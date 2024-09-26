Ночная атака РФ по Украине: одна погибшая, более 10 раненых

В результате российских ударов по нескольким украинским регионам погибла женщина в Одесском районе и пострадало 12 человек, в том числе ребенок. Воздушные силы ВСУ сообщили, что сбили четыре ракеты и 66 дронов.

В ночь на четверг, 26 сентября, в результате очередной российской атаки ракетами и дронами по нескольким регионам Украины погиб один человек и 12 получили ранения разной тяжести, в том числе 14-летний мальчик. В частности, в Запорожье разрушены и повреждены 12 домов, в том числе многоквартирный. Об этом в Telegram сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, уточнив, что были атакованы атаковал Киевская, Донецкая, Харьковская, Сумская, Ивано-Франковская, Одесская и Херсонская области, а также Киев и Запорожье.

По сообщению Воздушных сил ВСУ, российская армия в ночь на 26 сентября атаковала Сумскую область двумя ракетами неустановленного типа, а Одесскую область - четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Российские войска также выпустили по Украине 78 ударных беспилотников Shahed, выпущенные из Приморско-Ахтарска, Орла и Курска. "В результате воздушного боя сбито четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 66 ударных БПЛА", - говорится в сообщении. Там уточняют, что еще 8 дронов локально потеряно в нескольких регионах Украины, один вернулся в Россию, еще один остается в украинском воздушном пространстве.

В центре Киева произошла разгерметизация газопровода

Как сообщил глава столичной городской военной администрации Сергей Попко, российские войска пытались нанести удар дронами по мирному населению и инфраструктуре. Всего в направлении Киева двигались более 15 беспилотников, из которых сбиты 10. В Печерском районе города, из-за падения обломков БПЛА произошла разгерметизация газопровода в жилом доме. Кроме того, обломки упали на территории детского сада. По предварительной информации, в Киеве никто не пострадал.

По сообщению главы Одесской ОВА Олега Кипера, вследствие ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина, повреждения получили здания и автомобили.

В Николаевской области, как сообщил глава местной администрации Виталий Ким, российские военные атаковали объект энергетической инфраструктуры, из-за чего произошли отключения электроэнергии. В Ивано-Франковской области, по данным администрации, в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, что привело к частичному отключению электричества. По предварительным данным в этих областях, а также в Днепропетровской обошлось без пострадавших.