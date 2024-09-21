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Российские регионы подверглись массовой атаке беспилотников

Кирилл Шестаков
21 сентября 2024 г.

Губернатор Краснодарского края сообщил, что атака БПЛА вызвала детонацию "взрывоопасных предметов". По данным ASTRA, атакован склад с боеприпасами.

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Украинский беспилотник (фото из архива)
Украинский беспилотник (фото из архива)Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Тихорецкий район Краснодарского края в ночь на субботу, 21 сентября, подвергся атаке украинских беспилотников, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, из-за падения обломков одного из них "возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация". Кондратьев также сообщил о временной эвакуации жителей "поселка, находящегося рядом с местом возгорания" в близлежащие населенные пункты.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей пишет о мощном взрыве и последующей детонации на складе боеприпасов в поселке Каменный близ города Тихорецк. По данным канала, в поселке также находятся две войсковые части РФ. 

Минобороны: За ночь перехвачен 101 беспилотник 

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 21 сентября были "уничтожены и перехвачены" 101 БПЛА самолетного типа. Больше половины из них - над территорией Брянской области, еще 18 - над территорией Краснодарского края, где произошел взрыв на предполагаемом военном складе.

Кроме того, 3 беспилотника были сбиты в Тверской области, сообщило Миноброны. По данным ASTRA, в ходе атаки 21 сентября был поражен 23-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ, расположенный в Тверской области. Поселок находится в 16 км от города Торопец, где тремя днями ранее был также был атакован крупный склад с оружием.

Удар по военному складу в Торопце

18 сентября Украина атаковала крупный военный склад в Торопце Тверской области. Украинский удар беспилотниками вызвал "чрезвычайно мощную детонацию", а последовавший пожар охватил участок шириной 6 километров, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в украинской спецслужбе.

На складе в Торопце хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", корректируемые авиационные бомбы (КАБ) и артиллерийские боеприпасы, указывает "Украинская правда". Удар спланировали и совершили СБУ, Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны, Силы специальных операций (ССО) Украины, отмечает издание.

 

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