что ей делать, а что нет".

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    Автор: Андрей Гурков


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