Беларусь покинул еще один спортсмен

Беларусь покинул очередной спортсмен - активист независимой ассоциации спортсменов, тренер гандбольной команды "Витязь" Константин Яковлев. Атлет уехал в Украину, сообщают в среду, 4 августа, украинские СМИ.

В июне Яковлев отбыл 15-дневный административный арест в Минске по статье о несанкционированном массовом мероприятии. Он был задержан после того, как встретил вышедшего из СИЗО в Барановичах журналиста Дмитрия Руто, которого арестовали на тот же срок из-за бело-красно-белого футбольного шарфа в автомобиле. Яковлева задержали, когда он возвращался из Барановичей на открытую тренировку с другими спортсменами.

"Правоохранители и судья решили, что это какое-то политическое собрание. Я сидел в тюрьме, на меня давили, говорили, что будут инкриминировать уголовную ответственность. Якобы пошло указание сверху, чтобы со мной разобрались. Дно у нас пробивается каждый раз, мы уже не удивляемся ни Тимановской, ни каким-то другим вещам", - заявил он телеканалу "Украина 24". Гандболист активно участвовал в мирных протестных акциях в Беларуси, а также комментировал события после президентских выборов в августе 2020 года.

Дело Кристины Тимановской

Ранее стало известно, что в Украину уехал муж белорусской бегуньи Кристины Тимановской Арсений Зданевич. Он поддержал решение жены, которую насильно против ее воли вывезти в Беларусь из Токио после протеста на Олимпиаде. 30 июля легкоатлетка резко отреагировала в Instagram на решение тренеров поставить ее выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде. 1 августа ее отстранили от участия в Играх по распоряжению из Минска и попытались насильно вывезти в Беларусь. В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к полиции, отказалась от посадки в самолет и заявила, что ее доставили против ее воли.

В НОК Беларуси сообщили о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. Сама она назвала эти утверждения ложью. В свою очередь Павел Латушко уверен, что решение о вывозе Тимановской принял лично белорусский правитель Александр Лукашенко. 4 августа Тимановская прибыла из Токио в Вену, направляясь в Варшаву. Ранее Польша предоставила ей гуманитарную визу.

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