Белый дом прокомментировал выдачу ордера МУС на арест Путина

На 388-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 18 марта (время московское).

В Киеве во время ночной атаки россиян уничтожены все дроны-камикадзе

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В Киеве уничтожили все дроны-камикадзе, атаковавшие столицу Украину. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергей Попко. "Враг в очередной раз запустил в направлении Киева баражирующие боеприпасы Shahed, - написал он. - Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. Еще раз благодарим их за отличную работу. По информации на данный момент - без жертв и разрушений. Информация уточняется".

Белый дом прокомментировал выдачу ордера суда в Гааге на арест Путина

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В Белом доме прокомментировали решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина. "Прокурор Международного уголовного суда является независимым лицом и принимает собственные судебные решения на основе имеющихся у него доказательств. Виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

"Нет никаких сомнений, что Россия совершает военные преступления и зверства в Украине", - заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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В Днепровской области уничтожено три дрона, но удары двух беспилотников поразили объект критической инфраструктуры в Новомосковске, сообщили воздушное командование "Восток" и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Ударам с дронов подвергся объект критической инфраструктуры, есть серьезные разрушения, работают все службы, последствия атаки уточняются, написал глава ОВА.

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о том, что продолжит общение и встречи с российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на выдачу МУС ордера на его арест. По словам представителя офиса генсека ООН Стефана Дюжаррика, Международный уголовный суд не связан в юридическом поле с Секретариатом ООН в контексте подобных вопросов. "Мы придерживаемся позиции, что генеральный секретарь будет говорить с тем, с кем ему нужно поговорить, чтобы решить вопросы, которые стоят перед ним", - подчеркнул Дюжаррик.

Зеленский: "Ордер на арест Путина - историческое решение"

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Историческим решением назвал ордер на арест Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский, выданный 17 марта в Международном уголовном суде. "Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность, - заявил он в вечернем видеообращении к гражданам. - Руководитель государства-террориста и еще одно должностное лицо России официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей-незаконном перемещении тысяч наших детей на территорию государства-террориста".

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Украинские Telegram-каналы публикуют фото огненного столба в Днепропетровской области. Ранее мэр города Новомосковска Сергей Резник сообщил о взрывах в городе. Поступала информация о том, что украинская ПВО в небе над Днепропетровщиной, вероятно, сбивает вражеские дроны.

ПВО Украины сбивает российские дроны над Киевской областью

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ПВО Украины работает по атакующим страну российским дронам над Киевской и Житомирской областями. Об этом сообщают местные власти. Глава офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram: "Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте".

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Житомирской, Херсонской, Николаевской и Ровенской областях. В Воздушных силах ВСУ изданию "Украинская правда" подтвердили, что россияне атакуют беспилотниками Shahed с северного и юго-восточного направлений.

Хроника событий 17 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 марта 00.00 - 13.59 >>>

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