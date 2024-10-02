Атаки дронами РФ и Украины достигли пика интенсивности

Сентябрь стал первым месяцем войны, когда атаки беспилотниками по регионам обеих стран за пределами фронта происходили ежедневно, пишут Forbes и "Агентство". РФ запустила более 1300 дронов, Украина - почти 900.

По данным Forbes и "Агентства", в сентябре Украина и РФ осуществляли наиболее интенсивные с начала войны атаки с применением беспилотников по целям за линией фронта. "Сентябрь стал первым месяцем войны, когда взаимные атаки по тыловым регионам обеих стран не прекращались ни на один день", - пишет "Агентство" во вторник, 1 октября, проанализировав заявления Воздушных сил ВСУ и министерства обороны РФ.

Судя по заявлениям российского Минобороны, над российскими регионами (в рамках международно признанных границ) в сентябре было сбито 886 украинских беспилотников. В свою очередь, в ВСУ за тот же месяц заявили о запуске РФ по украинской территории 1331 ударного беспилотника типа Shahed, что гораздо больше, чем в любой из предыдущих месяцев войны, пишет далее издание.

При этом интенсивность украинских атак с применением дронов росла с начала лета, а с августа они происходят ежедневно. В августе в Москве отчитались об уничтожении 751 беспилотника, в июле - о 454 сбитых дронах. Число российских ударов росло с начала текущего года, при этом сентябрь стал первым месяцем, когда атаки беспилотников по Украине фиксировались ежедневно. В августе число запущенных Россией дронов составляло 790, в июле - 426, указывается далее.

Forbes: РФ использует не менее трех новых типов беспилотников

Между тем, Forbes пишет об "огромном всплеске российских атак беспилотниками" перед предстоящей зимой, который осуществляется с помощью Китая. Сообщая о запущенных РФ дронах, украинские военные обозначают их просто как Shahed, но имеется все больше признаков того, что помимо иранских Россия начала использовать еще не менее трех других типов беспилотников, считает автор расследования. По его информации, некоторые из этих БПЛА поставляются Китаем.

Кроме того, россияне начали использовать новые версии Shahed-136, называемые в России "Герань-2", которые труднее сбивать. Они оснащены модемами 4G, поддерживающими связь через украинскую сотовую сеть, а совсем недавно был обнаружен Shahed со связью Starlink, пишет Forbes. Стандартом сейчас является черное, предположительно радиопоглощающее, покрытие, которое делает дроны менее заметными ночью.

Ранее российские беспилотники летали на малой высоте, а сейчас их запускают гораздо выше, чтобы заставить ВСУ использовала для их нейтрализации дорогостоящие ракеты и авиацию, указывает Forbes. Разработанные в Иране дроны Россия производит на гигантском заводе в Елабуге, используя дешевую рабочую силу - студентов соседнего колледжа и рабочих из Африки, отмечается в публикации.