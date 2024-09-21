МИД Украины: РФ готовит удары по объектам ядерной энергетики

По данным украинской разведки, Россия в преддверии зимы планирует нанести удары по критическим объектам ядерной энергетики Украины. "В частности, речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанциях передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики. Поражение этих объектов создаст высокий риск ядерного инцидента, который будет иметь глобальные последствия", - предупредил в субботу, 21 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он сообщил, что информация украинской разведки была передана западным партнерам Киева и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). "Россия - единственная страна, которая захватила атомную станцию в Европе, шантажируя весь мир, - подчеркнул министр. - Мы призываем все международные организации и страны, которые уважают Устав ООН, предотвратить сценарий страны-террориста".

О предполагаемой подготовке России к атакам на украинскую ядерную энергетику написал также глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Это подготовка к возможному сценарию ядерной катастрофы. Россию нужно остановить здесь и сейчас. Страны Запада и Глобального Юга должны жестко отреагировать на подготовку террора. Он касается всех", - говорится в заявлении Ермака в Telegram .

В РФ эти сообщения пока не комментировали. До российского вторжения в Украине работали четыре атомные электростанции. Крупнейшая в стране и в Европе Запорожская АЭС была оккупирована российскими войсками в первые недели полномасштабной войны. С тех пор станция несколько раз оказывалась на грани блэкаута из-за продолжающихся в ее районе боевых действий.