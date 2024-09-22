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Минобороны РФ: Ночью над регионами России сбиты 15 дронов

Александра Иванова
22 сентября 2024 г.

По данным министерства обороны России, беспилотники были сбиты над акваторией Азовского моря, а также над Ростовской, Курской, Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

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Последствия украинской атки на Белгород, 1 сентября 2024 года
Последствия украинской атки на Белгород, 1 сентября 2024 годаФото: Belgorod Region Governor Vyacheslav Gladkov Telegram channel/AP/picture alliance

Над несколькими регионами России в ночь на воскресенье, 22 сентября, дежурные силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников, заявило в Telegram-канале министерство обороны РФ.

Согласно его данным, шесть БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, четыре - над Ростовской областью, два - над Курской и по одному - над  Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из дронов был сбит в Миллеровском районе. "Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность",  - указано в посте. Пострадавших  и разрушений, по предварительным данным, нет.

Повреждения инфраструктуры в Белгородской области

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram 22 сентября, что за прошедшие сутки ряд населенных пунктов региона подвергся "атакам с помощью 49 боеприпасов в ходе пяти обстрелов и 7 БПЛА, 4 из которых сбиты системой ПВО".

"В поселке Октябрьский работающий в поле трактор подвергся атаке дрона. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Октябрьскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи его перевели в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения", - говорится также в его посте.

В ряде населенных пунктов Белгородской области в результате атак дронов повреждены линии электроснабжения и другие объекты инфраструктуры, были повреждены частные дома и автомобили, следует из сообщения Гладкова.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уточнил, что БПЛА пытались атаковать "объекты на территории северной части Астраханской области". Он добавил, что пострадавших в результате этой атаки не было.

Атаки России на Украину

Со своей стороны военно-воздушные силы ВСУ отчитались в Telegram утром 22 сентября, что Россия нанесла ночью удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Луганской области, а также выпустила по Украине 80 ударных БПЛА типа Shahed из Ейска и Курска.

"В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БПЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локально потеряны",  - говорится в посте.

"Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях", - добавили в военно-воздушных силах ВСУ.

 

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