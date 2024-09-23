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В Запорожье в результате российского удара ранен 21 человек

Сергей Ромашенко
Опубликовано 23 сентября 2024 г.Обновлено 23 сентября 2024 г.

Россия нанесла удары по Запорожью планирующими бомбами. Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении четырех украинских беспилотников.

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Разрушенный ударом российской авиации жилой дом в Запорожье, 23 сентября
Последствия российских ударов по Запорожью в ночь на 23 сентябряФото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

В городе Запорожье на юге Украины в результате российского удара в ночь на понедельник, 23 сентября, ранен 21 человек. Повреждены 13 жилых домов, два детсада и несколько автомобилей, сообщила украинская полиция.

Со своей стороны глава Запорожской областной администрации Иван Федоров написал в Telegram, что российские войска нанесли девять авиаударов по региону. 209 российских дронов различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку, уточнил он. 

В сообщениях украинских СМИ отмечается, что российские войска впервые атаковали Запорожье планирующими бомбами, которые выпускаются с истребителей и направляются на цели в десятках километров. Такие бомбы весом в сотни килограммов уже вызвали большие разрушения в Харькове и других украинских городах. По сообщению украинских ПВО, Россия также выпустила по Украине четыре БПЛА, три из них были сбиты.

Херсонская областная военная администрация сообщила в Telegram-канале, что российские войска за прошедшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб и семь получили ранения.

Украинские дроны над Россией

Между тем министерство обороны РФ сообщило, что минувшей ночью российские ПВО нейтрализовали четыре беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской областью и еще четыре - над Белгородской. Как заявило российское ведомство, из Курской области эвакуированы более 130 тысяч жителей, по состоянию на 21 августа подтверждена гибель 31 и ранения 143 человек.

Со своей стороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников на город Губкин. В результате, по словам чиновника, повреждены автомобили и остекление в трех многоквартирных домах.

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