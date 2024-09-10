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Девять регионов РФ подверглись массированной атаке дронов

Роман Сулима
10 сентября 2024 г.

О прилетах беспилотников сообщают власти нескольких областей России, а также аннексированного Крыма.

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Украинский беспилотник (фото из архива)
Украинский беспилотник (фото из архива)Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP

В ночь на вторник, 10 сентября, девять регионов России, а также аннексированный Крым подверглись массированной атаке дронов. О взрывах сообщалось в Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Калужской, Липецкой, Московской областях и Краснодарском крае.

Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram сообщил, что силами российского ПВО сбиты 59 "беспилотных летательных аппаратов самолетного типа" во вверенной ему области. Как отмечает агентство "РБК Украина", после полуночи брянские паблики стали сообщать о новой воздушной атаке. Кроме того, в сети были обнародованы кадры со взрывами в результате попадания дронов. В частности, сообщается о взрыве одного БПЛА возле заправки "Роснефти", однако точная локация не указывается.

По сообщению информагентства ТАСС, обломки беспилотника, сбитого российскими ПВО над Тульской областью, упали на топливно-энергетический объект. "Пострадавших нет", - цитирует российское госагентство сообщение властей Тулы, утверждая, что технологический процесс и поставки ресурсов потребителям не прерывались.

Атаке также подверглась Москва и область

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram, что над регионом сбиты не менее 14 дронов. По его словам, в результате атаки украинского дрона на Московскую область погибла женщина, еще трое человек получили ранения. В местных пабликах опубликованы кадры о якобы шести взрывах, которые были слышны в районе населенного пункта Жуковский и в районе Люберец и Раменского.

По данным мэрии столицы России, в результате атаки БПЛА возник пожар в жилом доме в Раменском районе. Пламя охватило 11-й и 12-й этажи здания, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram, уточнив, что на месте работают спасатели.

Все три московских аэропорта - Домодедово, Внуково и Шереметьево - отменили свои рейсы в период атак, о чем сообщается на их сайтах.

Дроны прилетали и в Крым

Поздно вечером 9 сентября стало известно о взрывах, прогремевших в поселке Октябрьское аннексированного полуострова Крым. Согласно сообщениям местных жителей, базирующиеся там российские военные поднимали в воздух авиацию с аэродрома Саки.

Кроме того, российские мониторинговые каналы сообщали о вероятном запуске беспилотников в направлении мыса Тарханкут и дальше на восток.

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