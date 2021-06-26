Трамп раскритиковал Байдена из-за "Северного потока-2"

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена, заявив, что он остановил строительство спорного газопровода "Северный поток-2", а Байден его разрешил. "Байден разрушит нашу экономику. Байден заблокировал строительство американского трубопровода Keystone XL и оставил 48 тысяч американцев без рабочих мест, но он одобрил российский трубопровод в Европу. Я же остановил трубопровод ("Северный поток-2" - Ред.) в Европу, я на них наложил санкции", - сказал Трамп, выступая в штате Огайо на первом крупном митинге после ухода из Белого дома вечером в субботу, 26 июня.

Экс-президент выразил недоумение по поводу того, что США "защищают" от России Германию, которая "платит Москве миллиарды долларов за трубопровод", выразив мнение, что Берлин использует Вашингтон. "Я сказал Ангеле (Меркель, канцлеру ФРГ - Ред.) - она мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется США. Я сказал: Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как это работает, Ангела? Она лишь улыбнулась. Она знает!" - добавил Трамп.

Хорошие отношения с Путиным

Трамп также сказал, что США "достигли американской энергетической независимости, которой придет конец", и Соединенные Штаты, по его словам, будут покупать нефть на Ближнем Востоке и в России. По поводу отношений с Россией Трамп отметил, что у него "хорошие отношения с Путиным, но это хорошо".

По оценкам полиции, в митинге в городе Веллингтон в штате Огайо участвовали около 20 тысяч человек. Акция проходила под лозунгами "Спасем Америку!" и "Сделаем Америку снова великой!" Дональд Трамп уже объявил о намерении вновь баллотироваться в президенты США в 2024 году.

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