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В Харькове российская бомба попала в многоэтажный жилой дом

Александра Иванова
24 сентября 2024 г.

Российский удар пришелся по жилой многоэтажке в Киевском районе Харькова. В результате погибли три человека, еще 22 пострадали.

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Российское попадание по многоэтажному дому в Харькове
Российское попадание по многоэтажному дому в ХарьковеФото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

В жилую многоэтажку в спальном районе Харькова Киевский попала российская авиабомба ФАБ-500, сообщил во вторник, 24 сентября, глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов со ссылкой на украинские правоохранительные органы. В результате погибли трое, еще 22 человека пострадали, говорится в посте.

При российском обстреле города попадания были "зафиксировали в 9-этажный дом, по гражданскому предприятию, а также на открытой территории", пишет Синегубов. В ломе были разрушены квартиры с третьего по восьмой этаж.

Ранее, в ночь на 24 сентября, о сильном взрыве в Харькове сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов. Около 15.30 по местному времени Терехов написал, что Россия "наносит удары КАБ-ами по одному из самых населенных районов города".  Позже он уточнил, что удары пришлись по четырем административным районам Харькова.

Днем 24 сентября Игорь Терехов выложил короткое видео, отображающее масштаб разрушений. "В самом пострадавшем подъезде дома в Киевском районе проживали 82 человека. Сейчас пытаемся со всеми ими установить связь, чтобы выяснить, могут ли быть люди под завалами", - говорится в посте градоначальника.

 

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