 Зеленскому было что спросить на прощальном ужине с Меркель | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 12.07.2021

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Германия

Зеленскому было что спросить на прощальном ужине с Меркель

Президент Украины во время визита в Берлин не был перегружен встречами. У него было время подумать о том, как на прощальном ужине убедить канцлера остановить "Северный поток - 2".

Владимир Зеленский и Ангела Меркель перед совместным ужином 12 июля

Владимир Зеленский и Ангела Меркель перед совместным ужином 12 июля

Что будет с нормандским форматом после ухода Ангелы Меркель (Angela Merkel) с поста канцлера ФРГ? Как компенсировать Украине потери из-за "Северного потока - 2"? Почему Германия отказывается снабжать украинскую армию даже оборонительными вооружениями? Наконец, когда Берлин откроет Киеву перспективу вступления в Европейский Союзу, а позднее - и в НАТО?

Таков, скорее всего, далеко не полный перечень вопросов, которые мог бы задать украинский президент Владимир Зеленский собеседникам в Берлине, где он находится с рабочим визитом.

Как заменить Меркель в нормандском формате?

Кстати, в немецкую столицу Зеленский прилетел даже на сутки раньше, чем его тут ждали журналисты, - 11 июля. По предварительной программе визита, о которой рассказали представители ведомства федерального канцлера, все встречи Зеленского планировались на понедельник, 12 июля. Поэтому его беседа 11 июля с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армином Лашетом (Armin Laschet) в земельном представительстве в Берлине стала в определенной мере сюрпризом.

Владимир Зеленский и Армин Лашет во время встречи 11 июля в Берлине

Владимир Зеленский и Армин Лашет во время встречи 11 июля в Берлине

Следует, однако, учитывать: Лашет - не просто один из 16 глав субъектов германской федерации. Он - кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС и в настоящий момент имеет максимальные шансы стать преемником Ангелы Меркель на посту главы правительства страны. А Меркель - ключевая фигура нормандского формата, именно благодаря ей в Минске были подписаны договоренности, которые пока пусть и не привели к преодолению российско-украинского конфликта, но по крайней мере локализовали его на востоке Украины.

Зеленскому крайне важно добиться бесперебойной передачи эстафеты нормандского формата от Меркель к Лашету, убедить того в необходимости столь же активного участия в минском переговорном процессе и, возможно, подсказать ему пару идей видоизменения формата переговоров. Киев хотел бы более зримого участия США в этом процессе, но Берлин постоянно подчеркивает, что по всем вопросам, касающимся реализации минских договоренностей и ситуации в Донбассе, Германия и Франция всегда консультируются и с партнерами по ЕС, и с участниками G7, и непосредственно с Вашингтоном.

Почему Зеленский отменил переговоры в Минобороны Германии?

Вторым сюрпризом стало исключение из программы поездки Зеленского в Берлин одной немаловажной встречи. После скорее протокольного визита к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier), у которого в Германии нет реальных полномочий власти, гость из Украины собирался побывать в министерстве обороны ФРГ и провести "рабочие переговоры" с его главой Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karenbauer).

Немецкий танк Leopard 2A7

Украина хотела бы покупать в Германии хотя бы оборонительные вооружения

Нетрудно догадаться, о чем пошла бы речь: Киев давно и настойчиво добивается согласия Берлина на закупку немецких - хотя бы оборонительных - вооружений для украинской армии, но вынужден довольствоваться двустволками для охотников и спортивными пистолетами. Правительство Германии столь же настойчиво отвечает отказом, ссылаясь на немецкую доктрину экспорта вооружений, согласно которой боевая техника любого назначения не продается в страны, охваченные войнами и конфликтами, а также вообще в кризисные регионы. Исключение делается для одной-единственной страны - Израиля: в силу исторической ответственности Германии за Холокост.

Возможно, что на подобное исключение надеялись и в Киеве - в силу исторической ответственности Германии перед Украиной. Когда же в ходе согласования деталей визита стало ясно, что Берлин на это не пойдет, вести переговоры в немецком министерстве обороны стало излишним делом. В пользу такой версии говорит и тот факт, что, вопреки первоначальному планированию, с Зеленским в Берлин не полетел министр обороны Украины Андрей Таран.

Главная тема встречи с канцлером - "Северный поток - 2"

Чем занимался Владимир Зеленский между визитом к Штайнмайеру, который закончился примерно в 11.30, и выездом из гостиницы Ritz-Carlton на ужин к канцлеру Ангеле Меркель, не совсем понятно. Известно лишь, что днем он поговорил по телефону с Майей Санду - президентом Молдовы, где накануне прошли внеочередные парламентские выборы. В свободное же время у него была возможность подумать о дополнительных аргументах, которые помогли бы ему достичь главной цели - в последний момент остановить проект газопровода "Северный поток - 2" или хотя бы нейтрализовать его негативные последствия для Украины.

Трубы для газопровода Северный поток - 2

До завершения строительства "Северного потока - 2" осталось уложить считанные метры труб

Сорвать достройку газопровода - после того как США отказались от идеи дополнительных санкций - уже вряд ли возможно. И в преддверии встреч Зеленского с Меркель вечером 12 июля официальные представители немецкого правительства высказывались на этот счет достаточно ясно. Вместе с тем они давали понять, что и после введения в эксплуатацию "Северного потока - 2" транзит российского газа в Европу через территорию Украины непременно будет сохранен.

Пресс-секретарь правительства в Берлине Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), отвечая на вопрос корреспондента DW, напомнил, что истекающий в конце 2024 года российско-украинский транзитный договор был заключен при деятельном посредничестве Германии, и пообещал снова позаботиться о том, чтобы этот договор продлили на срок до 2034 года. Это позволило бы Украине сохранить очень важную для госбюджета статью доходов.

Кроме того, представители немецкого правительства намекают на некие асимметричные возможности, которые призваны компенсировать грозящие Украине финансовые потери и повышенные геополитические риски. В первом случае это могли бы быть инвестиционные программы для Украины, в частности капиталовложения в новые электростанции, производство водорода и возобновляемую энергетику.

Сложнее со вторым: балтийский вариант укрепления внешней безопасности - присоединение к НАТО - Украине пока явно не светит. Но не исключено, что в Берлине найдут альтернативный вариант укрепления политических отношений Запада с Украиной и ее укоренения в западных структурах - без формального присоединения к НАТО.

Украинский транзит как часть всего газового портфолио

Владимир Зеленский и Ангела Меркель сели ужинать в 19:30. Перед этим они сделали короткие заявления для прессы и ответили на два вопроса, так или иначе касающихся "Северного потока - 2". Меркель повторила тезис ее пресс-секретаря: Украина останется страной газового транзита даже после введения этого газопровода в строй. "Транзит через Украину мы считаем элементом всего нашего газового портфолио", - сказала она и пообещала продолжить обсуждение этой темы и за ужиным с гостем из Киева, и с президентом США Джо Байденом, к которому Меркель вылетит 15 июля.

Владимир Зеленский в свою очередь возобновил резкую критику "Северного потока - 2", назвав его "большой угрозой" Украине и всему региону, и предложил включить проблематику этого газопровода в повестку дня нормандского формата.

В момент подготовки этой статьи к публикации канцлер Германии и президент Украины еще ужинали и не было известно, удалось ли им сблизить позиции по спорному газопроводу и о чем-либо договориться.

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    Автор: Андрей Гурков


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Зеленский в Берлине прощается с Меркель и еще надеется похоронить Северный поток-2. DW Новости

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