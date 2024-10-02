  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Атаки дронами РФ и Украины достигли пика интенсивности

Ольга Лебедева
2 октября 2024 г.

Сентябрь стал первым месяцем войны, когда атаки беспилотниками по регионам обеих стран за пределами фронта происходили ежедневно, пишут Forbes и "Агентство". РФ запустила более 1300 дронов, Украина - почти 900.

https://p.dw.com/p/4lKEL
Уничтожение российского дрона над Киевом
Уничтожение российского дрона над Киевом, фото из архиваФото: Evgeniy Maloletka/AP PHoto/picture alliance

По данным Forbes и "Агентства", в сентябре Украина и РФ осуществляли наиболее интенсивные с начала войны атаки с применением беспилотников по целям за линией фронта. "Сентябрь стал первым месяцем войны, когда взаимные атаки по тыловым регионам обеих стран не прекращались ни на один день", - пишет "Агентство" во вторник, 1 октября, проанализировав заявления Воздушных сил ВСУ и министерства обороны РФ.

Судя по заявлениям российского Минобороны, над российскими регионами (в рамках международно признанных границ) в сентябре было сбито 886 украинских беспилотников. В свою очередь, в ВСУ за тот же месяц заявили о запуске РФ по украинской территории 1331 ударного беспилотника типа Shahed, что гораздо больше, чем в любой из предыдущих месяцев войны, пишет далее издание.

При этом интенсивность украинских атак с применением дронов росла с начала лета, а с августа они происходят ежедневно. В августе в Москве отчитались об уничтожении 751 беспилотника, в июле - о 454 сбитых дронах. Число российских ударов росло с начала текущего года, при этом сентябрь стал первым месяцем, когда атаки беспилотников по Украине фиксировались ежедневно. В августе число запущенных Россией дронов составляло 790, в июле - 426, указывается далее.

Forbes: РФ использует не менее трех новых типов беспилотников

Между тем, Forbes пишет об "огромном всплеске российских атак беспилотниками" перед предстоящей зимой, который осуществляется с помощью Китая. Сообщая о запущенных РФ дронах, украинские военные обозначают их просто как Shahed, но имеется все больше признаков того, что помимо иранских Россия начала использовать еще не менее трех других типов беспилотников, считает автор расследования. По его информации, некоторые из этих БПЛА поставляются Китаем.

Кроме того, россияне начали использовать новые версии Shahed-136, называемые в России "Герань-2", которые труднее сбивать. Они оснащены модемами 4G, поддерживающими связь через украинскую сотовую сеть, а совсем недавно был обнаружен Shahed со связью Starlink, пишет Forbes. Стандартом сейчас является черное, предположительно радиопоглощающее, покрытие, которое делает дроны менее заметными ночью.

Ранее российские беспилотники летали на малой высоте, а сейчас их запускают гораздо выше, чтобы заставить ВСУ использовала для их нейтрализации дорогостоящие ракеты и авиацию, указывает Forbes. Разработанные в Иране дроны Россия производит на гигантском заводе в Елабуге, используя дешевую рабочую силу - студентов соседнего колледжа и рабочих из Африки, отмечается в публикации.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

Почему украинский Берислав стал целью атак российских беспилотников? | "Европа в фокусе"

Почему украинский Берислав стал целью атак российских беспилотников? | "Европа в фокусе"

Война в Украине продолжается уже более двух с половиной лет. Практически каждый день российская армия наносит удары по разным украинским регионам. При этом часто цели не имеют военного значения. Как город Берислав, расположенный в Херсонской области. Он за последний год очень часто подвергался ударам российских беспилотников, в результате которых более сотни мирных жителей были ранены или убиты.
Политика26 сентября 2024 г.26:00 мин.
После атаки дронов на НПЗ в Рязани

Удары по российским НПЗ: каков ущерб и как их защищают от боевых дронов

Удары по российским НПЗ: каков ущерб и как их защищают от боевых дронов

Российские нефтеперерабатывающие заводы подверглись атакам дронов не менее 37 раз с момента вторжения РФ в Украину. DW - о том, какой ущерб наносят эти атаки и как НПЗ борются с беспилотниками.
Конфликты22 марта 2024 г.
Показать еще