Дональд Трамп и его соцсеть: с кем решил потягаться экс-президент США

Дональд Трамп создает собственную социальную сеть. Карикатурист Сергей Елкин предположил, какая онлайн-платформа могла вдохновить бывшего президента США.
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Сообщения президента США несут угрозу насилия, объяснила администрация Twitter временную блокировку аккаунта Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне.
В то время как политики Европы и Германии подвергли критике отключение Дональда Трампа от Twitter, рядовые жители ФРГ поддерживают это решение сервиса микроблогов. Исключение составляют лишь сторонники правопопулистов.